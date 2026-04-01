Это шантаж: застройщики просят прописать правила выкупа домов под соцобъекты в Новосибирске

Представители девелоперского сообщества предложили мэрии Новосибирска разработать нормативы, по которым могут работать застройщики на площадках КРТ, если в зону реализации проектов попали частные дома.

— На плечи застройщика и так сейчас ложатся невероятные затраты, но как только проходит информация о том, что какая-то территория города накрывается КРТ, в том числе под создание школы, детского сада и прочих социальных объектов, цены на участки и расположенные на них объекты вырастают. Населению все равно, под что застройщик выкупает их собственность. Они отдельно задорого продают дом, землю, сарай и т.д. Плюс просят квадратными метрами, прочими преференциями. Вы понимаете, что это шантаж? Как застройщику с этим бороться? С одной стороны, требования КРТ, которые нужно выполнять, с другой ― стройка соцобъектов. Девелопер рискует не успеть построить соцобъект, и тогда у него не примут дом, а люди говорят: «Нам все равно — вот наша цена». Где в такой ситуации находится мэрия? — поинтересовалась директор по продажам ГК «СМСС» Ирина Павлова, обращаясь к главному архитектору Новосибирска Ивану Штурбабину на конференции по недвижимости «Коммерсанта Сибирь».

Чиновник подтвердил, что мэрия каждый день сталкивается с такими ситуациями, и отметил: если дом попадает в зону КРТ, то он, однозначно, будет снесен.

— Если жители домов, попадающих под расселение, не согласны с предложением застройщика, то девелопер обращается в суд, который назначает оценку по рыночной стоимости объекта у оценщиков. По этой цене выкупается участок. Тут уже нет возможностей для шантажа, как в 2010 году. Есть ситуации, когда человек отказался продавать имущество за 25 млн рублей. Сейчас он находится в судах, и уже понятно, что цена через суд будет намного ниже, — констатировал Штурбабин.

Тем не менее Ирина Павлова предложила мэрии более четко продумать основания, по которым будут выселяться люди, прожившие в частном доме десятки лет.

— У всех людей есть право собственности. Раньше это был частный сектор, сейчас зона КРТ. Людей выселяют. Это законно? Как можно заставить человека продавать имущество дешевле, чем он хочет? Нужны четкие нормативы, по которым застройщики могут работать и на которые могут ссылаться. Например, «там все накрыто красной линией и будет расселяться», — предложила Павлова.

Независимый эксперт, маркетолог в сфере девелопмента Александр Астахов также отмечает, что любой судебный процесс — это время, а для застройщика время — это деньги.

— С другой стороны, есть и такая история: если вы хотите жить там, где вас никто не будет трогать, то надо жить не в мегаполисе. В мегаполисе решения может принимать муниципалитет, и он может требовать их исполнения, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обсуждается инициатива прокуратуры, которая хочет запретить реализацию проектов КРТ на земельных участках площадью менее 5 га.