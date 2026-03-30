Стройнадзор одобрил скандальную высотку на Кошурникова в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска завершилась реконструкция долгостроя на улице Кошурникова, 24. Объект, известный как комплекс «Апартвилль», получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от специалистов второго отдела государственного строительного надзора Новосибирской области.

Речь идет о здании, которое изначально планировалось как учебный центр, но в итоге было преобразовано в 15-этажный объект с гостиничными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Работы велись на участке, расположенном в непосредственной близости от жилых домов, что на протяжении нескольких лет вызывало активное неприятие местных жителей.

Соседние дома выступали против строительства. В 2023 году новосибирцы проводили пикеты, писали обращения в прокуратуру и мэрию. Основные претензии касались высотности объекта, которая, по мнению горожан, должна была составлять не более 5 этажей, а также нарушения расстояний до существующих жилых строений. Жители опасались, что возведение высотной гостиницы во дворе затруднит проезд спецтехники и нарушит их права на комфортную среду.

Несмотря на общественный резонанс и сложную историю стройки, которая неоднократно консервировалась, застройщику удалось завершить реконструкцию. Полученное заключение стройнадзора является финальным этапом перед вводом здания в эксплуатацию и подтверждает, что построенный объект соответствует утвержденной проектной документации.

