Глава Советского района Евгений Герасимов покидает пост

Глава администрации Советского района Новосибирска Евгений Герасимов покидает свой пост. Об этом 24 июня сообщили в мэрии города Новосибирска. Он возглавлял район с октября 2025 года.

— Евгений Герасимов уходит с должности главы администрации Советского района по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, — говорится в сообщении.

С 24 июня исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель Денис Таранов. Он уже исполнял эти обязанности с июля 2025 года — после ухода предыдущего руководителя Дмитрия Оленникова. Евгений Герасимов возглавил район в октябре 2025 года.

Ранее в СМИ появлялись предположения о возможной отставке Герасимова, связывая это с качеством содержания территории и дорожного ремонта в Академгородке. Однако в мэрии опровергли эту информацию.

Ранее редакция сообщала. что на новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель.