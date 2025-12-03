Рекламодателям

Только один горнолыжный комплекс Новосибирска включен в реестр Росаккредитации

  • 03/12/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Только один горнолыжный комплекс Новосибирска включен в реестр Росаккредитации
В Горном Алтае уже начались проверки собственников этого бизнеса и трасс

Министерство экономического развития Новосибирской области проводит работу по информированию муниципалитетов, на территории которых расположены горнолыжные трассы, а также предпринимателей, предоставляющих услуги по работе горнолыжных трасс. Речь идет о необходимости соблюдать требования законодательства в сфере туризма, сообщили в Минэкономразвития в ответ на запрос Infopro54.

Напомним, с 1 января 2025 года применяются обновленные правила аккредитации горнолыжных трасс, которые должны соблюдать все компании, предоставляющие эти услуги.

— Участникам, предоставляющим услуги по работе горнолыжных трасс и планирующим использовать в своей деятельности одну из предусмотренных категорий горнолыжных трасс («зеленая», «синяя», «красная», «черная»), согласно федеральному закону, необходимо получить свидетельство о классификации и включиться в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Классификация действует 3 года с даты включения сведений о присвоении объекту определенной категории в реестр, —подчеркнули в министерстве.

При нарушении требований реестра возможны приостановление действия классификации, прекращение действия классификации, запрет на использование в рекламе, названии и деятельности объекта. Решение о приостановлении или прекращении классификации принимает организация, осуществившая классификацию горнолыжной трассы.

—  Министерство уполномочено на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере туриндустрии, в том числе горнолыжных трасс. Однако речь идет только об оценке соответствия категории горнолыжной трассы, используемой в деятельности, названии и рекламе, категории горнолыжной трассы, указанной в реестре классифицированных горнолыжных трасс, — отметили в ведомстве.

В министерстве заявили, что проверка деятельности горнолыжных трасс, не включенных в указанный реестр, в предмет регионального контроля не входит. При этом в Минэкономразвития сообщили, что намерены отслеживать использование предпринимателями в рамках рекламы и иного информирования потребителей наименования установленной категории горнолыжной трассы.

По данным на 3 декабря, в реестр Росаккредитации вошли только две горнолыжные трассы, расположенные в Новосибирской области. Речь идет о горнолыжном комплексе в наукограде Кольцово. Владельцем является Муниципальное бюджетное учреждение парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово». В реестр трассы вошли 25 ноября. Обе имеют «зеленую» категорию. Не исключено, что Росаккредитация рассматривает документы и от других новосибирских горнолыжных комплексов, но официальной информации об этом редакции на момент публикации найти не удалось.

 

Судя по информации, размещенной в группах и на сайтах горнолыжных комплексов Новосибирской области, часть из них уже работают, разместили расценки на свои услуги и принимают гостей.

  • Горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный. Информации о работе комплекса в открытых источниках нет.
  • Спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул. Выборная. Сезон открылся 26 ноября.
  • Сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко. Работает, предоставляет в аренду инвентарь и услуги подъемника.
  • Горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато.
  • Горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, пр. ак. Сандахчиева. Сезон открылся 29 ноября.
  • ГЛК «Юрманка», деревня Верх-Ики, Маслянинский район. Техническое открытие состоялось 22 ноября, официальное — 29 ноября.

Стоимость проката инвентаря варьируется от 250 до 1000 рублей в зависимости от длительности проката, комплекта и дня приезда. Стоимость подъемника — от 300 до 500 рублей за час. Разовые тарифы — от 50 до 200 рублей за подъем, абонементы — до 1700 рублей за день.

 

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь считает, что сейчас Минэкономразвития, которое имеет все необходимые полномочия, должно провести проверки горнолыжных комплексов в регионе.

— Если выяснится, что они работают без вхождения в реестр, то министерство обязано создать комиссию, организовать проверку, выдать предписание о прекращении работы и выписать штраф. И отдыхающие, которые заботятся о своей безопасности, тоже должны смотреть реестр перед тем, как принимать решение, ехать или нет на горнолыжную трассу. Вся реклама, размещаемая о трассах, не включенных в реестр, незаконна. И сейчас уже пошли жалобы от агрегаторов, которые не хотят нести ответственность за публикацию такой информации, — отметила она.

По словам Ольги Стусь в Горном Алтае уже началась серьезная работа с трассами, не включенными в реестр Росаккредитации.

— Поймите, для вхождения в реестр горнолыжные комплексы должны предоставить информацию о том, что у них безопасные трассы, что техника соответствует всем необходимым требованиям, что у них работают обученные и аттестованные инструкторы. Сейчас этого нет, а значит, требование законодательства не соблюдается. Я думаю, что такое отношение будет до первого ЧП, после которого виновные будут нести уголовную ответственность, — предупреждает собеседница Infopro54.

Она напомнила, что горнолыжным комплексам давали год на раскачку, но в Новосибирске это не особо сподвигло бизнес к принятию решений. По ее словам, только сейчас один горнолыжный комплекс в Новосибирской области начал собирать документы на включение в реестр Росаккредитации.

В реестр Росаккредитации в Новосибирской области на данный момент также  включены пять лыжных трасс компании ООО «АМИ». Однако все эти объекты расположены в Шерегеше. Не исключено, что работающие в Новосибирской области горнолыжные комплексы, также прошли сертификацию своих трасс в других регионах, где зарегистрированы их собственники. Однако, данные об этом спрятаны в общей базе и оценить работают ли они легально или нет по открытым данным затруднительно.

Ранее сервис бронирования «Островок» назвал топ-5 самых популярных у россиян горнолыжных направлений на Новый год. Из Сибири в него попал только Шерегеш. Средняя стоимость брони ночи на Новый год в топ-5 горнолыжных курортов составляет от 11,5 до 17 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что для всех объектов, не вошедших в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, включая горнолыжные комплексы, действуют санкции, которые вступили в силу с сентября 2025 года. 

Иллюстрация freepik, автор: freepik, создано с помощью нейросети.

1 075

