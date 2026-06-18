Новосибирскую сеть «Здравица» продали за 900 млн рублей

У новосибирской сети медцентров «Здравица» сменился собственник. Об этом соучредитель компании Наталья Сухарева сообщила в своих соцсетях.

— 16.06 мы подписали договор о купле-продаже «Здравицы». Покупатель — группа компаний «Мать и дитя». Будет сохранен бренд, стандарты обслуживания клиентов и продуктовая линейка, — отметила Сухарева.

По ее словам, «Здравица» пойдет в контур управления группы компаний «Эксперт», которую ГК «Мать и дитя» приобрела ранее.

Пресс-служба МКПАО «МД Медикал Груп» подтвердила, что купила 100% в капитале ООО ЦСМ «Здравица» («Здравица»). В периметр сделки войдут 6 амбулаторно-поликлинических центров общей площадью 4,2 тыс. кв.м, находящихся в аренде.

— Фиксированная сумма сделки составит 900 млн руб. с оплатой собственными денежными средствами. Условиями сделки предусмотрены дополнительные платежи за превышение показателей в течение года после сделки, — сообщили в компании.

В МКПАО «МД Медикал Груп» входят ГК «МД Медикал», ГК «Мать и дитя». В Новосибирске группа представлена клиническим госпиталем «Авиценна», включающим ведущий в регионе частный перинатальный центр, многопрофильной клиникой и центром репродуктивной медицины, а также госпиталем и двумя клиниками «Эксперт».

— Компания приобретает новый пул пациентов, новые поликлинические мощности с большим функционалом, в том числе с возможностью диагностики на тяжёлом медицинском оборудовании, что приведет к увеличению количества операций и койко-дней в госпиталях группы, — отметил генеральный директор ГК «МД Медикал» Марк Курцер.

В пресс-службе отметили, что новый актив станет дополнительным драйвером роста объемов стационарного кластера группы в городе, обеспечивая дополнительную загрузку двух госпиталей — «Авиценны» и «Эксперта».

ГК «МД Медикал» объединяет 96 медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 82 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов Российской Федерации. В 2025 году выручка ГК «МД Медикал» составила 43,5 млрд руб.

ООО ЦСМ «Здравица» создана в 2003 году семьей сооснователя «Сибирского берега» Вадима Сухарева. Общая численность персонала клиник — 462 сотрудника, из них 235 врачей. Мощность клиник позволяет проводить 525 тыс. амбулаторных приемов в год. Выручка клиник за 2025 год совокупно составила 1 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестор вложит в новосибирский санаторий «Речкуновский» 5 млрд рублей. Учредитель компании связан с центром семейной медицины «Здравица».