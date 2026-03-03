Поиск здесь...
Общество

Устный экзамен по истории введут для учеников 9-х классов в России

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Допуск к ГИА будет проходить в январе-апреле

Девятиклассники перед ОГЭ будут сдавать устный экзамен по истории. Нововведение планируют ввести с 2027–2028 учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Это единый устный экзамен для всех школьников, — заявил он.

По его словам, в ЕГЭ после 11 класса уже есть историческое сочинение. Мы дополняем эту проверку и изложение материала в 9 классе устным экзаменом.

Поскольку экзамен будет введен со следующего года, «есть план подготовки учителей и школьников».

В прошлом году Минобрнауки предложило ввести обязательный экзамен по истории для абитуриентов социально-гуманитарных направлений. Если проект будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Идею поддержал президент Владимир Путин.

В прошлом году в федеральный список также вошли новые учебники по истории для 5-9 классов. Их разрабатывали вместе с помощником президента Владимиром Мединским. Также он участвовал в создании единого учебника для старшеклассников, который представили в 2023 году. В обновленной версии учебника полностью переписали разделы о 1970-2000 годах. Кроме того, добавили материал о событиях до сегодняшнего дня, включая специальную военную операцию на Украине.

С 1 сентября 2025 года пятиклассники, шестиклассники и семиклассники начали учиться по новой программе по истории. Главные изменения: три урока в неделю, а не два, как ранее. Кроме того, был введен новый курс «История нашего края». Для пятиклассников он состоит из 34 часов, для шестиклассников и семиклассников — из 17.

В мае 2025 года министр просвещения Сергей Кравцов объявил о планах создать единую линейку учебников по всем предметам. По его словам, стандарт появится в течение трех лет. Учебники по русскому языку и литературе уже готовят.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским подросткам нужна языковая среда в школах.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

