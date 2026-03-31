Светлый: территория, где жилье становится частью большого замысла

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Загородный проект, который объединяет жилье, работу, социальную среду и личную ответственность

Соучастие как принцип

Пятнадцать лет назад на месте пустыря в Мошковском районе начиналась история, которую сегодня называют одним из самых нестандартных девелоперских проектов Новосибирской области. Жилой район Светлый задумывался не просто как очередной пригородный массив, а как пространство для жизни, где люди могут не только покупать квартиры, но и участвовать в создании собственной среды. Идея, заложенная на старте, оказалась шире привычных представлений о загородной недвижимости.

Светозар Дарнев

— Реализация проекта продолжается. На сегодня сделано 7/10 того, что было в самом начале. Изначально задумывалось строительство светлого настоящего, то есть светлой жизни — когда люди становятся соучастниками этого процесса, для чего созданы инструменты в рамках кооператива «Основа», где они могут быть не только покупателями, но и соинвесторами проекта, — отметил председатель совета СФО «Основа», основатель и идейный вдохновитель жилого района Светлый Светозар Дарнев.

Председатель совета директоров СФО «Основа» Владимир Никонов добавляет, что уже на этапе формирования концепции застройщик сознательно отошел от преобладающей тогда практики возведения загородных поселков. Светлый сразу начали создавать как настоящее поселение, где должны быть все условия для полноценной жизни семей.

— В идеале — это соединение преимуществ проживания в непосредственной близости к природе, без городской суеты и в то же время — наличие в шаговой доступности социальной инфраструктуры, торговых и сервисных предприятий в привычном для жителей мегаполиса формате, — поясняет Никонов.

Сегодня в Светлом живут уже более 14 000 человек. За эти годы здесь сформировалась не просто жилая застройка, а полноценная среда, где социальные объекты, общественные пространства и даже экономические отношения выстроены вокруг принципа взаимной ответственности. По словам Дарнева, ключевое отличие района в том, что его изначально проектировали как территорию, где люди понимают: они сами влияют на качество собственной жизни.

ЖК Светлый

Архитектура участия

Одним из главных инструментов такого влияния стал кооператив гражданского взаимодействия, которому уже больше десяти лет. Через него жители могут не только приобретать жилье на особых условиях, но и вкладываться в развитие инфраструктуры, становясь полноценными участниками процесса, а не пассивными потребителями. В основе этого подхода — отказ от привычной модели, когда застройщик делает все, а жители лишь пользуются готовым.

— Система отношений в коллективе — это трудовое партнерство. Мы выстраиваем модель, при которой выполняем свои обязательства по закону и договору. А все, что сверх этого, реализуем вместе с жителями, если они готовы включаться. Процесс нелегкий, и основная причина в том, что человек идет туда, где проще. Но процент тех, кто осознает плюсы такой жизни, растет, — поясняет Светозар Дарнев.

Этот подход постепенно распространяется и на жителей. В Светлом созданы соседские центры, «Фонд добрых дел», а также инициативы, где помощь строится не на раздаче, а на поддержке тех, кто сам готов действовать. Например, фонд поддерживает общественные проекты: от плетения маскировочных сетей для бойцов СВО до благоустройства дворов, но всегда при условии личного участия инициаторов.

Инфраструктура с запасом

Социальная инфраструктура Светлого создавалась с запасом, но даже этот запас оказался востребован больше, чем предполагалось. Школа, рассчитанная изначально на 500 учеников, сегодня принимает более 1200 детей — включая жителей соседних населенных пунктов. Четыре детских сада переданы муниципалитету полностью укомплектованными: с мебелью, игрушками, спортивным инвентарем. Недавно открылся филиал Мошковской детской школы искусств — единственное в районе отделение хореографического творчества. Работают медицинский центр, торговые объекты, соседские центры. Так частный проект превратился в центр притяжения для всего Мошковского района.

Владимир Никонов

— Мы строим не просто квадратные метры, а среду, где человек может жить, работать и отдыхать в одном месте. Светлый начинался как частная инициатива, но сегодня это самая крупная зона развития в Мошковском районе. По сути, здесь формируется сельская агломерация, и ее развитие уже требует не просто поддержки, а настоящего партнерства между бизнесом и властью, — комментирует Владимир Никонов.

Комплексный подход к застройке Светлого влияет и на окрестные территории. Цена участков вокруг него, по словам Дарнева, выросла более чем в два раза. При этом все объекты социальной сферы, дороги, инженерные сети создаются за счет инициатора проекта, тогда как окружающие территории получают выгоду без соучастия в затратах.

Новые стандарты развития территории

Тем не менее район продолжает развиваться. Один из следующих шагов — создание так называемого ядра трудовой занятости. Рядом с жилой застройкой формируется производственно-деловой парк «Город мастеров», где планируется разместить малые и средние предприятия с экологически безопасными производствами. Общая площадь парка может составить около 100 000 квадратных метров, а количество рабочих мест — до 5 000.

