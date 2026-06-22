Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

С 22 июня в Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО.

Для Новосибирска коэффициент снизился с 3,12 до 2,34,

Для Бердска — с 2,48 до 1,86,

Для Искитима — с 2,32 до 1,74.

Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.

У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявляли, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

В среднем по итогам 4 месяцев 2026 года, полис ОСАГО обходился новосибирским водителям в 10,9 тысяч рублей, средняя выплата составила — 151,2 тысячи.

— Дальнейшие решения по корректировке коэффициента будут приниматься с учетом развития ситуации с убыточностью ОСАГО и полученного эффекта от применения мер по борьбе с недобросовестными практиками, — заявили в ЦБ.

Ранее редакция сообщала о том, что только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО.