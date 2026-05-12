Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Еще более серьезный износ у бульдозеров

В строительных организациях Новосибирской области (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец 2025 года было 110 башенных строительных кранов. Из них у 43,6% истек срок службы. Об этом говорится в аналитическом докладе Новосибирскстата. Эксперты ведомства изучили наличие и состояние парка основных строительных машин в строительных компаниях региона.

Еще более серьезный износ у бульдозеров — из 77 единиц техники у 44,2% истек срок службы. Свыше четверти экскаваторов самоходных одноковшовых и автокранов также отработали свой срок.

Стоит отметить, что около 60% такой строительной техники как экскаваторы, самоходные грейдеры и краны на гусеничном ходу, которые работают в парке строительных компаний региона, — зарубежного производства. Импортных бульдозеров — 48%, автокранов — 29%, а башенных строительных кранов всего 3,6%.

Напомним, на стройках региона периодически останавливают работу кранов. Кроме того, в городе были прецеденты, когда краны падали на расположенные рядом площадки.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году. Просроченная кредиторская задолженность девелоперов превысила 20 млрд, из них 8 они должны поставщикам. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : строительная техника застройщики Новосибирска

480
0
0
Предыдущая статья
Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой
Следующая статья
Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Рядом с федеральной автомобильной трассой «Иртыш» планируется строительство складского комплекса класса А. Инвестор проекта — ООО «Терминал Северо-Запад»— обратился в правительство и Заксобрание области с ходатайством о переводе трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

— Площадь складского комплекса составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект составляет около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств, — отметил чиновник.

Читать полностью

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее развитой шеринговой культурой (аренда вещей или услуг) — 5 место. Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук. В топ-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Как отметила автор исследования, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС Анна Веретенникова, регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы.

Читать полностью

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Автор: Мария Гарифуллина

В начале мая 2026 года информационное пространство всколыхнули сообщения о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера. Новости о заражениях в разных странах мира породили тревожные ожидания и закономерный вопрос: не грозит ли миру новая пандемия? Власти и эксперты дали первые комментарии о возможных рисках.

Точкой отсчета стал нидерландский круизный лайнер MV Hondius, следовавший из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. Именно на его борту Всемирная организация здравоохранения зафиксировала вспышку инфекции. К 11 мая случаи заражения были официально подтверждены в шести странах: Испании, ЮАР, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Сингапуре. Агентство Reuters также сообщило о двух предполагаемых случаях на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной Атлантике. В Польше местный житель был помещен под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с пассажиром злополучного рейса.

Читать полностью

Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Автор: Мария Гарифуллина

В Искитимском районе Новосибирской области в 2026 году проведут спасательные археологические работы. Они пройдут на землях, отданных под разработку угольному разрезу «Богатырь». Там обнаружены древние поселения и стоянка. По закону в таких случаях хозяйствующий субъект должен способствовать сохранению историко-культурного наследия и оплатить археологические раскопки.

По данным Infopro54, полевой сезон на территории выявленных археологических памятников «Поселение Богатырь-1» и «Поселение Богатырь-2» исследователи планируют начать в ближайшее время. Раскопки продлятся до середины августа 2026 года.

Читать полностью

Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Автор: Юлия Данилова

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области в январе – феврале 2026 года составила 919,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 1,3%, свидетельствует статистика Новосибирскстата.

Больше всего новосибирцев работали в следующих отраслях:

Читать полностью

Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Автор: Артем Рязанов

Многие новосибирцы-автолюбители сейчас планируют автопутешествия. В 2025 году наш регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма и интерес к такому виду отдыха продолжает расти. Судя по комментариям автопутешественников в соцсетях, они выбирают автомобили, так как это обходится дешевле, чем покупка билетов на самолет на всех членов семьи.

— Мы уже два раза путешествовали на юг. Детям очень понравилось, так как по дороге мы заезжали во многие города и знаковые исторические места. Мобильность — это очень удобно. Переживали, что дети плохо перенесут дорогу, но с этим проблем не было, — рассказала редакции Infopro54 Елена, мама двоих детей-школьников.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Бизнес Власть Недвижимость

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Бизнес Недвижимость

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Бизнес Общество

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Общество

«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Общество

Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Медицина Общество

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Общество Право&Порядок

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Общество

В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

Общество

В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

Бизнес Общество

Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Общество

Утверждена квота на целевиков в вузах — у Новосибирской области более 780 мест

Общество

В Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег

Бизнес Общество

Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Общество Право&Порядок

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Общество

Новосибирцы стали чаще отказываться от наследства

Власть Общество

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Общество Туризм

Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности