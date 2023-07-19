Горит военный полигон в Кировском районе Крыма

Власти Крыма готовят временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов из зоны, прилегающей к загоревшемуся полигону, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

— Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы, — сообщил он.

Напомним, что первые сообщения о пожаре появились в СМИ утром 19 июля. По сведениям Аксенова, из-за происшествия перекрыта трасса «Таврида». Информации о пострадавших нет.

Как сообщил телеграм-канал Mash, пожар произошел на складе боеприпасов недалеко от села Алексеевка. По словам местных жителей, на протяжении двух часов они слышали взрывы.

Ранее редакция сообщала, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека.