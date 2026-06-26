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Бизнес Власть Общество Право&Порядок

ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

Автор: Юлия Данилова

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На цифровых платформах закрывают объявления о продаже бензина и дизеля

В регионах России проводится работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В частности, антимонопольщики уже возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. Компании координировали свои действия при заключении сделок на биржевых торгах.

— Соглашение было направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, —подчеркнули в ведомстве.

Две сети, работающие в Москве и Московской области, получили запрос о ценах на топливо, и объемах их реализации на АЗС.

Кроме того, по требованию ФАС на трех цифровых платформах: «Авито», Ozon и Wildberries закрыты объявления о продаже топлива. На маркетплейсах попытки селлеров создать карточки такого товара блокируются на этапе модерации.

Впрочем, на одной из платформ при подготовке материала корреспондент Infopro54 нашла свежее объявление о продаже топлива, датированное 26 июня. Частное лицо обещает доставить Аи-95 из Уфы по цене 110 рублей за литр. Из Москвы готовы привезти Аи-92 и Аи-95 по цене 53 рубля за литр, правда это объявление трехдневной давности.

Особый контроль установлен за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Напомним, новосибирские аграрии еще в начале июня жаловались на рост цен на дизель на 40%.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 25 июня сообщил, что на уровне региона все потребители, включая предприятия и аграрный сектор, полностью обеспечены необходимым. В розничной торговле для предотвращения ажиотажного спроса некоторые сети АЗС начали ограничивать объем выдаваемого топлива. Также региональные власти приняли решение, чтобы не создавать неудобств для жителей, имеющих садовый инвентарь, технику и домашние генераторы, разрешить продажу топлива в канистры, как минимум, в объеме 10 литров.

По данным сервиса russiabase, средняя цена Аи-92 на заправках города составляет 65,37 рублей, Аи-95 – 69,48, Аи-98 – 90,99, ДТ – 84, 57 рубля за литр. Топливо начало дорожать с 22 июня.

Напомним, в предыдущие годы большой проблемой для Новосибирска были «наливайки», которые торговали бензином с машин и из гаражей. С 2025 года информация о них практически не появлялась в СМИ региона.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ФАС топливо спекуляция рост цен бензин

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Автор: Артем Рязанов

В конце июня в Новосибирске сохранится жаркая погода, но время от времени будут идти дожди, которые немного смягчат жару.

По данным Яндекс Погода, 27 июня в городе ожидается тёплая погода. Утром температура составит +23 °C, будет малооблачно. Днём воздух прогреется до +27 °C, возможен небольшой дождь. Вечером небо будет облачным с прояснениями. Ночью похолодает до +19 °C, сохранится малооблачная погода.

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Автор: Оксана Мочалова

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Как сообщили редакции Infopro54 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два года количество жалоб на туристские услуги увеличилось в два раза. Если в 2025 году ведомство зафиксировало 12 обращений, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 25.

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Автор: Артем Рязанов

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Ведомство предлагает сделать торжества патриотичнее: включить в программу поднятие флага, исполнение гимна, напутствия педагогов, выступления выпускников и традиционный вальс. При этом формат мероприятий для девятиклассников, как правило, более скромный, чем для одиннадцатиклассников, но строится по схожей схеме.

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Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Автор: Юлия Данилова

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%). Ранее аналитическая служба компании FinExpertiza отмечала, что в 2024 году в стране был зафиксирован самый высокий коэффициент финансовой зависимости бизнеса за последние четыре года.

Наиболее финансово независимые предприятия по итогам 2025 года работают в Республике Алтай (заемные средства составляют 17,2% капитала, годом ранее — 30,5%), в Омской области (35,1%, ранее — 35,2%), а также в Иркутской области (37,7%, ранее —32,3%).

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Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

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Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число восьми регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 2,33 млрд рублей.

Всего федеральные власти списывают долги на общую сумму 48,1 млрд рублей. Наибольшую сумму спишут Московской области — 30,48 млрд рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 5,62 млрд рублей. На третьем — Нижегородская область, которой простят 4,91 млрд рублей. Кроме того, в список вошли Волгоградская, Новгородская, Рязанская и Челябинская области.

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