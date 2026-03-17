Ремонт Димитровского моста в Новосибирске начнётся на этой неделе

Автор: Артем Рязанов

Дата:

На объекте вновь будет введено реверсивное движение для регулирования потоков транспорта

В Новосибирске в этом месяце начнут ремонтировать Димитровский мост. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на еженедельном совещании.

— Опять будем делать реверсивное движение, чтобы динамически распределять потоки транспорта, — рассказал глава города.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов сообщил, что ограждение будет установлено к концу текущей недели.

— В зимний период подрядчик выполнял подготовительные мероприятия. На текущий момент эти работы выполнены, подрядчик готов выйти на дороги. Мы планируем, начиная с этого четверга, готовить реверсивную полосу, обустройство столбиков ограждения, светофоров, — отметил он.

Ремонтные работы будут проводиться на проезжей части, тротуарах и ограждениях, начиная с левой стороны движения и заканчивая правым берегом.

Весной 2024 года стартовал ремонт Димитровского моста. В связи с тем, что первый подрядчик не укладывался в сроки, власти расторгли с ним контракт. Затем муниципальное предприятие «Гормост» подписало договор на 605,6 млн рублей с компанией «Автодорремонт техно». Организация обязалась завершить все работы к 1 июня 2027 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мост через Иню полностью открыли для движения.

Источник фото: Максим Кудрявцев в Вконтакте

Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с диагнозом ДЦП

Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с диагнозом ДЦП

Искусственная вентиляции легких, переливание крови – так началась жизнь Вани Евсюкова. Мальчик родился раньше срока, перенес кровоизлияние в мозг, на неделю попал в реанимацию, выписали его только в месяц. В развитии он сильно отставал, в год врачи диагностировали детский церебральный паралич.

— Я стараюсь все делать, чтобы сын развивался: с Ваней занимались невролог, логопед, психолог, массажист, инструктор лечебной физкультуры, ему провели несколько операций. Мы пробуем новые методы терапии, и лечение в комплексе дает результаты: Ваня может сидеть, стоять с опорой или поддержкой, сам умывается, ест ложкой, учится одеваться. Многому сына научили в новосибирском медцентре «Кругозор»: он начал понимать речь, произносить отдельные звуки и слоги, выражать просьбы с помощью карточек и жестов, считать до десяти. Второй год сын учится в коррекционной школе по индивидуальной программе, — рассказывает мама Вани  Марина Щербак.

Дату последних звонков в школах определили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В школах Новосибирска «Последние звонки» пройдут во вторник, 26 мая. Этот день станет символом окончания учебного года для выпускников девятых и одиннадцатых классов, перед началом основного этапа государственных экзаменов.

В Министерстве просвещения РФ разработали рекомендации для праздничных мероприятий. В программу линеек будут включены поднятие государственного флага и исполнение гимна. В этом году сценарии акцентируют внимание на семейных ценностях и патриотическом воспитании. Школьникам предлагается уделить особое внимание многодетным семьям, родителям, принимающим участие в специальной военной операции, и обладателям государственных наград.

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Автор: Юлия Данилова

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

К проекту по расширению ГПНТБ Новосибирска подключился полпред

Автор: Юлия Данилова

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации будет ходатайствовать перед главой государства о том, чтобы реализовать первоначальный замысел архитекторов и возвести вторую очередь ГПНТБ СО РАН. Об этом он заявил в ходе оценки результатов капитального ремонта библиотеки.

— Необходимо обеспечить необходимое увеличение площади книгохранилища, — добавил Серышев.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с диагнозом ДЦП

Ремонт Димитровского моста в Новосибирске начнётся на этой неделе

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

