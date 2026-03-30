Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

Стройнадзор одобрил скандальную высотку на Кошурникова в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Ведомство выдало заключение о соответствии 15-этажному зданию, строительство которого сопровождалось пикетами

В Октябрьском районе Новосибирска завершилась реконструкция долгостроя на улице Кошурникова, 24. Объект, известный как комплекс «Апартвилль», получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от специалистов второго отдела государственного строительного надзора Новосибирской области.

Речь идет о здании, которое изначально планировалось как учебный центр, но в итоге было преобразовано в 15-этажный объект с гостиничными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Работы велись на участке, расположенном в непосредственной близости от жилых домов, что на протяжении нескольких лет вызывало активное неприятие местных жителей.

Соседние дома выступали против строительства. В 2023 году новосибирцы проводили пикеты, писали обращения в прокуратуру и мэрию. Основные претензии касались высотности объекта, которая, по мнению горожан, должна была составлять не более 5 этажей, а также нарушения расстояний до существующих жилых строений. Жители опасались, что возведение высотной гостиницы во дворе затруднит проезд спецтехники и нарушит их права на комфортную среду.

Несмотря на общественный резонанс и сложную историю стройки, которая неоднократно консервировалась, застройщику удалось завершить реконструкцию. Полученное заключение стройнадзора является финальным этапом перед вводом здания в эксплуатацию и подтверждает, что построенный объект соответствует утвержденной проектной документации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города.

Фото предоставлено Госстройнадзором Новосибирской области, автор- пресс-служба

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : недвижимость Госстройнадзор

581
0
0
Предыдущая статья
Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов
Следующая статья
От штрафа до тюрьмы: что нужно знать о запрещенных в России растениях

«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Автор: Юлия Данилова

Система водоотведения четвертого моста в Новосибирске выполнена в соответствии с проектом и функционирует в штатном режиме. Ливневая канализация прочищена и промыта, заключён договор с подрядной организацией по оперативному предоставлению машины с насосом в случае возникновения засоров.  Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

— Группа «ВИС» в зоне своей ответственности как эксплуатанта моста вывезла весь снег в районе правобережной развязки. Угрозы подтоплений из-за объектов концессионного соглашения нет, — подчеркнули в компании.

Читать полностью

Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области серьезно просело производство строительных материалов. По многим позициям, которые учитываются в отчетности Новосибирскстата, сокращение выпуска продукции наблюдается второй год.

Самый серьезный провал наблюдается в производстве строительных растворов. За два месяца 2026 года компании региона произвели 11,2 тысячи кубометров раствора. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года производство растворов выросло к 2024 года на 4,5%.

Читать полностью

В новосибирских селах изымали только восприимчивый к заболеванию скот

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области нет ни одного села, где личные подсобные хозяйства полностью лишились живности после вспышки инфекции. Об этом заявили в Управлении ветеринарии региона.

— Противоэпизоотические мероприятия предусматривают изъятие только тех животных, которые восприимчивы к заразному заболеванию, послужившему причиной установления карантина. Иные виды сельскохозяйственных животных, а также деятельность хозяйств в целом не затрагиваются, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

Читать полностью

Новосибирские санатории заработали на росте стоимости путевок

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область заняла третье место в Сибири по количеству гостей, отдохнувших в региональных санаториях (итоги 11 месяцев 2025 года): 89 тысяч человек. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее. При этом доходы региона, полученные от предоставления санаторных услуг, составили 2.8 млрд — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По доходам в отрасли регион оказался на втором месте в Сибири, отмечают аналитики сервиса «Санатории‑России.рф».

Первое место в Сибирском федеральном округе и по количеству гостей и по заработанным индустрией средствам ожидаемо занимают санатории Алтайского края. За 11 месяцев 2025 года они приняли 159 тысяч отдыхающих (+1,4%). Доходы увеличились на 15% и составили 10 млрд рублей.

Читать полностью

Холода простимулировали всплеск интереса к доставке готовой еды в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Жители Сибири по-прежнему интересуются более доступными форматами заведений общепита. В лидерах — фастфуд, кофейни и готовая еда из супермаркетов. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Рост общепита в четвертом квартале 2025 года был поддержан развитием внутреннего туризма, а также активным развитием направления готовой еды в крупных торговых сетях. В супермаркетах регионов округа появляются не только отдельные прилавки, но и полноценные зоны для обедов, а также кофейные точки.

— Темп жизни, особенно в городах – миллионниках, ускоряется и людей, которые готовы тратить время на приготовление пищи, становится меньше. Это общероссийский тренд, —констатирует Юрий Коленко, эксперт Сибирского ГУ Банка России.

Читать полностью

Новосибирский завод металлоконструкций на 30% увеличит объем производства

Новосибирский изготовитель металлоконструкций, завод «ТехноСтрой», присоединился к федеральной инициативе «Производительность труда».

Компания, действующая на рынке с 2016 года, специализируется на поставках продукции для строительства разнообразных объектов: от промышленных предприятий и складов до коммерческих зданий, спортивных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. Компания ежемесячно выпускает более 1500 тонн металлоконструкций, осуществляя поставки по всей России, от Урала до Дальнего Востока.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности