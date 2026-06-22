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Авто

Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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Снижение территориального коэффициента для всех населенных пунктов региона составило 25%

С 22 июня в Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО.

  • Для Новосибирска коэффициент снизился с 3,12 до 2,34,
  • Для Бердска — с 2,48 до 1,86,
  • Для Искитима — с 2,32 до 1,74.
  • Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.

У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч. Депутаты заявляли, что дорогие полисы могут привести к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы.

В среднем по итогам 4 месяцев 2026 года, полис ОСАГО обходился новосибирским водителям в 10,9 тысяч рублей, средняя выплата составила — 151,2 тысячи.

— Дальнейшие решения по корректировке коэффициента будут приниматься с учетом развития ситуации с убыточностью ОСАГО и полученного эффекта от применения мер по борьбе с недобросовестными практиками, — заявили в ЦБ.

Ранее редакция сообщала о том, что только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : ОСАГО

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Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске, как и по всей России, владение популярными автомобилями с пробегом в 2026 году становится все более затратным. Совместное исследование международной сети автосервисов FIT SERVICE и платформы Авто.ру показало, что средний возраст самых востребованных моделей вырос, а вместе с ним значительно увеличились и расходы на их обслуживание.

Аналитики изучили десять моделей, которые неизменно входят в топ-продаж на вторичном рынке: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan. За последний год средний возраст этих автомобилей увеличился до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тысячи километров. При этом количество предложений по этим моделям на рынке сократилось примерно на 10,5%, а основная масса объявлений сосредоточена в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

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Российские таксопарки переводят машины в собственность физлиц

Автор: Артем Рязанов

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением расширить действующую квоту в 25 % на автомобили без требований к локализации на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сейчас такая квота доступна лишь физическим лицам, владеющим машинами более шести месяцев. В НАТ считают, что действующие правила создают неравные условия и ограничивают возможности таксопарков. Проблема наглядно видна на примере Москвы: при возможной квоте в 22 281 автомобиль по этой схеме зарегистрировано всего два транспортных средства.

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За год сеть электрозаправок в Новосибирске выросла на 70%

Автор: Артем Рязанов

Аналитики сервиса 2ГИС оценили, как развивается инфраструктура для зарядки электромобилей в российских городах, а также проследили динамику стоимости зарядки за год.

Среди десяти крупнейших городов России Новосибирск выделяется самыми высокими темпами роста числа электрозаправочных станций (ЭЗС). За период с июня 2025 по июнь 2026 года количество таких заправок в городе увеличилось на 70,6%, достигнув показателя в 145 единиц (с 85).

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В Новосибирске сократилось предложение машин с пробегом

Автор: Артем Рязанов

На вторичном авторынке Новосибирской области фиксируется оживление спроса — после периода охлаждения в 2025 году покупатели вновь активнее интересуются машинами с пробегом. По данным сервиса Авто.ру, с января по май 2026 года просмотры объявлений выросли на 14%.

При этом объём предложения в мае сократился на 12% по сравнению с январём. На фоне снижения количества доступных автомобилей средняя цена машины с пробегом в регионе поднялась на 6,5% и достигла 1,54 миллиона рублей. Речь идёт об авто возрастом порядка 13,5 лет с пробегом около 190 тысяч километров.

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Страховщики годами отказывались сотрудничать с компаниями мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

«Дорожно-эксплуатационные организации» Новосибирска были вынуждены покупать страховые полисы ОСАГО через брокера, переплачивая за них. Это выяснилось в ходе проверки деятельности «ДЭУ №3» и «ДЭУ №4» за 2022-2024 годы, которую провели аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирска.

— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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