Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
В трудовой инспекции рассказали, какие новосибирские компании ждут проверки

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В 2025 году жители региона подали более шести тысяч жалоб на работодателей

Ключевые индикаторы, на которые обращает внимание инспекция при мониторинге компаний и которые могут стать основанием для проверок назвал руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

— Сейчас во всех надзорных органах, в том числе у нас, внедрён риск-ориентированный подход, когда все организации разделены по показателям: значительный, высокий, чрезвычайно высокий, умеренный и низкий риск. В зависимости от риска компании попадают перечень плановых проверок. Сейчас в него включаются только организации с высоким и чрезвычайно высоким риском. Их количество с каждым годом уменьшается, —констатировал Балашов.

Напомним, список индикаторов жестко ограничен после введения в России в 2020 году моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении малого и среднего бизнеса.

  • Массовые обращения граждан о невыплате заработной платы.

В 2025 году работодатели Новосибирской области погасили долги по зарплате на сумму 644,6 млн руб. Эти деньги были выплачены 7 117 работникам. На 1 января 2026 года в Государственной инспекции труда имеются сведения о задолженности и непогашенной задолженности в размере 177,5 млн ₽. Это 3 073 работника.

  • Наличие травматизма, особенно со смертельным исходом.

В 2025 году в регионе было зарегистрировано 88 групповых, тяжёлых, в том числе, смертельных несчастных случаев на производстве. Больше всего таких ЧП произошло в строительной отрасли — 29, на обрабатывающих производствах — 26, в транспортировке и хранении — 17, в сельском хозяйстве — 6, в добыче полезных ископаемых — 5, водоснабжении — 1. По несчастным случаям в Следственный комитет в 2025 году было передано 92 материала, возбуждено 10 уголовных дел.

— Наиболее типичные нарушения, которые допускаются работодателем, и которые приводят к несчастным случаям, — это нарушение технологии производства работ, неудовлетворительное состояние рабочих мест, невыдача или неполная выдача или выдача несертифицированных средств индивидуальной защиты, недостатки и формальных подход к обучению, к инструктированию, нарушение трудовой дисциплины. Кроме того, некачественно проводится оценка профессиональных рисков. Не проводятся обязательные медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования тому, кому они полагаются. В строительных организациям множество юридических лиц, подрядчиков и работник зачастую даже не знает у кого работает, — перечислил чиновник.

  • Наличие факта о привлечении к административной ответственности за нарушение трудового законодательства за последние три года.
  • Организация подает в суд заявление о банкротстве.

Если в компании работе более 50 человек, то с большой долей вероятности там есть задолженность по зарплате. Индикатор срабатывает, инспекция его отрабатывает, направляет в прокуратуру. Если согласование проверки поступает, проверка начинается.

  • Специальная оценка условий труда.

Если в компании более 50 застрахованных лиц и спецоценка не проведена, то индикатор срабатывает.

  • Взаимодействие с самозанятыми.

Если работодатель взаимодействует с самозанятыми, доход самозанятого составляет более 35 000 рублей в месяц, они взаимодействуют более трёх месяцев в году, и доля дохода этого самозанятого от одного юрлица составляет 90% и более, то индикатор срабатывает.

— Практика показывает, что здесь почти 100% есть трудовые отношения завуалированные под самозанятыми, — поясняет Вадим Балашов.

В целом в 2025 году в трудовую инспекцию поступило 6188 письменных обращений от граждан. Большая часть из них связана с оплатой труда: несогласие со снижением премиальных и стимулирующих выплат, нелегальное трудоустройство, а также подмена трудовых отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда. Десять работодателей региона попали в федеральный реестр из-за теневого трудоустройства сотрудников. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах

Автор: Оксана Мочалова

Конституционный суд Российской Федерации вынес историческое постановление, которое признает право собственников апартаментов на регистрацию по месту пребывания. Документ, принятый 3 февраля 2026 года, по существу устранил ключевое административное различие между апартаментами и жилыми помещениями в вопросах фиксации места проживания граждан.

Судьи констатировали, что, несмотря на формальный нежилой статус, апартаменты зачастую используются для личных, семейных и бытовых нужд, а постоянное проживание в них законодательно не запрещено. В своем решении КС указал, что действовавший запрет на регистрацию необоснованно ограничивал конституционные права граждан на свободу выбора места пребывания и права частной собственности.

Читать полностью

Долгострой в Первомайском районе станет современным офисом с торговой галереей

В Первомайском районе давно не хватало одного простого элемента — современной коммерческой и офисной среды. Район вырос, люди здесь живут и работают, но бизнес-инфраструктура за этим ростом не успела.

MY STATION отвечает именно на этот запрос. Многофункциональный комплекс у железнодорожной станции «Первомайская» встраивается в уже существующий ритм района, где пешеходный и автомобильный потоки обеспечивают стабильный спрос для торговли, сервисов и офисов.

Читать полностью

Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует войти в новый нацпроект «Вода России» с озером Хомутина, которое расположено в Маслянинском районе.

— Ранее мы направляли документы на конкурс на предыдущий нацпроект «Экологическое благополучие». К сожалению, по итогам ранжирования мы не набрали необходимую балльность, чтобы попасть в национальный проект по причине недостаточного развития внутреннего туризма, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас планируем обратиться с заявкой на следующую трёхлетку. Администрация Маслянинского округа учла полученные замечания и пожелания, чтобы попасть в проект. То есть, эту работу мы не оставляем, — сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

Читать полностью

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Автор: Юлия Данилова

ОАК, S7 Group и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Речь, в том числе, идет о воздушных судах с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под нужды авиакомпании S7 Airlines.

Документ развивает договоренности 2024 года, пояснили в пресс-службе ОАК. Саму сделку планируется заключить до конца 2026 года. В документе будут прописаны сроки и объемы поставок. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года.

Читать полностью

Дело о мошенничестве застройщика ИЖС на полмиллиарда поступило в суд Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирской области направила в Октябрьский районный суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве частных жилых домов. Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех сотрудников коммерческих организаций. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с июля 2019 по октябрь 2025 года заключали договоры на строительство индивидуальных жилых домов в разных районах Новосибирской области. Строительство домов они домов не завершили.

В деле фигурируют 124 потерпевших, совокупный ущерб составляет более 445 млн рублей.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

