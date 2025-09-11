В Новосибирской области определили самый востребованный мессенджер

WhatsApp (Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. — Ред.) стал самым популярным мессенджером в Новосибирской области. Однако аудитория Whatsapp перестала расти, в то время как число пользователей Телеграм увеличивается. Это следует из отчета о социальном исследовании «Аудитория и рейтинг средств массовой информации в Новосибирской области», подготовленном по заказу правительства региона.

Исследование показало, что в 2025 году WhatsApp использовали 80% респондентов, что на 1% больше, чем годом ранее. Доля пользователей Telegram увеличилась с 58% до 63%. Аудитория мессенджера Вайбер в области сократилась до 2%. Есть в отчете данные и по использованию нового российского мессенджер МАХ, который был запущен летом этого года.

— Российским мессенджером МАХ пользуются около 5% опрошенных жителей региона, в районах аудитория нового мессенджера достигает 8%, тогда как в Новосибирске им пользуются не более 3%, — говорится в отчете.

Напомним, на этой неделе правительство Новосибирской области сообщило, что на МАХ перешли 50 тысяч госслужащих региона. По данным правительства, мессенджер стал популярным инструментом для деловой коммуникации в органах власти.

Исследование проводили региональный департамент информационной политики, администрация губернатора и правительства, а также управление информационных проектов. Опрос охватил Новосибирскую область. В выборку вошли 6 тысяч человек. В Новосибирске — 2,4 тысячи респондентов, в остальных городских округах и муниципальных районах — не менее 100 человек в каждом.

