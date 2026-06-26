Еще одну «мусорную» концессию расторгли в Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области расторг концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации межрайонного комплекса полигона с мусоросортировочной линией в Каргатском районе. В мае 2024 года МинЖКХ региона подписало его с ООО «Спецзавод «Квант».

Однако, в сентябре 2025 года компания обратилась в суд с иском о расторжении соглашения. Как сообщила компания, при заключении соглашения министерство заверило концессионера в том, что состояние земельных участков позволяет создать объект. Однако, эта информация оказалась недостоверной. В частности, геологические изыскания, проведенные ООО «Геоспецпроект», показали, что уровень грунтовых вод на предоставленных земельных участках находился на уровне менее 2 метров, местами доходит до 0,2 метра. В документации, предоставленной министерством, говорилось о глубине залегания грунтовых вод на уровне 4 метров. ФАУ «Главгосэкспертиза России» также подтвердила подтопляемость и заболоченность территории и отметила, что расположение объектов размещения отходов на таких территориях без мероприятий по инженерно-технической защите не допускается

— Создание объекта соглашения практически невозможно или возможно при условии существенного увеличения цены соглашения, — говорится в судебной документации.

В компании отметили, что для работ по водопонижению необходимо 36 месяцев и не менее 82 млн рублей только на проектные работы. При том что на создание объекта по концессионному соглашению отводится всего 24 месяца, а общий объем инвестиций истца в создание объекта соглашения составляет не более 573 млн рублей, без учета затрат на проектирование и проведение дополнительных работ.

Концессионер предложил заменить участок, но министерство отказалось принимать такое решение. Прийти к соглашению об изменении условий соглашения, урегулировании спора мирным путем стороны не смогли.

В феврале 2026 года МинЖКХ обратилось в суд со встречным иском к компании о расторжении концессионного соглашения. В иске было указано на ненадлежащее исполнение концессионером принятых на себя обязанностей предусмотренных соглашением, нарушении срока создания объекта соглашения.

В итоге суд поддержал ООО «Спецзавод «Квант» и принял решение о расторжении концессии.

Решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Спецзавод «Квант» было создано в 2009 году. Учредитель и директор — Виталий Зайцев. Выручка компании в 2025 году составила 136,9 млн рублей (-4%), чистая прибыль — 4,5 млн (4,3 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске утвердили финансовые условия новой «мусорной» концессии.