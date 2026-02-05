В трудовой инспекции рассказали, какие новосибирские компании ждут проверки

Ключевые индикаторы, на которые обращает внимание инспекция при мониторинге компаний и которые могут стать основанием для проверок назвал руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

— Сейчас во всех надзорных органах, в том числе у нас, внедрён риск-ориентированный подход, когда все организации разделены по показателям: значительный, высокий, чрезвычайно высокий, умеренный и низкий риск. В зависимости от риска компании попадают перечень плановых проверок. Сейчас в него включаются только организации с высоким и чрезвычайно высоким риском. Их количество с каждым годом уменьшается, —констатировал Балашов.

Напомним, список индикаторов жестко ограничен после введения в России в 2020 году моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении малого и среднего бизнеса.

Массовые обращения граждан о невыплате заработной платы.

В 2025 году работодатели Новосибирской области погасили долги по зарплате на сумму 644,6 млн руб. Эти деньги были выплачены 7 117 работникам. На 1 января 2026 года в Государственной инспекции труда имеются сведения о задолженности и непогашенной задолженности в размере 177,5 млн ₽. Это 3 073 работника.

Наличие травматизма, особенно со смертельным исходом.

В 2025 году в регионе было зарегистрировано 88 групповых, тяжёлых, в том числе, смертельных несчастных случаев на производстве. Больше всего таких ЧП произошло в строительной отрасли — 29, на обрабатывающих производствах — 26, в транспортировке и хранении — 17, в сельском хозяйстве — 6, в добыче полезных ископаемых — 5, водоснабжении — 1. По несчастным случаям в Следственный комитет в 2025 году было передано 92 материала, возбуждено 10 уголовных дел.

— Наиболее типичные нарушения, которые допускаются работодателем, и которые приводят к несчастным случаям, — это нарушение технологии производства работ, неудовлетворительное состояние рабочих мест, невыдача или неполная выдача или выдача несертифицированных средств индивидуальной защиты, недостатки и формальных подход к обучению, к инструктированию, нарушение трудовой дисциплины. Кроме того, некачественно проводится оценка профессиональных рисков. Не проводятся обязательные медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования тому, кому они полагаются. В строительных организациям множество юридических лиц, подрядчиков и работник зачастую даже не знает у кого работает, — перечислил чиновник.

Наличие факта о привлечении к административной ответственности за нарушение трудового законодательства за последние три года.

за последние три года. Организация подает в суд заявление о банкротстве.

Если в компании работе более 50 человек, то с большой долей вероятности там есть задолженность по зарплате. Индикатор срабатывает, инспекция его отрабатывает, направляет в прокуратуру. Если согласование проверки поступает, проверка начинается.

Специальная оценка условий труда.

Если в компании более 50 застрахованных лиц и спецоценка не проведена, то индикатор срабатывает.

Взаимодействие с самозанятыми.

Если работодатель взаимодействует с самозанятыми, доход самозанятого составляет более 35 000 рублей в месяц, они взаимодействуют более трёх месяцев в году, и доля дохода этого самозанятого от одного юрлица составляет 90% и более, то индикатор срабатывает.

— Практика показывает, что здесь почти 100% есть трудовые отношения завуалированные под самозанятыми, — поясняет Вадим Балашов.

В целом в 2025 году в трудовую инспекцию поступило 6188 письменных обращений от граждан. Большая часть из них связана с оплатой труда: несогласие со снижением премиальных и стимулирующих выплат, нелегальное трудоустройство, а также подмена трудовых отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда. Десять работодателей региона попали в федеральный реестр из-за теневого трудоустройства сотрудников.