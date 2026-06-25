Андрей Травников: На региональном уровне все потребители обеспечены топливом

Глава Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал, какие принимаются меры по обеспечению региона горюче-смазочными материалами. По его словам, федеральное руководство предпринимает шаги для стабилизации ситуации на рынке топлива. На уровне региона все потребители, включая предприятия и аграрный сектор, полностью обеспечены необходимым. В некоторых случаях региональное правительство оказывает содействие в получении нужных объемов.

Что касается розничной торговли, то для предотвращения ажиотажного спроса некоторые сети АЗС начали ограничивать объем выдаваемого топлива. Чтобы избежать разнобоя, владельцам сетей рекомендовано придерживаться унифицированных лимитов, которые уже были озвучены. Чтобы не создавать неудобств для жителей, имеющих садовый инвентарь, технику и домашние генераторы, принято решение разрешить продажу топлива в канистры, как минимум, в объеме 10 литров.

Напомним, что вопросы топливообеспечения в Новосибирской области обсуждались на заседании оперативного штаба 24 июня. Было отмечено, что поставки осуществляются согласно планам, а АЗС стабильно отпускали топливо. Временное отсутствие некоторых видов бензина на отдельных станциях было связано с логистикой.

На фоне ограничений в соседних регионах наблюдается рост спроса на топливо. В связи с этим владельцам новосибирских АЗС при угрозе дефицита рекомендуется ввести ограничения на отпуск нефтепродуктов за одну транзакцию. Рекомендуемые пределы: 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива на трассовых АЗС, и 40 и 80 литров соответственно на остальных.

Для нужд населения в заправке инструмента и техники рекомендовано отгружать в канистры не менее 10 литров при соблюдении законодательства. Минпромторгу и ФАС поручено усилить мониторинг запасов топлива и ежедневный анализ розничных цен. Ситуация находится под контролем правительства региона.