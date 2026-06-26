ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

В регионах России проводится работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В частности, антимонопольщики уже возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. Компании координировали свои действия при заключении сделок на биржевых торгах.

— Соглашение было направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, —подчеркнули в ведомстве.

Две сети, работающие в Москве и Московской области, получили запрос о ценах на топливо, и объемах их реализации на АЗС.

Кроме того, по требованию ФАС на трех цифровых платформах: «Авито», Ozon и Wildberries закрыты объявления о продаже топлива. На маркетплейсах попытки селлеров создать карточки такого товара блокируются на этапе модерации.

Впрочем, на одной из платформ при подготовке материала корреспондент Infopro54 нашла свежее объявление о продаже топлива, датированное 26 июня. Частное лицо обещает доставить Аи-95 из Уфы по цене 110 рублей за литр. Из Москвы готовы привезти Аи-92 и Аи-95 по цене 53 рубля за литр, правда это объявление трехдневной давности.

Особый контроль установлен за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Напомним, новосибирские аграрии еще в начале июня жаловались на рост цен на дизель на 40%.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 25 июня сообщил, что на уровне региона все потребители, включая предприятия и аграрный сектор, полностью обеспечены необходимым. В розничной торговле для предотвращения ажиотажного спроса некоторые сети АЗС начали ограничивать объем выдаваемого топлива. Также региональные власти приняли решение, чтобы не создавать неудобств для жителей, имеющих садовый инвентарь, технику и домашние генераторы, разрешить продажу топлива в канистры, как минимум, в объеме 10 литров.

По данным сервиса russiabase, средняя цена Аи-92 на заправках города составляет 65,37 рублей, Аи-95 – 69,48, Аи-98 – 90,99, ДТ – 84, 57 рубля за литр. Топливо начало дорожать с 22 июня.

Напомним, в предыдущие годы большой проблемой для Новосибирска были «наливайки», которые торговали бензином с машин и из гаражей. С 2025 года информация о них практически не появлялась в СМИ региона.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо.