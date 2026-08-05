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Бизнес Общество

Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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В топе по «рождаемости» эксперты выявили сюрпризы

«Рождаемость» выше «смертности»

За первое полугодие 2026 года в Новосибирской области было создано 13616 юрлиц и новых ИП, на 8,69% больше, чем годом ранее. При этом количество ликвидированных компаний и ИП составило 13149, на 16,6% больше, чем годом ранее. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили эксперты сервиса Контур.Фокус.

Самый привлекательный

В отличии от первого полугодия 2025 года, в 2026 новым игрокам не удалось перекрыть вымывание с рынка компаний розничной торговли, работающих через почту и онлайн, то есть сегмента e-commerсe. Для сравнения, за 6 месяцев 2025 года в регионе было открыто 1216 предприятий этой сферы, а в первом полугодии 2026 — 934. Ликвидировано 1013 и 1255 соответственно.

То есть количество ритейлеров, работающих в онлайне, за год в регионе уменьшилось на 321. Тем не менее по привлекательности для бизнеса этот сегмент остался на первом месте у новосибирских предпринимателей.

Стоит отметить, что годом ранее в Новосибирске активно закрывались специализированные магазины, торгующие одеждой, или бутики (-244 за 6 месяцев). В этом году сегмент не попал в топ по ликвидациям.

Напомним, в Новосибирске уже не первый год пустеют торговые центры. Предприниматели сокращают производство и закрывают цеха. Причиной бизнес называет кабальные комиссии маркетплейсов, достигающие 70–80% от выручки. При этом покупатели уже жалуются на сокращение ассортимента в магазинах и закрытие офлайн-точек.

Грузоперевозки «в плюсе»

Интересная ситуация сложилась в сегменте грузоперевозок. На рынке региона за первое полугодие появились 733 новых грузоперевозчика (юрлиц и ИП), тогда как годом ранее 645. Это с лихвой перекрыло отток игроков: 466 и 526.

Участники рынка не исключают, что часть предпринимателей реально ушли с рынка. Рост показателей может быть связан и с дроблением бизнеса для ухода от НДС.

Против ожиданий

На третьем месте по популярности в первом полугодии оказались рекламные агентства. За полгода в регионе открылось 523 таких юрлица и ИП. Это почти в два раза больше, чем число закрывшихся игроков (276), а также почти в два раза больше количества открытий в первом полугодии 2025 года (открылось 269, закрылось — 164).

Стоит отметить, что этот тренд идет против прогнозов развития рынка о которых ранее редакции говорили эксперты. Не исключено, что здесь также происходит дробление бизнеса.

Вопреки всему

В первом полугодии в Новосибирской области выросло количество участников рынка, работающих в сегменте строительства зданий (438), несмотря на то что сам рынок активно штормит. Однако, по сравнению с 2025 годом (471), привлекательность этого сегмента немного просела.

Для сравнения, за 6 месяцев 2026 года в регионе ликвидировано в этом сегменте 421 компаний, годом ранее — 415. То есть в 2026 году «рождаемость» бизнеса в стройке пока ненамного превышает «смертность».

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в первом квартале 2026 года у покупателей неожиданно вырос спрос на строительный бизнес, зарегистрированный в Новосибирске — на 110% к первому кварталу 2025 года.

ИТ сохраняет интерес

Существенный прирост регистраций наблюдался в сегменте разработки программного обеспечения (330 новичков), почти на 100 игроков больше, чем за первое полугодие 2025 года (236). Новые регистрации перекрыли ушедших (247), как и годом ранее (169). При этом компании этого сегмента оказались в топ по «смертности».

Укрупнение рынка

В топ-10 по «смертности», по версии аналитиков сервиса Контур.Фокус, также вошли неспециализированная оптовая торговля (362) и розничная торговля пищевыми продуктами (362). При этом в регионе в рознице было открыто 354 новых юрлица и ИП. Опт не вошел в топ-10 по количеству открытий, то есть количество участников этого сегмента рынка в регионе сокращается.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2025 года «смертность» бизнеса в рознице превысила число регистраций, так же как и в опте.

Эксперты не исключают, что тренд связан с сокращением количества мелких игроков, а также перераспределением рынка к более крупным участникам.

Бизнесу нужны услуги

Существенный положительный тренд наблюдается на сегменте услуг для бизнеса. В первом полугодии 2026 года в регионе появилось 315 новых игроков, работающих в этой сфере, на 100 больше, чем ушли. По сравнению с 2025 годом, количество регистраций выросло (+74). В тоже время, в прошлом году «смертность» бизнеса в этом сегменте была намного меньше (не вошла в топ).

За счет доставки

Незначительно увеличилось количество компаний в сфере ресторанов и доставки продуктов питания (287) — разница между закрывшимся и открывшимся бизнесом 20 единиц. Однако, по сравнению с первым полугодием 2025 года, привлекательность этого бизнеса для предпринимателей в регионе выросла — 287 (247 в 2025).

Напомним, ранее региональный Минпромторг сообщал, что в области наиболее активно растет сегмент питания навынос.

— Этот тренд соответствует общероссийской динамике, где сегмент еды навынос становится одним из ключевых драйверов роста отрасли, — констатировали в ведомстве.

Аренда недвижимости

В топ по популярности вошел бизнес, связанный с арендой и управлением собственным или арендованным имуществом. За 6 месяцев открылись 280 компаний и ИП, годом ранее — 273.

Стоит отметить, что в списке лидеров по ликвидациям этих компаний нет, то есть «смертность» арендного бизнеса в недвижимости достаточно низкая.

Напомним, в Новосибирской области второй год растет количество самозанятых и ИП, которые сдают в аренду свое имущество. Этот вопрос жестко контролирует налоговая, выводя из «тени» нелегальные доходы.

Арендный бизнес также находится в топе по популярности вложения инвестиций. h

Бьюти-рынок замедляет рост

В топе по количеству регистраций юрлиц и ИП бьюти-рынок в первом полугодии 2026 года. Количество парикмахерских и салонов красоты в регионе выросло (+201). По сравнению с первым полугодием 2025 года, тренд замедляется (+218). В тоже время в области сократилась смертность этого бизнеса — сегмент вышел из топ. Для сравнения, в 2025 году за 6 месяцев с рынка ушли 176 игроков.

Ранее отмечалось, что бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор. До 40–50% мастеров, по оценкам экспертов, принимают оплату наличными. Новый ГОСТ, который вступил в силу в конце апреля, дополнительно нагрузил бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности.

Меньше таксистов

В топе по количеству ликвидаций в 2026 году в регионе оказался бизнес в сфере такси (-212). В первом полугодии 2025 года этот сегмент рынка в топ «смертности» не попал.

При этом в области выросло количество юрлиц и ИП, предлагающих услуги по перевозкам (+234). Годом ранее рост был чуть меньше (+205).

Больше торговцев фруктами

В 2026 году в топ по «рождаемости» бизнеса вошла торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах — 271 открытий.  В 2025 году этот сегмент в топе не фигурировал. В списке лидеров по «смертности» его также нет.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ регионов по смертности бизнеса. В России растет волна «упрощенных» закрытий. При этом число новых регистраций по стране достигло минимального значения с 2010 года. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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