Это шантаж: застройщики просят прописать правила выкупа домов под соцобъекты в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После включения ИЖС в проекты комплексного развития территории, цены на них взлетают в разы

Представители девелоперского сообщества предложили мэрии Новосибирска разработать нормативы, по которым могут работать застройщики на площадках КРТ, если в зону реализации проектов попали частные дома.

— На плечи застройщика и так сейчас ложатся невероятные затраты, но как только проходит информация о том, что какая-то территория города накрывается КРТ, в том числе под создание школы, детского сада и прочих социальных объектов, цены на участки и расположенные на них объекты вырастают. Населению все равно, под что застройщик выкупает их собственность. Они отдельно задорого продают дом, землю, сарай и т.д. Плюс просят квадратными метрами, прочими преференциями. Вы понимаете, что это шантаж? Как застройщику с этим бороться? С одной стороны, требования КРТ, которые нужно выполнять, с другой ― стройка соцобъектов. Девелопер рискует не успеть построить соцобъект, и тогда у него не примут дом, а люди говорят: «Нам все равно — вот наша цена». Где в такой ситуации находится мэрия? — поинтересовалась директор по продажам ГК «СМСС» Ирина Павлова, обращаясь к главному архитектору Новосибирска Ивану Штурбабину на конференции по недвижимости «Коммерсанта Сибирь».

Чиновник подтвердил, что мэрия каждый день сталкивается с такими ситуациями, и отметил: если дом попадает в зону КРТ, то он, однозначно, будет снесен.

— Если жители домов, попадающих под расселение, не согласны с предложением застройщика, то девелопер обращается в суд, который назначает оценку по рыночной стоимости объекта у оценщиков. По этой цене выкупается участок. Тут уже нет возможностей для шантажа, как в 2010 году. Есть ситуации, когда человек отказался продавать имущество за 25 млн рублей. Сейчас он находится в судах, и уже понятно, что цена через суд будет намного ниже, — констатировал Штурбабин.

Тем не менее Ирина Павлова предложила мэрии более четко продумать основания, по которым будут выселяться люди, прожившие в частном доме десятки лет.

— У всех людей есть право собственности. Раньше это был частный сектор, сейчас зона КРТ. Людей выселяют. Это законно? Как можно заставить человека продавать имущество дешевле, чем он хочет? Нужны четкие нормативы, по которым застройщики могут работать и на которые могут ссылаться. Например, «там все накрыто красной линией и будет расселяться», — предложила Павлова.

Независимый эксперт, маркетолог в сфере девелопмента Александр Астахов также отмечает, что любой судебный процесс — это время, а для застройщика время — это деньги.

— С другой стороны, есть и такая история: если вы хотите жить там, где вас никто не будет трогать, то надо жить не в мегаполисе. В мегаполисе решения может принимать муниципалитет, и он может требовать их исполнения, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обсуждается инициатива прокуратуры, которая хочет запретить реализацию проектов КРТ на земельных участках площадью менее 5 га. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации рабочего поселка Краснообск Евгению Коржову, отправив его в колонию строгого режима. Чиновника признали виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и получении взятки.

По версии следствия, Коржов пытался вымогать взятку у предпринимателя в размере 140 тысяч рублей. Следователи утверждают, что, нарушая федеральные законы в области закупок, он поручил своим сотрудникам и муниципальному казенному учреждению рабочего поселка «Дом культуры» заключать прямые договоры с физическим лицом и индивидуальным предпринимателем на производство и установку декоративных изделий.

В Новосибирской области снизили коэффициент ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области снизиться на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко.

Он напомнил, что депутаты проводили несколько рабочих групп на которых обсуждалось неадекватное, по их мнению, повышение тарифа. На январской сессии было принято решение об обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

В Новосибирске пришла весна, и вместе с лужами, талой водой и оголившимися газонами горожане снова сталкиваются с неприятной сезонной реальностью. В Сибири не растут нежные цветы-подснежники, зато у этого слова давно появилось ироничное городское значение: так новосибирцы называют собачьи экскременты, массово проступающие из-под снега.

Проблема, конечно, существует круглый год. Но именно весной она становится особенно заметной: то, что месяцами скрывалось под снегом, оказывается на виду — на тротуарах, газонах, во дворах и даже рядом с детскими площадками. Речь идет не только о грязном городе, но и о рисках для здоровья людей, животных и окружающей среды.

Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

Автор: Артем Рязанов

С 1 апреля в России владельцы iPhone не смогут пополнять свой баланс Apple ID через счет мобильного телефона. Вопрос обсуждался на совещании министра цифрового развития Максута Шадаева с участниками телеком-рынка. Операторов также предупредили, что необходимо, в том числе, препятствовать оплате услуг VPN, отметил РБК, со ссылкой на свои источники в компаниях.

В настоящее время у операторов МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») существует возможность оплачивать подписки и покупки в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета. У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая функция доступна через партнеров.

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Автор: Юлия Данилова

Оператор новосибирского Технопарка — АО «Академпарк» подключается к созданию инновационного жилмассива «СмартСити». Об этом сообщил гендиректор «Академпарка» Дмитрий Верховод.

— Первоначально правительством Новосибирской области в качестве оператора КРТ «СмартСити» было определено «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС). Потом было принято решение разделить этот участок на две части. Строительством жилья, социальной и деловой инфраструктуры будет заниматься АРЖС, а создание научно-производственной зоны будем курировать мы. В марте 2026 года наконец, вышло постановление правительства Новосибирской области о назначении «Академпарка» оператором этой зоны, — сообщил Верховод.

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Автор: Мария Гарифуллина

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

