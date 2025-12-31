Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Сервис «Пакет» от X5 Group выяснил, на что россияне, в том числе новосибирцы, тратили деньги в преддверии Нового года. Согласно исследованию, основная часть бюджета (51%) направлялась на закупку продуктов для праздничного стола. На подарки близким было отведено 37% средств, а на алкогольные напитки — 9%. Расходы на развлечения и новогоднюю одежду отошли на второй план.

Большинство опрошенных (65%) лишь приблизительно знали, какую сумму потратят на подготовку к празднику, но точный подсчёт провели лишь 11%. По сравнению с прошлым годом расходы должны были вырасти у 26% респондентов, снизиться у 23% и остаться на прежнем уровне у 22%.

Наиболее распространённый бюджет составил от 5 000 до 15 000 рублей. В эту сумму планировало уложиться 35% респондентов. Ещё 30% рассчитывали потратить до 5 000 рублей, 18% — от 15 000 до 30 000, а 11% — от 30 000 до 50 000 рублей. Свыше 50 000 рублей были готовы израсходовать только 6% участников опроса.

Несмотря на обилие готовых решений, 68% опрошенных предпочли готовить новогодние блюда самостоятельно. Однако 18% рассматривали возможность купить готовые салаты и закуски, чтобы сэкономить время.

При ограниченном бюджете 42% респондентов готовы были в первую очередь отказаться от развлечений, 33% — от покупки праздничной одежды. Сокращать расходы на продукты были готовы лишь 4% опрошенных.

