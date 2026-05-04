В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

В Новосибирске стартует проект, который может изменить подход к терапии ревматоидного артрита, псориатического артрита и спондилоартрита. Учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) впервые в России начнут длительное наблюдение за пациентами, чтобы выяснить, можно ли использовать врождённые лимфоидные клетки (ILC) как маркёр остаточного воспаления и мишень для новых препаратов.

Главная особенность новосибирского исследования — привязка данных о состоянии ILC к конкретным режимам таргетной терапии у реальных пациентов. Команда планирует брать анализы крови до начала лечения, во время него и после, а при возможности — и синовиальную жидкость из суставов. Это позволит проследить, как именно современные препараты (блокирующие отдельные цитокины или сигнальные пути) меняют качественный и количественный состав ILC-клеток.

— Есть предположение, что остаётся небольшой пул ILC‑клеток где-то в суставах или других органах. Они поддерживают базовый уровень воспаления и не дают полностью снять все симптомы. Литература местами это подтверждает, местами опровергает, но все сходятся на том, что ILC каким-то образом участвуют в этих процессах, — отметил младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии Виктор Овчинников.

Работа будет вестись на базе собственного ревматологического отделения НИИКЭЛ. Учёные уже опубликовали обзор мировых исследований в «Сибирском научном медицинском журнале» и теперь переходят к практическим экспериментам в коллаборации с НИИ фундаментальной и клинической иммунологии.

В перспективе новосибирские учёные хотят понять, можно ли использовать профиль врождённых лимфоидных клеток как дополнительный маркёр для подбора лечения и контроля остаточного воспаления. Если роль ILC в поддержании болезни удастся убедительно доказать, следующим шагом станут поиски способов прямо на них воздействовать. В мире уже обсуждаются такие подходы, например, ингибиторы сигнального пути JAK-STAT и антагонисты IL-17. Интеграция этих методов в персонализированную терапию ревматических заболеваний — конечная цель новосибирского проекта.

По словам учёных, при ревматических заболеваниях нарушается баланс врождённых лимфоидных клеток — «родственников» Т- и В-лимфоцитов, которые обитают преимущественно в тканях, а не в крови. Эти клетки первыми реагируют на патогены и повреждения, регулируя воспаление и регенерацию. Одни из них поддерживают воспалительные процессы, другие, напротив, обладают противовоспалительным эффектом.

Провоспалительные ILC могут накапливаться в тканях сустава и продолжать выделять вредные молекулы даже тогда, когда симптомы у пациента заметно уменьшились на фоне лечения.

Ранее редакция сообщала. что Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году.