Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене

Механизм комплексного развития территорий (КРТ), обязательный для новосибирских застройщиков с конца 2024 года, формально продолжает расширяться: количество проектов достигло 41, а их площадь — 200 гектаров. Из них 10 договоров заключено по инициативе мэрии (почти 100 гектаров), а 31 — с правообладателями земельных участков (более 100 гектаров). Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привела начальник управления комплексного развития территории мэрии Новосибирска Ольга Чичкань.

Ключевым отличием новых проектов, по ее словам, являются существенные обязательства застройщиков по созданию социальной инфраструктуры. В рамках уже заключенных договоров девелоперы за свой счет обеспечат городу 2 580 дополнительных мест в детских садах и 5 621 место в школах. Также запланировано строительство спортивных сооружений, инженерных сетей и дорог.

Проекты 2026 года

Только за первый квартал 2026 года мэрия заключила семь новых договоров КРТ. Два из них стали самыми масштабными по площади застройки.

Первый проект — территория в Октябрьском районе в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, III Интернационала площадью более 21 гектара. За счет инвестора будет расселен весь жилой фонд в границах участка. Обязательства застройщика включают строительство школы на 850 мест, двух детских садов, формирование участка под поликлинику, создание сквера и дорог. На старте за площадку просили 283.8 млрд рублей. В торгах приняли участие две компании: ООО «Жилой район Ново-Николаевск. Новосибирск. СЗ» (входит в ГК «Брусника») и ООО СЗ «Страна М 12» (входит в ГК «Страна Девелопмент»). Участники торгов сделали всего один шаг. В итоге участок получила «Страна Девелопмент», которая заплатит по договору 297,8 млн рублей.

Второй проект — на улице Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора площадью 46 гектаров. Здесь планируется расселить 18 ветхих и аварийных домов (16 из них за счет застройщика, два — за счет города). Социальная программа включает два детских сада, школу, объект спортивного назначения, участок под будущую поликлинику и создание 7 гектаров озелененных территорий. На участие в торгах была подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест», конечным владельцем которой называется известных новосибирский бизнесмен, экс-депутат Госдумы и основатель группы компаний F1 Александр Абалаков.

Планируемые торги

В ближайшее время мэрия планирует пополнить пул проектов. В марте 2026 года ожидаются торги по участку в Ленинском районе на улице Степной и Тихвинской площадью 1,5 гектара. Эта площадка должна завершить реновацию квартала на площади Станиславского. В апреле планируется выставить участок в Октябрьском районе на улице Стофато площадью 6 гектаров. Его главная задача — расселение самого массового массива аварийного жилья (41 дома) за счет будущего застройщика.

Всего, по словам Чичкань, в активной проработке находится около десятка территорий общей площадью более 100 гектаров. По мере разработки концепций их презентуют рынку.

Главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин добавил, что все проекты реализуются в существующих границах города. Он напомнил, что застройщики уже активно работают в Академгородке: на улицах Российской и Героев Труда расселено более двадцати ветхих домов, на их месте появилось новое жилье. Аналогичный проект готовится на улице Иванова.

Снижение активности

Несмотря на позитивную статистику, с 2025 года мэрия фиксирует заметное снижение активности застройщиков на торгах. В текущих экономических условиях девелоперы предпочитают либо не выходить на торги, либо выкупать землю по минимальной цене.

— Действительно, с 2025 года мы заметили, как спал ажиотаж и активность застройщиков на торгах. Застройщики стали очень выборочно подходить к обязательствам, которые необходимо будет взять в рамках реализации того или иного проекта. Вместе с тем, мы начали готовить на рынок проекты, которые совершенно разные, чтобы застройщикам было интересно: одному — одна локация, другому — другая. Начиная по площади, заканчивая социальными обязательствами, — пояснила Чичкань.

Чтобы переломить ситуацию, мэрия ищет пути повышения привлекательности площадок и делает ставку на диверсификацию предложения: небольшие точечные участки соседствуют с масштабными площадками под комплексное освоение.

— Будем надеяться, что ситуация изменится и интерес возрастет, — резюмировала глава управления.

Социальная нагрузка

Одной из причин снижения интереса девелоперов участники рынка называют высокую социальную нагрузку, заложенную в договоры КРТ. Ранее застройщики неоднократно поднимали вопрос о ее пересмотре.

Министр строительства области Дмитрий Богомолов признавал, что «вешать на застройщиков обязательства по строительству поликлиники, спортивного комплекса, ДК, садика и школы — не совсем правильно», и пообещал, что вопрос будет отработан.

Однако мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в конце февраля 2026 года заявил, что считает правильным, когда бизнес в рамках КРТ берет на себя социальные задачи.

— Я считаю, что механизм КРТ — это очень важный, правильный и полезный для города, когда застройщик строит не только многоквартирные дома, но еще и решает важные социальные задачи: строительство школ, детских садов, парков, дорог. В 2025 году на баланс мэрии встали два детских сада на улице Гаранина и Крылова, на создание которых мы не потратили ни одного бюджетного рубля. Сейчас у нас строятся две школы в Октябрьском и Ленинском районах вместимостью более 1000 мест каждая. Поэтому я считаю абсолютно правильным, когда застройщики несут эту социальную миссию, — отмечал он.

Одним из компромиссных решений по мнению властей города является консолидация усилий нескольких компаний, когда один застройщик строит объект, а остальные участвуют финансово.

Перспективы

По предварительным данным генплана, в ближайшие 10 лет под реновацию в городе может пойти территория, позволяющая построить около 15 млн квадратных метров нового жилья. В эту площадь входят как участки по действующим договорам (более 200 гектаров), так и территории, которые находятся в работе на ближайшую перспективу (еще более 100 гектаров).

Ранее редакция сообщала, что компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : новостройки Новосибирска КРТ жилищное строительство

763
1
0
Предыдущая статья
Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули
Следующая статья
Эксперт высказалась о рисках резкого скачка цен на мясо в Новосибирской области

В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести административную ответственность для курьеров, если они не проверяют возраст получателя при доставке товаров, запрещенных для несовершеннолетних, таких как вейпы и энергетики. Также он предложил штрафовать службы доставки за систематические нарушения в этой сфере.

Текст обращения депутата направлен первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Читать полностью

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Автор: Оксана Мочалова

Территория за ТРЦ «Аура», занятая капитальными гаражами еще с советского времени, и площадка швейной фабрики «Синар» в ближайшие годы не будут вовлечены в оборот под новое строительство. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

По его словам, обе территории рассматриваются в Генеральном плане города как перспективные для развития. Участок за «Аурой» предполагается использовать под жилую застройку, а территория фабрики «Синар» отнесена к зоне общественно-деловой застройки. Однако реальные сроки освоения этих площадок сдвигаются на неопределенный период.

Читать полностью

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Автор: Юлия Данилова

Российские производители активно представляют свою продукцию в национальных павильонах, открытых в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Иордании. У новосибирцев наиболее востребован павильон в Китае. Здесь свою продукцию представляют три компании из Новосибирской области: «Первая крупяная компания», выпускающая муку и крупы, «Скоровар» с линейкой продуктов быстрого питания и «Армаз», специализирующийся на производстве растительных масел.

В целом почти 100 компаний из региона являются участниками программы «Сделано в Сибири» и обладателями знака качества, позволяющего выходить на зарубежные рынки.

Читать полностью

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Новосибирский застройщик представил на рынке недвижимости новый проект. «Расцветай у Академгородка» — 17-этажная новостройка, расположившаяся на берегу озера Каинка, в обрамлении живописного лесного массива.

Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей*. Приобретение жилья на старте продаж — стратегическое вложение. Это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

Читать полностью

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве на 80 миллионов рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

— В ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2024 года женщина совершила ряд мошенничеств в отношении жителей различных регионов, с причинением материального ущерба в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Автор: Юлия Данилова

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья), 227 тысяч голов свиней (80%) и 3,7 млн голов птицы (51%). Для сравнения, годом ранее (по итогам 2024 года) было застраховано 20 тысяч голов КРС, 208 тысяч голов свиней, 4,2 млн голов птицы, пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— Страхование поголовья сельхозживотных в России с господдержкой было введено с 2013 году, в настоящий момент оно пользуется высоким спросом — по данным в России застраховано 48% поголовья (при усреднении по всем видам). Основной мотив к страхованию — высокий риск потерь от опасных инфекционных болезней животных (АЧС, птичий грипп, ящур, бруцеллез и другие), — отметил Биджов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Общество

Костыль для дошкольника: все больше ребятишек приходят в детсады Новосибирска со смартфонами

Общество

Эксперт высказалась о рисках резкого скачка цен на мясо в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Власть Общество

Рассмотрение вопроса о создании мусорного полигона под Новосибирском отодвинули

Бизнес

Новосибирскую лапшу, крупу и масло продвигают в Китае

Общество

Экс-физрук и владелец Центрального рынка Новосибирска вошел в список Forbes

Недвижимость

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Право&Порядок

Новосибирский застройщик, осужденный за хищение 150 млн рублей, подал на УДО

Культура Общество

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Общество

Фасад Новосибирской областной научной библиотеки отремонтируют за 48 млн рублей

Бизнес Общество Право&Порядок

Жительница Новосибирска обманула клиентов из регионов России на 80 миллионов

Власть

Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Общество

В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Бизнес

На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

Бизнес Власть Город

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Бизнес Общество

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности