Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

В строительных организациях Новосибирской области (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец 2025 года было 110 башенных строительных кранов. Из них у 43,6% истек срок службы. Об этом говорится в аналитическом докладе Новосибирскстата. Эксперты ведомства изучили наличие и состояние парка основных строительных машин в строительных компаниях региона.

Еще более серьезный износ у бульдозеров — из 77 единиц техники у 44,2% истек срок службы. Свыше четверти экскаваторов самоходных одноковшовых и автокранов также отработали свой срок.

Стоит отметить, что около 60% такой строительной техники как экскаваторы, самоходные грейдеры и краны на гусеничном ходу, которые работают в парке строительных компаний региона, — зарубежного производства. Импортных бульдозеров — 48%, автокранов — 29%, а башенных строительных кранов всего 3,6%.

Напомним, на стройках региона периодически останавливают работу кранов. Кроме того, в городе были прецеденты, когда краны падали на расположенные рядом площадки.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году. Просроченная кредиторская задолженность девелоперов превысила 20 млрд, из них 8 они должны поставщикам.