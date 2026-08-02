На крыше дома в Новосибирске окольцевали сапсанов — помог промышленный альпинист

В Советском районе Новосибирска на крыше жилого дома успешно вывели потомство сапсаны — хищные птицы из семейства соколиных. Они уже много лет прилетают в одно и то же место. Их опекают орнитологи, волонтеры и жители многоэтажного дома. А еще к заботе о сапсанах привлекают промышленных альпинистов.

В этом году сапсаны с мест зимовки вернулись в город в апреле. На уступе под крышей многоэтажки, который они еще в 2016 году сделали своим домом, самка снесла четыре яйца. Кладку она сделала в дуплоне, который несколько лет назад был установлен волонтерами. Четыре птенца появились на свет в июне. Как и полагается этому виду, о потомстве заботились оба родителя: и самец, и самка приносили детям еду.

Когда юным сапсанам исполнился месяц, их решили окольцевать. И это была настоящая спецоперация.

Для того чтобы приблизиться к птенцам, нужно спуститься на уступ под крышей — козырек балкона на 16 этаже. По существующим правилам любые высотные работы должны проводиться профессионалами с соответствующим снаряжением. Поэтому привлекли промышленного альпиниста. Также важно было обеспечить безопасность самих птенцов.

— К тому времени они уже начали выходить из домика. Естественно, там нет никаких бортиков, и все очень боялись, что птенцы могут упасть при виде человека и разбиться. Было решено смастерить из деревянных реек оградительный бортик и установить его на козырек на веревках. Сначала спустили бортик, потом уже спустился промышленный альпинист, — рассказала Infopro54 житель дома Наталья Постникова.

Промышленный альпинист аккуратно поместил птиц в переноску и передал на крышу волонтерам и ветеринару-орнитологу. Птиц быстро осмотрели, окольцевали и вернули на место. Орнитологи кольцуют новосибирских сапсанов ежегодно.

— Как только мы узнали, что существует этот гнездовой участок сапсанов, сразу наладили в нем кольцевание птенцов. Это дает возможность изучать пути миграции птиц, понимать, что происходит с популяцией. Так что, да, новосибирские сапсаны получают свои кольца с уникальным буквенно-цифровым кодом. Кстати, недавно мы получили сведения о том, что одного из наших сапсанов в прошлом году встретили в Пакистане, — сообщила Infopro54 орнитолог, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

Обычно сапсаны гнездятся в местах, далеких от населенных пунктов. Но иногда птицы по каким-то причинам выбирают города и гнездятся на крышах высотных зданий. Таких случаев единицы, и каждый из них описан. История новосибирских сапсанов примечательна не только выбором, сделанным птицами. Внимания заслуживают и люди, которые заботятся о своих пернатых соседях.

— 8 июля птенцы начали учиться летать. Один за другим они слетали с козырька на землю, но подняться пока не могли. На земле им было опасно находиться из-за автомобилей, собак и прочих опасностей. Поэтому к поиску слетков подключились все жители близлежащих домов. После обнаружения слетка его ловили и поднимали на крышу дома с дуплоном. Один птенец умудрился-таки попасть под машину, но, к счастью, без последствий для его здоровья. После нескольких слетов и подъемов на крышу птенцы летать научились. Сейчас они оттачивают мастерство полетов и учатся добывать пищу. Сапсаны — хищники, поэтому охотятся на голубей и мелких птиц в округе. Все жители всегда очень переживают за сапсанов, не дают их в обиду. Терпят их крики, с интересом наблюдают за ними, — говорит Наталья Постникова.

В черте Новосибирска гнездится еще две семьи сапсанов. Одна пара выбрала заводское здание, другая — ТЭЦ.

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