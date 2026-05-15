Известный тревел-блогер оценила туристическую инфраструктуру Листвянки на Байкале

Популярная путешественница Елена Лисейкина в своем блоге поделилась впечатлениями от посещения знаменитого байкальского посёлка Листвянка.

Главные впечатления блогера оказались противоречивыми. По её словам, Листвянка, будучи самым доступным местом для знакомства с Байкалом из Иркутска, оказалась слишком оживлённой для спокойного отдыха.

Путешественница рассказала изданию IrkutskMedia, что множество гостиниц, сувенирных киосков, экскурсионных объектов, а также интенсивное движение машин и туристических групп затрудняют погружение в атмосферу умиротворения, ради которой многие отправляются на Байкал.

Рекомендации эксперта: Листвянка подходит для короткого первого знакомства с Байкалом, однако для поиска умиротворения и тишины стоит отправиться дальше по побережью озера.

По данным издания, в посёлке планируется масштабная реконструкция. На сайте госзакупок объявлен аукцион на право проведения работ по реконструкции причала «Рогатка» с подъездной дорогой. Начальная стоимость контракта составляет 1,38 млрд рублей.

