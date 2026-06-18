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Бизнес Медицина

Новосибирскую сеть «Здравица» продали за 900 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

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Компания вошла в федеральную группу «Мать и дитя»

У новосибирской сети медцентров «Здравица» сменился собственник. Об этом соучредитель компании Наталья Сухарева сообщила в своих соцсетях.

— 16.06 мы подписали договор о купле-продаже «Здравицы». Покупатель — группа компаний «Мать и дитя». Будет сохранен бренд, стандарты обслуживания клиентов и продуктовая линейка, — отметила Сухарева.

По ее словам, «Здравица» пойдет в контур управления группы компаний «Эксперт», которую ГК «Мать и дитя» приобрела ранее.

Пресс-служба МКПАО «МД Медикал Груп» подтвердила, что купила 100% в капитале ООО ЦСМ «Здравица» («Здравица»). В периметр сделки войдут 6 амбулаторно-поликлинических центров общей площадью 4,2 тыс. кв.м, находящихся в аренде.

— Фиксированная сумма сделки составит 900 млн руб. с оплатой собственными денежными средствами. Условиями сделки предусмотрены дополнительные платежи за превышение показателей в течение года после сделки, — сообщили в компании.

В МКПАО «МД Медикал Груп» входят ГК «МД Медикал», ГК «Мать и дитя». В Новосибирске группа представлена клиническим госпиталем «Авиценна», включающим ведущий в регионе частный перинатальный центр, многопрофильной клиникой и центром репродуктивной медицины, а также госпиталем и двумя клиниками «Эксперт».

— Компания приобретает новый пул пациентов, новые поликлинические мощности с большим функционалом, в том числе с возможностью диагностики на тяжёлом медицинском оборудовании, что приведет к увеличению количества операций и койко-дней в госпиталях группы, — отметил генеральный директор ГК «МД Медикал» Марк Курцер.

В пресс-службе отметили, что новый актив станет дополнительным драйвером роста объемов стационарного кластера группы в городе, обеспечивая дополнительную загрузку двух госпиталей — «Авиценны» и «Эксперта».

ГК «МД Медикал» объединяет 96 медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 82 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов Российской Федерации. В 2025 году выручка ГК «МД Медикал» составила 43,5 млрд руб.

ООО ЦСМ «Здравица» создана в 2003 году семьей сооснователя «Сибирского берега» Вадима Сухарева. Общая численность персонала клиник — 462 сотрудника, из них 235 врачей. Мощность клиник позволяет проводить 525 тыс. амбулаторных приемов в год. Выручка клиник за 2025 год совокупно составила 1 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестор вложит в новосибирский санаторий «Речкуновский» 5 млрд рублей. Учредитель компании связан с центром семейной медицины «Здравица». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Продажа бизнеса клиники Здравица

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«Росспак» запустил производство обновлённой линейки пищевых лотков под запайку

«Росспак» запустил производство обновлённой линейки пищевых лотков под запайку

Автор: Оксана Мочалова

Компания «Росспак», один из сибирских лидеров по производству пищевой упаковки, начала выпускать новую серию лотков под запайку типоразмера 187×137 мм. Расширение ассортимента стало ответом на устойчивый спрос со стороны переработчиков мяса, птицы и поставщиков полуфабрикатов. Новая линейка представлена четырьмя моделями, каждая из которых решает конкретные задачи производителей: от фасовки стейков до комбинированных обедов с соусом.

Формат лотков выбран не случайно. Это один из самых востребованных размеров для розничной торговли и сетей общепита. Он удобен для стандартных полок, компактно размещается на витринах и подходит для большинства линий автоматической запайки.

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Земельные участки почти на 900 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

ПАО «Россети» выставили на торги 3 земельных участка общей площадью 4,27 га по улице Кленовая в Октябрьском районе Новосибирска, жилмассив Энергостроителей. Они предназначены под жилую и коммерческую застройку, уточнили в АО «Российский аукционный дом» (РАД). Участки находятся недалеко от Сибирского НИИ энергетики и кампуса Новосибирского педагогического университета.

Стартовая цена площадки составляет 875 млн рублей. Торги пройдут в форме аукциона на повышение с шагом в 5 млн рублей.

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Новосибирские клиники перейдут на дистанционные договоры

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать обновленные Правила предоставления платных медицинских услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ № 659. Документ будет применяться в течение пяти лет — до 1 сентября 2031 года.

Главное нововведение — легализация и детальное регулирование дистанционного заключения договоров на платные медуслуги. Теперь соглашение можно оформить не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение медицинской организации, а также через иные многофункциональные сервисы обмена информацией. При этом жесткое требование об обязательном подписании договора усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны пациента исключено.

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Компенсации по кредитам для инвесторов отменяют в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области корректирует меры господдержки для стимулирования инвестиционной активности на территории региона. Как пояснил и.о. министра экономического развития Виталий Шовтак, за 2020-2025 годы такую поддержку получили 80 инвесторов. При этом ни один не воспользовался субсидией для компенсации части лизинговых платежей, а также для компенсации при размещении облигаций. Всего шесть инвесторов из 80 получили субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, полученным инвестором для реализации инвестиционного проекта. В 2025 году за компенсациями по банковским кредитам обратились только четыре компании, что обусловлено высокой процентной ставкой.

— По результатам анализа был сделан вывод, что вышеупомянутые субсидии являются менее эффективными. В итоге в списке мер господдержки оставлены более актуальные для инвесторов, — констатировал Шовтак.

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Около аэропорта Толмачево поймали нелегальных перевозчиков

Автор: Юлия Данилова

Рейд против нелегальных перевозчиков прошел на территории аэропорта Толмачево. В ходе проверки были выявлены два водителя такси и водитель автобуса, работавших без разрешения. Еще два автобуса вышли на линию без карты маршрута, с нарушениями режима труда и отдыха водителей. Два водителя такси осуществляли деятельность на транспортных средствах без диагностической карты, подтверждающей допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

— По итогам проверки составлено 7 административных материалов. Нарушителям грозят штрафы, — сообщили в Минтрансе Новосибирской области.

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Новый детский корпус появится в новосибирской областной больнице

В Новосибирской области планируют построить новый детский корпус на базе Областной клинической больницы. С инициативой выступило правительство региона. Возведение объекта обсудили в ходе рабочего визита первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова и губернатора Андрея Травникова в ГНОКБ.

Новый корпус объединит разрозненные детские отделения в единый комплекс. Здесь разместят 469 коек, в том числе отделение онкологии и гематологии с асептическим блоком, челюстно-лицевую хирургию, оториноларингологию, офтальмологию, травматологию и нейрохирургию. Также предусмотрены 10 операционных и поликлиника на 240 посещений в смену.

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