Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Лучший бренд НСО по итогам 2025 года»

Дата:

18 июня в Доме общественных организаций Новосибирской области прошло награждение лауреатов конкурса «Лучший бренд Новосибирской области по итогам 2025 года»

Банк УралсибСоюз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» совместно с Министерством промышленности, торговли и поддержки предпринимательства Новосибирской области подвела итоги региональных конкурсов «Лучший экспортер Новосибирской области», «Лучший бренд Новосибирской области» по итогам 2025 года, а также регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий». Банк Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший бренд Новосибирской области по итогам 2025 года в сфере финансовой деятельности».

Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Лучший бренд НСО по итогам 2025 года»Победителей конкурсов поздравили исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Евгеньевич Рягузов, Президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Иванович Бернадский и Президент Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергей Игоревич Алтухов.

Конкурс проводится с 2012 года, организатором конкурса выступает Новосибирская городская торгово-промышленная палата, сотни предприятий и организаций Новосибирской области стали победителями конкурса. Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» второй год подряд становится лауреатом данного конкурса.

«Мы во второй раз одержали победу в таком престижном конкурсе, и это – безусловно важное достижение. Банк Уралсиб стремится показывать высокие стандарты обслуживания клиентов, предоставлять качественные услуги, поддерживать значимые социальные проекты региона» — отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid: F7NfYUJCUneVcxJt3H3a

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

732
0
0
Предыдущая статья
Ограничения на отпуск топлива на АЗС введут в Новосибирской области
Следующая статья
Сотни туристов застряли в аэропорту Вьетнама: рейс Камрань-Новосибирск задерживается более чем на 10 часов

Новосибирскому бизнесу доступен эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4 %

Воспользоваться предложением могут продуктовые магазины, кафе, точки быстрого питания, АЗС, аптеки, медицинские центры и туристические агентства.
Спецусловия действуют для новых клиентов ПСБ, которые до 31 июля 2026 года откроют в ПСБ расчетный счет по тарифу «Торговля»*. В рамках тарифа клиент получит:
· Сниженную ставку по торговому эквайрингу — фиксированные 1,4 % на весь период обслуживания.
· Отсутствие требований к обороту — ставка стабильна и не зависит от ежемесячной выручки бизнеса.
· Бизнес-карту с бесплатным обслуживанием, кешбэком за покупки до 15 000 рублей в месяц и возможностью снимать наличные в банкомате с комиссией всего 1 %.
· Бесплатные переводы на счета физических лиц до 500 000 рублей в месяц.
· Пакет платежей — 10 бесплатных переводов в адрес юридических лиц и ИП в другие банки ежемесячно.
· Бесплатное зачисление средств на расчетный счет.
· Стоимость обслуживания по тарифу составляет всего 1490 рублей в месяц.
В банке подчеркнули, что эквайринг сегодня напрямую влияет на выручку любого розничного бизнеса, поскольку современному покупателю важно иметь возможность оплатить покупку удобным ему способом: картой через терминал, смартфоном, QR-кодом.
Дополнительно к эквайрингу клиенты ПСБ могут подключить сервис быстрых зачислений, что позволит получать зачисление выручки на счет до трех раз в день и эффективнее управлять капиталом.
Также при открытии счета в ПСБ новосибирские предприниматели получают доступ к бесплатным сервисам для бизнеса. В их числе — система «Светофор» для быстрой проверки надежности контрагентов, удобный сервис онлайн-бухгалтерии и юридическая поддержка. Для продвижения своего дела клиенты банка могут бесплатно воспользоваться конструктором сайтов, чтобы создать интернет-магазин без привлечения программистов, а также современным ИИ-помощником, который поможет сгенерировать продающие тексты, посты для соцсетей и описания товаров.
Подать заявку на открытие расчетного счета по специальному тарифу предприниматели Новосибирского региона края могут на официальном сайте ПСБ или в отделении банка.
Офис ПСБ в Новосибирске: ул. Серебренниковская, 37а

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

Читать полностью

Сбер предложил ветеранам боевых действий специальный накопительный продукт

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В банке появился Накопительный счёт Доблестный с повышенной ставкой для ветеранов. Его могут оформить новые и действующие клиенты банка с 16 июня 2026 года по 15 сентября 2026 года.

Проценты начисляются ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Клиенты могут пополнять и снимать деньги в течение всего срока действия. Сейчас максимальная ставка по такому счёту — 12,5% годовых. Она может меняться в зависимости от ключевой ставки Центробанка России.

Читать полностью

Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла закон, вводящий второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ, который уже называют «Антифрод 2.0», перераспределяет ответственность между банками и операторами связи, а также устанавливает новые правила для пользователей финансовых услуг.

Одним из главных нововведений, установленных документом, является норма об обязательной компенсации клиентам средств, украденных в результате взлома онлайн-банка через вредоносные программы. Если раньше доказать, что деньги похищены не по вине клиента, было сложно, то теперь банки несут прямую материальную ответственность за такие случаи.

Читать полностью

Банк Уралсиб предлагает страховку от мошенников и хищений денег с карт

Страховка покрывает такие риски как:

При оформлении полиса можно самостоятельно выбрать сумму страхования – от 100 000 до 500 000 рублей, а также срок – 6 или 12 месяцев. Полис может быть автоматически продлен после окончания срока действия.

Читать полностью

ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

ПСБ представил новое предложение для впервые привлекаемых клиентов – «Народный вклад», который обещает процентную ставку до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия данного депозита составляет 10 000 рублей, максимальная – 50 000 рублей, что позволяет получить, по заявлению банка, максимальную доходность на рынке. Наивысшая ставка в 30% годовых доступна при размещении средств сроком на один месяц. При выборе трехмесячного периода ставка составит 22% годовых, а при семимесячном сроке – 20%.

Особые условия предусмотрены для новых клиентов, которые переведут свою пенсию в ПСБ. Для них процентные ставки будут повышены: трехмесячный вклад даст 27% годовых, а семимесячный – 25%. Получение начисленных процентов осуществляется в конце срока депозита. Важно отметить, что данный вклад можно оформить только один раз.

Читать полностью

Банк Уралсиб получил награду Frank Award 2026 за эффективную работу контакт-центра

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей премии «Frank Award 2026 Банковские контакт-центры». Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии». Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 4 июня в Москве.

В ходе исследования аналитики изучили тренды рынка дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров, в том числе с помощью нейротестирований. Основные тенденции, которые отмечают эксперты: среднемесячный объем и частота обращений в банковские контакт-центры продолжает расти, искусственный интеллект становится частью операционной модели контакт-центров, а скорость и отсутствие лишних действий при общении с поддержкой банка становятся главными драйверами клиентской удовлетворенности.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Сотни туристов застряли в аэропорту Вьетнама: рейс Камрань-Новосибирск задерживается более чем на 10 часов

Бизнес Власть Общество

Ограничения на отпуск топлива на АЗС введут в Новосибирской области

Бизнес Культура Общество

Как из фильма ужасов: новосибирские дети боятся клоунов

Власть Общество Туризм

Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Общество

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Бизнес Власть Недвижимость

Власти пригрозили застройщикам усилением контроля за качеством новостроек

Спорт

«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Бизнес Власть Право&Порядок

Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Власть Право&Порядок

Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Авто Бизнес Власть Общество

Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Недвижимость

«Локация — любовь с первого взгляда»: как новоселы оценили «Расцветай на Красном»

Культура Общество

Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

Власть

Аграрии Новосибирской области обеспечены топливом в необходимом объеме

Авто

Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Общество

Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось

Общество

Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

Бизнес

Новосибирская область удвоила сбор льна

Общество Спорт

Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности