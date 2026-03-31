Светлый: территория, где жилье становится частью большого замысла

Соучастие как принцип

Пятнадцать лет назад на месте пустыря в Мошковском районе начиналась история, которую сегодня называют одним из самых нестандартных девелоперских проектов Новосибирской области. Жилой район Светлый задумывался не просто как очередной пригородный массив, а как пространство для жизни, где люди могут не только покупать квартиры, но и участвовать в создании собственной среды. Идея, заложенная на старте, оказалась шире привычных представлений о загородной недвижимости.

— Реализация проекта продолжается. На сегодня сделано 7/10 того, что было в самом начале. Изначально задумывалось строительство светлого настоящего, то есть светлой жизни — когда люди становятся соучастниками этого процесса, для чего созданы инструменты в рамках кооператива «Основа», где они могут быть не только покупателями, но и соинвесторами проекта, — отметил председатель совета СФО «Основа», основатель и идейный вдохновитель жилого района Светлый Светозар Дарнев.

Председатель совета директоров СФО «Основа» Владимир Никонов добавляет, что уже на этапе формирования концепции застройщик сознательно отошел от преобладающей тогда практики возведения загородных поселков. Светлый сразу начали создавать как настоящее поселение, где должны быть все условия для полноценной жизни семей.

— В идеале — это соединение преимуществ проживания в непосредственной близости к природе, без городской суеты и в то же время — наличие в шаговой доступности социальной инфраструктуры, торговых и сервисных предприятий в привычном для жителей мегаполиса формате, — поясняет Никонов.

Сегодня в Светлом живут уже более 14 000 человек. За эти годы здесь сформировалась не просто жилая застройка, а полноценная среда, где социальные объекты, общественные пространства и даже экономические отношения выстроены вокруг принципа взаимной ответственности. По словам Дарнева, ключевое отличие района в том, что его изначально проектировали как территорию, где люди понимают: они сами влияют на качество собственной жизни.

Архитектура участия

Одним из главных инструментов такого влияния стал кооператив гражданского взаимодействия, которому уже больше десяти лет. Через него жители могут не только приобретать жилье на особых условиях, но и вкладываться в развитие инфраструктуры, становясь полноценными участниками процесса, а не пассивными потребителями. В основе этого подхода — отказ от привычной модели, когда застройщик делает все, а жители лишь пользуются готовым.

— Система отношений в коллективе — это трудовое партнерство. Мы выстраиваем модель, при которой выполняем свои обязательства по закону и договору. А все, что сверх этого, реализуем вместе с жителями, если они готовы включаться. Процесс нелегкий, и основная причина в том, что человек идет туда, где проще. Но процент тех, кто осознает плюсы такой жизни, растет, — поясняет Светозар Дарнев.

Этот подход постепенно распространяется и на жителей. В Светлом созданы соседские центры, «Фонд добрых дел», а также инициативы, где помощь строится не на раздаче, а на поддержке тех, кто сам готов действовать. Например, фонд поддерживает общественные проекты: от плетения маскировочных сетей для бойцов СВО до благоустройства дворов, но всегда при условии личного участия инициаторов.

Инфраструктура с запасом

Социальная инфраструктура Светлого создавалась с запасом, но даже этот запас оказался востребован больше, чем предполагалось. Школа, рассчитанная изначально на 500 учеников, сегодня принимает более 1200 детей — включая жителей соседних населенных пунктов. Четыре детских сада переданы муниципалитету полностью укомплектованными: с мебелью, игрушками, спортивным инвентарем. Недавно открылся филиал Мошковской детской школы искусств — единственное в районе отделение хореографического творчества. Работают медицинский центр, торговые объекты, соседские центры. Так частный проект превратился в центр притяжения для всего Мошковского района.

— Мы строим не просто квадратные метры, а среду, где человек может жить, работать и отдыхать в одном месте. Светлый начинался как частная инициатива, но сегодня это самая крупная зона развития в Мошковском районе. По сути, здесь формируется сельская агломерация, и ее развитие уже требует не просто поддержки, а настоящего партнерства между бизнесом и властью, — комментирует Владимир Никонов.

Комплексный подход к застройке Светлого влияет и на окрестные территории. Цена участков вокруг него, по словам Дарнева, выросла более чем в два раза. При этом все объекты социальной сферы, дороги, инженерные сети создаются за счет инициатора проекта, тогда как окружающие территории получают выгоду без соучастия в затратах.

Новые стандарты развития территории

Тем не менее район продолжает развиваться. Один из следующих шагов — создание так называемого ядра трудовой занятости. Рядом с жилой застройкой формируется производственно-деловой парк «Город мастеров», где планируется разместить малые и средние предприятия с экологически безопасными производствами. Общая площадь парка может составить около 100 000 квадратных метров, а количество рабочих мест — до 5 000.

— Мы приглашаем бизнес, который использует пространство плотно, с высокой занятостью на квадратный метр. Это не один крупный логист, где на 30 000 «квадратов» работают 120 человек, а десятки небольших производств: швейных, сборочных, сервисных. Тогда у многих жителей отпадет необходимость ездить на работу в город. Для нас это принципиально, — поясняет Светозар Дарнев.

Кроме того, в ближайших планах — строительство второй школы на 1500 мест, расширение дорожной сети, создание рекреационной зоны вдоль озер, а также новые форматы жилья, включая кварталы с более просторными планировками. По оценкам застройщика, потенциал территории позволяет увеличить население до 30 000–35 000 человек.

— Это потребует не только много работы, но и более глубокой проработки вопросов планирования территории, архитектурных решений, координации усилий застройщика, органов муниципального и регионального управления, — уточняет Владимир Никонов.

Масштабные планы развития Светлого опираются не только на строительные мощности, но и на философию, заложенную еще на старте. Как напоминание об этом — мемориальный комплекс благодарности предкам, возведенный в самом центре района.

— Все, что мы делаем сейчас, было заложено изначально. Мемориальный комплекс — не отдельный объект, а напоминание о том, что наша задача сегодня — не предать веру предыдущих поколений в светлое будущее, а начать жить в светлом настоящем, — резюмирует Светозар Дарнев.

Именно это, по замыслу создателей, отличает Светлый от многих других пригородных проектов. Здесь не просто продают квартиры, а выстраивают систему, где жилье, работа, социальная среда и даже повседневные привычки оказываются частями единого целого. Здесь главным мерилом успеха становится не цена квадратного метра, а готовность людей брать на себя ответственность за то место, где они живут.