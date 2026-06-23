Ограничения на отпуск топлива на АЗС введут в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области намерено пресекать спекулятивный спрос на бензин.

— В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение. Поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу, — сообщил в своем канале в мессенджере МАХ губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вечером 22 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в выходные и в понедельник лично проехал некоторые автозаправочные станции. По его словам, на отдельных АЗС региона ввели ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание.

— Такие перебои по всей стране. На западе выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально, —заявил Кобзев.

В регионе в приоритетном порядке будут обеспечиваться топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехника.

В Иркутской области определяют потребность объема бензина для всех участников рынка, в том числе автомобилистов, на ближайшие 3 месяца. Эту информация будет передана в федеральный штаб при Министерстве энергетики России, ФАС, надзорные органы.

Губернатор Омской области Виктор Хоценко 22 июня также принял решение о том, что на заправках АЗС залив топлива будет осуществляться только в бак автомобиля.

Кроме того, в регионе введены ограничения по литражу:

40 л — бензин,

80 л — дизельное топливо.

На трассовых АЗС:

40 л — бензин,

200 л — дизельное топливо,

Для СУГ — ограничений нет.

— Прошу доверять только проверенным и официальным источникам, — сообщил Хоценко в своем официальном канале.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 22 июня министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе. Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии жаловались на рост цен на дизельное топливо на 40% с начала года.