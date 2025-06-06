Новая точка притяжения в Новосибирске: в чем особенность ЖК Citatum

Архитектурный вызов

Локация во все времена являлась одним из важнейших параметров при выборе квартиры. Поэтому застройщик должен уметь превратить любую территорию в благоустроенный район, где будет комфортно жить и работать. Именно таким является ЖК Citatum от ГК VIRA. Компания стала первой из застройщиков, которая увидела перспективность территории в районе улицы Грибоедова в Октябрьском районе Новосибирска.

Эта локация характеризуется высокой транспортной доступностью и низкой плотностью населения.

В районе находятся школы и детские сады, недалеко — две станции метро, спортивные и СПА-комплексы, салоны красоты, большое разнообразие магазинов, зеленые скверы и парки, а также театр и интерактивный музей. Расположенные рядом вузы (СибГУТИ, НГАСУ, НГАУ) делают ЖК Citatum привлекательным для студентов и семей с детьми.

Уникальный стиль проекта делает его заметным на фоне остальных. Разработкой концепции занималось московское бюро BBM-Project, не упустившее ни одной детали в процессе работы.

Три здания формируют единый комплекс благодаря общему стилобату. Высотки становятся доминантами городского пейзажа, а секция в восемь этажей с фасадом цвета золота напоминает слиток драгоценного металла. Архитектурный облик гармонично сочетает современный стиль с классической симметрией.

«Фишки» проекта

Одной из особенностей проекта станет лобби с зенитным окном. Днем пространство будет наполнено светом, а в темное время суток жильцы смогут любоваться звездным небом. Здесь можно отдохнуть, разместить с удобством гостей, встретиться с партнерами или обсудить общие вопросы с соседями.

VIRA большое внимание уделяет разнообразию планировок. В ЖК Citatum квартиры не просто хорошо продуманы, они выверены с эстетической точки зрения. Квартирография проекта предусмотрена на все случаи и сценарии жизни: от компактных студий для студентов до уютных трех- и четырехкомнатных квартир для больших семей. Для самых требовательных покупателей представлены коллекционные квартиры с динамичным урбанистическим пейзажем и огнями центра Новосибирска, а также эксклюзивные варианты с террасами на последних этажах и трехметровыми потолками. При этом приобрести квартиру можно как с базовой отделкой — и создать свой неповторимый дизайн, так и с ремонтом под ключ.

Забота во всем

Благоустроенная территория жилого комплекса повышает качество жизни. И является одним из факторов, влияющих на принятие решения о покупке квартиры. Девелопер ЖК Citatum комплексно подошел к организации внутреннего пространства. Зонирование территории продумано с учетом интересов всех жителей и является безусловным эстетическим бонусом. Авторы проекта продумали все до мелочей: здесь есть пешеходные аллеи, беседки, спортивные и детские площадки и даже амфитеатр.

Внедрение концепции «двор без машин» в сочетании с закрытой территорией повышает статус комплекса и обеспечивает комфорт его жителям. Система безопасности территории дает родителям уверенность в том, что дети могут гулять самостоятельно.

Пятнадцатилетняя история ГК VIRA показывает, что застройщик не просто строит жилые комплексы, а предлагает рынку концептуальные проекты. ЖК Citatum в очередной раз это подтверждает. В нем сочетаются элегантность, благородство и забота о жителях. Проект формирует новый вектор развития территории, повышает привлекательность района и качество городской среды.

Привлекательны в ЖК Citatum и цены. VIRA сохранила идеальный баланс между комфортной стоимостью проекта и его тщательно продуманной концепцией. Девелопер предлагает различные способы покупки квартиры: рассрочку, ипотечные программы и обмен собственной недвижимости.

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Застройщик Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Вира на Грибоедова»