План

— Мы приглашаем бизнес, который использует пространство плотно, с высокой занятостью на квадратный метр. Это не один крупный логист, где на 30 000 «квадратов» работают 120 человек, а десятки небольших производств: швейных, сборочных, сервисных. Тогда у многих жителей отпадет необходимость ездить на работу в город. Для нас это принципиально, — поясняет Светозар Дарнев.

Кроме того, в ближайших планах — строительство второй школы на 1500 мест, расширение дорожной сети, создание рекреационной зоны вдоль озер, а также новые форматы жилья, включая кварталы с более просторными планировками. По оценкам застройщика, потенциал территории позволяет увеличить население до 30 000–35 000 человек.

создание рекреационной зоны вдоль озер

— Это потребует не только много работы, но и более глубокой проработки вопросов планирования территории, архитектурных решений, координации усилий застройщика, органов муниципального и регионального управления, — уточняет Владимир Никонов.

Масштабные планы развития Светлого опираются не только на строительные мощности, но и на философию, заложенную еще на старте. Как напоминание об этом — мемориальный комплекс благодарности предкам, возведенный в самом центре района.

— Все, что мы делаем сейчас, было заложено изначально. Мемориальный комплекс — не отдельный объект, а напоминание о том, что наша задача сегодня — не предать веру предыдущих поколений в светлое будущее, а начать жить в светлом настоящем, — резюмирует Светозар Дарнев.

Светлый

Именно это, по замыслу создателей, отличает Светлый от многих других пригородных проектов. Здесь не просто продают квартиры, а выстраивают систему, где жилье, работа, социальная среда и даже повседневные привычки оказываются частями единого целого. Здесь главным мерилом успеха становится не цена квадратного метра, а готовность людей брать на себя ответственность за то место, где они живут.

Erid: F7NfYUJCUneTVTGkjchM

Реклама. Рекламодатель: ООО «Антар»
Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото Роман Барников

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году река Обь в районе Барнаула начнёт освобождаться ото льда уже 8 апреля. Это на 5–7 суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил первый заместитель руководителя Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

В 2026 году зима выдалась снежной, и запасы воды в снежном покрове оказались выше нормы. Специалисты Росгидромета подготовили предварительные прогнозы. Согласно этим данным, вскрытие рек в Обь-Иртышском бассейне будет происходить поэтапно, начиная с конца апреля.

Читать полностью

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Автор: Юлия Данилова

Реализация проекта «Трапеция», где планируется создать 73 тысячи кв метров лабораторно-производственных площадей и инвестором которого является «Академпарк», отстает от заявленных сроков. Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— В декабре 2024 года мы наконец получили разрешение на строительство первой очереди здания. В апреле 2025 провели торги, подписали контракт с генеральным подрядчиком. В августе получили разрешение на строительство второй очереди. В этом году подписали контракт на строительство (Оба контракта подписаны с ООО «Реалстрой». — Ред.). По контракту первая очередь должна быть закончена в первом квартале 2027, а вторая — до конца 2027. Однако, мы видим, что строительство ведётся с отставанием, — отметил Верховод.

Читать полностью

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

В ожидании возможного снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств в Новосибирской области остаются срочные вклады и накопительные счета. К такому мнению пришли большинство участников заочного круглого стола, организованного редакцией Infopro54. В банках региона максимальная процентная ставка по вкладам сегодня доходит до 17%.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева поясняет, что вклады в 2026 году остаются надежным способом защиты средств от инфляции при высокой ключевой ставке.

Читать полностью

Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Шахта «Инская» — предприятие, которое вело добычу угля в Кузбассе, но было зарегистрировано в Новосибирской области. Процедура конкурсного производства открыта сроком на шесть месяцев — до 25 сентября 2026 года.

Заявление о признании компании несостоятельной подала Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области. На момент первого собрания кредиторов в реестр требований была включена задолженность на общую сумму 805,1 млн рублей.

Читать полностью

«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Стартовая цена контракта составляет 59 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третьи торги на предоставление консультационных услуг. Первые прошли в 2023 году. За услуги подрядчика регион тогда предлагал 82 млн рублей. В тендере приняли участие две компании, победила ООО «Холсинка групп», согласившаяся выполнить работы за 79,8 млн рублей.

Читать полностью

В Новосибирске снова ищут проектировщика для дороги до станции «Университетская»

Автор: Юлия Данилова

Контракт на проектирование строительства дороги от перспективного транспортно-пересадочного узла «Университет» до Университетского проспекта в Академгородке снова выставлен на торги. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов на комиссии по городскому хозяйству, пояснил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось найти эту информацию на сайте торгов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

