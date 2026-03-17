Ремонт Димитровского моста в Новосибирске начнётся на этой неделе

В Новосибирске в этом месяце начнут ремонтировать Димитровский мост. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на еженедельном совещании.

— Опять будем делать реверсивное движение, чтобы динамически распределять потоки транспорта, — рассказал глава города.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов сообщил, что ограждение будет установлено к концу текущей недели.

— В зимний период подрядчик выполнял подготовительные мероприятия. На текущий момент эти работы выполнены, подрядчик готов выйти на дороги. Мы планируем, начиная с этого четверга, готовить реверсивную полосу, обустройство столбиков ограждения, светофоров, — отметил он.

Ремонтные работы будут проводиться на проезжей части, тротуарах и ограждениях, начиная с левой стороны движения и заканчивая правым берегом.

Весной 2024 года стартовал ремонт Димитровского моста. В связи с тем, что первый подрядчик не укладывался в сроки, власти расторгли с ним контракт. Затем муниципальное предприятие «Гормост» подписало договор на 605,6 млн рублей с компанией «Автодорремонт техно». Организация обязалась завершить все работы к 1 июня 2027 года.

