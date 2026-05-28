Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

В апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

Судя по данным статистики, рост показателя в апреле обеспечили компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (108%) и предприятия обрабатывающих производств (100,2%). По итогам четырех месяцев лидируют предприятия, обеспечивающие новосибирцев электроэнергией, газом и теплом.

В обрабатывающих производствах с января по апрель максимальный рост показали компании из следующих сфер:

производство бумаги и бумажных изделий (+42,4%);

производство прочих транспортных средств и оборудования (+11,4%);

производство пищевых продуктов (+3,5%).

Стоит отметить, что эти отрасли сохраняют лидерство с начала года, а компании, которые производят бумагу и бумажные изделия, еще и продолжают наращивают выпуск продукции.

На 20% и выше снизились объемы выпуска в таких отраслях, как:

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-69,6%);

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (-50,6%);

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-32%);

производство кокса и нефтепродуктов (-28,3%);

производство мебели (-21,4%).

В группе аутсайдеров изменения также не происходят. Хотя в некоторых отраслях разрыв с результатами прошлого года немного сократился.

По итогам четырех месяцев в бюджет региона, по информации областного Минфина, поступило 96,9 млрд рублей (29,6% от плана), собственные доходы составили 89,8 млрд (29,9%). Годовой темп прироста собственных доходов сложился на уровне 106,7%, что ниже прогнозного годового темпа (110,4%). Из собственных доходов 30 млрд пришлось на НДФЛ, 23,8 млрд на прибыль, еще 8 млрд — на имущество организаций, 13 млрд составили налоги на совокупный доход, 264 млн — за пользование природными ресурсами.

Напомним, первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе». Ситуацию не удалось исправить за счет оживления в сфере обрабатывающих производств.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню 2024 года. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов отмечал, что снижение связано с высокой базой прошлого года и общероссийскими мерами по сдерживанию инфляции. Он также заявлял, что ключевой задачей предприятий на 2026 год — сохранить позиции в условиях непростой ситуации в экономике.

