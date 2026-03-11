Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Механизм комплексного развития территорий (КРТ), обязательный для новосибирских застройщиков с конца 2024 года, формально продолжает расширяться: количество проектов достигло 41, а их площадь — 200 гектаров. Из них 10 договоров заключено по инициативе мэрии (почти 100 гектаров), а 31 — с правообладателями земельных участков (более 100 гектаров). Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привела начальник управления комплексного развития территории мэрии Новосибирска Ольга Чичкань.

Ключевым отличием новых проектов, по ее словам, являются существенные обязательства застройщиков по созданию социальной инфраструктуры. В рамках уже заключенных договоров девелоперы за свой счет обеспечат городу 2 580 дополнительных мест в детских садах и 5 621 место в школах. Также запланировано строительство спортивных сооружений, инженерных сетей и дорог.

Проекты 2026 года

Только за первый квартал 2026 года мэрия заключила семь новых договоров КРТ. Два из них стали самыми масштабными по площади застройки.

Первый проект — территория в Октябрьском районе в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, III Интернационала площадью более 21 гектара. За счет инвестора будет расселен весь жилой фонд в границах участка. Обязательства застройщика включают строительство школы на 850 мест, двух детских садов, формирование участка под поликлинику, создание сквера и дорог. На старте за площадку просили 283.8 млрд рублей. В торгах приняли участие две компании: ООО «Жилой район Ново-Николаевск. Новосибирск. СЗ» (входит в ГК «Брусника») и ООО СЗ «Страна М 12» (входит в ГК «Страна Девелопмент»). Участники торгов сделали всего один шаг. В итоге участок получила «Страна Девелопмент», которая заплатит по договору 297,8 млн рублей.

Второй проект — на улице Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора площадью 46 гектаров. Здесь планируется расселить 18 ветхих и аварийных домов (16 из них за счет застройщика, два — за счет города). Социальная программа включает два детских сада, школу, объект спортивного назначения, участок под будущую поликлинику и создание 7 гектаров озелененных территорий. На участие в торгах была подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест», конечным владельцем которой называется известных новосибирский бизнесмен, экс-депутат Госдумы и основатель группы компаний F1 Александр Абалаков.

Планируемые торги

В ближайшее время мэрия планирует пополнить пул проектов. В марте 2026 года ожидаются торги по участку в Ленинском районе на улице Степной и Тихвинской площадью 1,5 гектара. Эта площадка должна завершить реновацию квартала на площади Станиславского. В апреле планируется выставить участок в Октябрьском районе на улице Стофато площадью 6 гектаров. Его главная задача — расселение самого массового массива аварийного жилья (41 дома) за счет будущего застройщика.

Всего, по словам Чичкань, в активной проработке находится около десятка территорий общей площадью более 100 гектаров. По мере разработки концепций их презентуют рынку.

Главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин добавил, что все проекты реализуются в существующих границах города. Он напомнил, что застройщики уже активно работают в Академгородке: на улицах Российской и Героев Труда расселено более двадцати ветхих домов, на их месте появилось новое жилье. Аналогичный проект готовится на улице Иванова.

Снижение активности

Несмотря на позитивную статистику, с 2025 года мэрия фиксирует заметное снижение активности застройщиков на торгах. В текущих экономических условиях девелоперы предпочитают либо не выходить на торги, либо выкупать землю по минимальной цене.

— Действительно, с 2025 года мы заметили, как спал ажиотаж и активность застройщиков на торгах. Застройщики стали очень выборочно подходить к обязательствам, которые необходимо будет взять в рамках реализации того или иного проекта. Вместе с тем, мы начали готовить на рынок проекты, которые совершенно разные, чтобы застройщикам было интересно: одному — одна локация, другому — другая. Начиная по площади, заканчивая социальными обязательствами, — пояснила Чичкань.

Чтобы переломить ситуацию, мэрия ищет пути повышения привлекательности площадок и делает ставку на диверсификацию предложения: небольшие точечные участки соседствуют с масштабными площадками под комплексное освоение.

— Будем надеяться, что ситуация изменится и интерес возрастет, — резюмировала глава управления.

Социальная нагрузка

Одной из причин снижения интереса девелоперов участники рынка называют высокую социальную нагрузку, заложенную в договоры КРТ. Ранее застройщики неоднократно поднимали вопрос о ее пересмотре.

Министр строительства области Дмитрий Богомолов признавал, что «вешать на застройщиков обязательства по строительству поликлиники, спортивного комплекса, ДК, садика и школы — не совсем правильно», и пообещал, что вопрос будет отработан.

Однако мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в конце февраля 2026 года заявил, что считает правильным, когда бизнес в рамках КРТ берет на себя социальные задачи.

— Я считаю, что механизм КРТ — это очень важный, правильный и полезный для города, когда застройщик строит не только многоквартирные дома, но еще и решает важные социальные задачи: строительство школ, детских садов, парков, дорог. В 2025 году на баланс мэрии встали два детских сада на улице Гаранина и Крылова, на создание которых мы не потратили ни одного бюджетного рубля. Сейчас у нас строятся две школы в Октябрьском и Ленинском районах вместимостью более 1000 мест каждая. Поэтому я считаю абсолютно правильным, когда застройщики несут эту социальную миссию, — отмечал он.

Одним из компромиссных решений по мнению властей города является консолидация усилий нескольких компаний, когда один застройщик строит объект, а остальные участвуют финансово.

Перспективы

По предварительным данным генплана, в ближайшие 10 лет под реновацию в городе может пойти территория, позволяющая построить около 15 млн квадратных метров нового жилья. В эту площадь входят как участки по действующим договорам (более 200 гектаров), так и территории, которые находятся в работе на ближайшую перспективу (еще более 100 гектаров).

Ранее редакция сообщала, что компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске.