На продажу выставили заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском

В Новосибирской области на торги выставлен целый комплекс зданий и сооружений бывшего профилактория «Нива», расположенный в поселке Тулинский Верх-Тулинского сельсовета, вместе с земельным участком под ними. Организатором продажи является ПАО «Дом.рф».

Согласно опубликованной документации, лот включает в себя земельный участок площадью 9,3 гектара, несколько объектов недвижимости общей площадью 4 061,6 кв. метра, а также коммунальные сооружения общей протяженностью 2 037 метров. В перечень входят четырехэтажное здание профилактория со столовой, котельная, сети теплоснабжения, водопровода и канализации, а также два объекта другого имущества — пожарный водоем и объездная дорога.

История «Нивы» берет начало в советское время. Имущество принадлежало Новосибирскому сельскохозяйственному институту (сегодня — Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий). Санаторий прекратил свою деятельность еще в 90-е годы. Некоторое время одна из частей здания сдавалась в аренду.

На момент подготовки к торгам комплекс находится в неудовлетворительном состоянии. В документации указано, что здания частично разрушены, инженерные сети отсутствуют, а территория не огорожена и частично заросла. Покупатель после регистрации права собственности должен будет самостоятельно за свой счет заниматься расчисткой участка и приведением объектов в порядок, включая возможное освобождение территории от незаконно используемых третьими лицами построек.

Земельный участок относится к категории сельхозназначения с видами разрешенного использования для отдыха, спорта и туристического обслуживания. При этом он имеет ряд обременений: частично попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу реки Тула, а также в зону полетов аэродрома Новосибирск (Толмачёво).

Начальная цена лота составляет 33 286 000 рублей без учета НДС. Торги в электронной форме намечены на 17 июля.

