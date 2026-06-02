На продажу выставили заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

Его оценили в 33 млн рублей

В Новосибирской области на торги выставлен целый комплекс зданий и сооружений бывшего профилактория «Нива», расположенный в поселке Тулинский Верх-Тулинского сельсовета, вместе с земельным участком под ними. Организатором продажи является ПАО «Дом.рф».

Согласно опубликованной документации, лот включает в себя земельный участок площадью 9,3 гектара, несколько объектов недвижимости общей площадью 4 061,6 кв. метра, а также коммунальные сооружения общей протяженностью 2 037 метров. В перечень входят четырехэтажное здание профилактория со столовой, котельная, сети теплоснабжения, водопровода и канализации, а также два объекта другого имущества — пожарный водоем и объездная дорога.

История «Нивы» берет начало в советское время. Имущество принадлежало Новосибирскому сельскохозяйственному институту (сегодня — Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий). Санаторий прекратил свою деятельность еще в 90-е годы. Некоторое время одна из частей здания сдавалась в аренду.

На момент подготовки к торгам комплекс находится в неудовлетворительном состоянии. В документации указано, что здания частично разрушены, инженерные сети отсутствуют, а территория не огорожена и частично заросла. Покупатель после регистрации права собственности должен будет самостоятельно за свой счет заниматься расчисткой участка и приведением объектов в порядок, включая возможное освобождение территории от незаконно используемых третьими лицами построек.

Земельный участок относится к категории сельхозназначения с видами разрешенного использования для отдыха, спорта и туристического обслуживания. При этом он имеет ряд обременений: частично попадает в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу реки Тула, а также в зону полетов аэродрома Новосибирск (Толмачёво).

Начальная цена лота составляет 33 286 000 рублей без учета НДС. Торги в электронной форме намечены на 17 июля.

Ранее редакция сообщала, что землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги.

Источник фото: тендерная документация на ГИС торги

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Сергей Мочалин

Госпиталь ветеранов в Новосибирске возглавила Анастасия Шуркевич

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения Новосибирской области официально представило коллективу госпиталя ветеранов войн № 2 нового руководителя. Пост главврача, который 35 лет занимала Людмила Канунникова, перешел к Анастасии Шуркевич. Ранее Анастасия Алексеевна работала заместителем главного врача в поликлинике № 1.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий лично представил её персоналу и охарактеризовал как опытного организатора здравоохранения. По словам министра, новый руководитель сохранит традиции учреждения и уверенно продолжит развивать базу, которая была создана предшественницей.

Дом.рф опять ищет инвестора для КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Дом.рф в очередной раз выставил на аукцион крупный земельный участок в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области, расположенный на улице Сиреневой,2. Торги проводятся по договору комплексного развития территорий (КРТ) и предполагает строительство многоквартирных жилых домов.

Общая площадь предлагаемой земли составляет 114,3 гектара. Начальная цена аукциона — 73,4 миллиона рублей, что на 11% ниже, чем на предыдущих торгах. Градостроительный потенциал участка оценивается в 587,6 тысячи кв. метров.

Налоговая банкротит часовой завод в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании несостоятельным ООО Часовой завод «Салют». Инициатором выступила межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области. Сумма исковых требований составляет 3,7 миллиона рублей. На момент подготовки материала суд ещё не принял заявление к рассмотрению.

Помимо налоговых претензий, у завода были и другие судебные споры. В 2025 году сразу два истца — АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» — взыскали с «Салюта» почти 1,4 миллиона рублей. Поводом стало нарушение исключительных прав на товарные знаки и авторские права на персонажей мультфильмов. Изначально правообладатели требовали 90 тысяч и 1,3 миллиона рублей компенсации соответственно, а также судебные издержки. Ответчик просил уменьшить сумму, но суд удовлетворил иск полностью. Итоговая сумма с учётом дополнительных расходов в 15 тысяч рублей составила 1 395 140 рублей.

В Сибири выращивают более половины российского рапса

Автор: Юлия Данилова

Российские аграрии оценили рапс. В прошлом году объем собранного урожая в стране составил 4,21 млн тонн, из них 2,35 млн тонн или 55,8% пришлось на регионы Сибири.  За год валовый сбор ярового рапса в округе вырос на 40,2 % (в 2024 году — 1,68 млн тонн), об этом сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Для сравнения в Центральном федеральном округе рост составил 22,7 % (0,94 млн тонн).

Наиболее активно работу с аграрной культурой ведут Алтайский (собрали 527 тысяч тонн) и Красноярский края (511,3 тысяч тонн). Новосибирская область находится на третьем месте (425,5 тысяч тонн).

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске определена опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе. Этот статус получила Корпорация развития Новосибирской области. Решение принято на заседании профильного координационного совета при губернаторе.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

