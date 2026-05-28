Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Автор: Юлия Данилова

Такой результат региону обеспечили добывающая отрасль и обрабатывающие предприятия

В апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

Судя по данным статистики, рост показателя в апреле обеспечили компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (108%) и предприятия обрабатывающих производств (100,2%). По итогам четырех месяцев лидируют предприятия, обеспечивающие новосибирцев электроэнергией, газом и теплом.

В обрабатывающих производствах с января по апрель максимальный рост показали компании из следующих сфер:

  • производство бумаги и бумажных изделий (+42,4%);
  • производство прочих транспортных средств и оборудования (+11,4%);
  • производство пищевых продуктов (+3,5%).

Стоит отметить, что эти отрасли сохраняют лидерство с начала года, а компании, которые производят бумагу и бумажные изделия, еще и продолжают наращивают выпуск продукции.

На 20% и выше снизились объемы выпуска в таких отраслях, как:

  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-69,6%);
  • деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (-50,6%);
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-32%);
  • производство кокса и нефтепродуктов (-28,3%);
  • производство мебели (-21,4%).

В группе аутсайдеров изменения также не происходят. Хотя в некоторых отраслях разрыв с результатами прошлого года немного сократился.

По итогам четырех месяцев в бюджет региона, по информации областного Минфина, поступило 96,9 млрд рублей (29,6% от плана), собственные доходы составили 89,8 млрд (29,9%). Годовой темп прироста собственных доходов сложился на уровне 106,7%, что ниже прогнозного годового темпа (110,4%). Из собственных доходов 30 млрд пришлось на НДФЛ, 23,8 млрд на прибыль, еще 8 млрд — на имущество организаций, 13 млрд составили налоги на совокупный доход, 264 млн — за пользование природными ресурсами.

Напомним, первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе». Ситуацию не удалось исправить за счет оживления в сфере обрабатывающих производств.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню 2024 года. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов отмечал, что снижение связано с высокой базой прошлого года и общероссийскими мерами по сдерживанию инфляции. Он также заявлял, что ключевой задачей предприятий на 2026 год — сохранить позиции в условиях непростой ситуации в экономике.

Ранее редакция сообщала о том, что больше всего прибыли в Новосибирске в 2025 году получила отрасль транспортировки и хранения. Лидером по количеству организаций, закончивших год «в плюсе», по-прежнему является образовательная сфера.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске приводят в порядок подвалы и защитные сооружения гражданской обороны, где можно спрятаться при ЧС, сообщили в мэрии. Один из таких объектов находится на улице Русской. Подвал жилого дома готов принять 700 человек. Внутри оборудовали места для размещения людей, есть санитарная зона и запасы воды.

Еще одно укрытие обустроили в молодежном центре Советского района. Оно рассчитано на 150 человек и имеет автономную систему фильтрации воздуха. При необходимости объект начнет принимать людей уже через сутки.

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске два кирпичных дома-памятника на улице Якушева, проданных на аукционе по программе «дом за рубль», будут отреставрированы. Инвестор вложит в работы около 160 млн рублей и разместит в зданиях собственное архитектурное бюро.

Два объекта культурного наследия — дома №142 и №144, построенные в 1912 году для железнодорожников Западно-Сибирской железной дороги, — обрели нового собственника в начале этого года. Здания, признанные аварийными еще в 2015 году, были проданы городом через механизм, позволяющий выставлять памятники в неудовлетворительном состоянии на торги со стартовой ценой один рубль. Покупателем выступила группа компаний «Ар. Тэго», в которую входит застройщик «Загорские кварталы». За два дома инвестор заплатил в общей сложности 40 миллионов рублей, которые поступили в доход городского бюджета.

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу владельцев облигаций топливной компании «Нафтатранс плюс». С организации взыскали задолженность, превышающую 300 миллионов рублей. Иск подали через представителя — ООО «ЮЛКМ», которое действовало в интересах держателей ценных бумаг.

Ещё в марте суд наложил арест на имущество и счета должника. Окончательное решение по этому эпизоду было вынесено 27 мая. Но это не единственное требование кредиторов. В начале мая поступил ещё один иск от того же представителя — уже на 129 миллионов рублей. Ответчиками проходят «Нафтатранс плюс» и ещё одна компания — «Спецтранскомпани». Предварительное заседание по этому делу запланировано на 4 июня, и суд также принял обеспечительные меры, арестовав средства ответчика на сумму иска.

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

