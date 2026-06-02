В Сибири выращивают более половины российского рапса

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области под эту культуру в 2026 году запланировано около 500 тысяч га — на треть больше плана прошлого года

Российские аграрии оценили рапс. В прошлом году объем собранного урожая в стране составил 4,21 млн тонн, из них 2,35 млн тонн или 55,8% пришлось на регионы Сибири.  За год валовый сбор ярового рапса в округе вырос на 40,2 % (в 2024 году — 1,68 млн тонн), об этом сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Для сравнения в Центральном федеральном округе рост составил 22,7 % (0,94 млн тонн).

Наиболее активно работу с аграрной культурой ведут Алтайский (собрали 527 тысяч тонн) и Красноярский края (511,3 тысяч тонн). Новосибирская область находится на третьем месте (425,5 тысяч тонн).

Треть собранного в Сибири рапса пришлось на фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Доля сельскохозяйственных предприятий — 66 %.

Стоит отметить, что Новосибирская область по итогам 2025 года лидирует в округе по площади новых полей, отведенных под рапс — рост на 34,4 % до 252,7 тыс. га. В целом по округу рост составил 16,7 % (по стране — 8,6 %).

Ранее экс-министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов рассказывал корреспонденту Infopro54, что в 2025 году на весенние полевые работы под масличные культуры первоначально отводилось 362 тысячи гектаров. Но по факту, после окончания посевной, аграрии региона выполнили 525 тысяч гектаров.

— Причина была в переувлажнении в период посевной и сдвиге сроков посевов: учитывая вегетационный период, многие аграрии перешли на технические масличные культуры, на серые хлеба. То есть был объективный уклон в пользу масличных, — говорил чиновник.

В 2026 году под масличные культуры аграрии Новосибирской области планируют отвести площади на уровне 500 тысяч га.

Основной сдерживающий фактор для аграриев — количество перерабатывающих мощностей и сушильного оборудования в хозяйствах.

— Если перерабатывающие мощности будут расти, для сельхозтоваропроизводителей будет складываться выгодная ситуация, исключающая дополнительные издержки на транспортировку сырья в другие регионы, — сообщал Infopro54 генеральный директор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» Сергей Тучин.

Напомним, на данный момент регионе реализуется несколько инвестпроектов, направленных на переработку культуры. ООО «Маслов» в Искитимском районе строит производственный комплекс по переработке семян льна и масла. Мощность — 450 тысяч тонн сырья в год, объем инвестиций — 6,4 миллиарда рублей. В Татарске ООО «Русское масло» ведет строительство второй очереди комплекса переработки рапса с получением рапсового масла и рапсового жмыха. Мощность — 12 тысяч тонн семян рапса в год, объем инвестиций — 250 миллионов рублей в год. ООО «Альянс» строит в Куйбышевском районе производственный комплекс по переработке масличных культур за 350 миллионов рублей.

По итогам 2025 года, Россия находится на пятом месте по производству рапсового масла (1,8 млн тонн) и на втором месте по его экспорту (1,7 млн тонн). Лидером по закупкам российского рапсового масла является Китай.

Ранее редакция рассказывала, что запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

