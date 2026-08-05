Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

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Недвижимость

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Фото предоставлены ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске надежный застройщик

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Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске
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Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

На официальном сайте правовой информации мэрии Новосибирска опубликовано постановление о проекте планировки и межевания территории жилой застройки в Октябрьском районе (ул. Грибоедова, Кирова, Автогенная, Коммунстроевская, III Интернационала). Речь идет об участке площадью 21,5 га, на котором планируется комплексное развитие территории.

Под жилую застройку выделено 14,3 гектара. Согласно соглашению о КРТ, инвестор сможет возвести здесь 353 тысячи квадратных метров квартир.

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Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

― Ключевые преимущества приобретения квартиры на старте продаж — широкий выбор планировочных решений и фиксация комфортной цены, которая на протяжении всего периода строительства становится только выше, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как отмечает девелопер, квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми.

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Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Автор: Юлия Данилова

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 10,5 тысяч квартир общей площадью 788,8 тысяч кв. метров. На 36% меньше, чем за первое полугодие 2025, говорится в докладе Новосибирскстата. При этом населением за счет собственных и заемных средств построено 415 тысяч кв метров жилья, на 44% меньше, чем годом ранее.

При этом по информации сайта ЕРЗ, за январь-июнь 2026 года в многоквартирных домах в Новосибирской области введено 349 тысяч квадратных метров, из них 161,7 тысяч — с нарушением сроков.

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В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

Автор: Юлия Данилова

С 2028 года в России запускается новый федеральный государственный образовательный стандарт в системе среднего специального профессионального образования (СПО) — подготовка специалистов для работы на 3D-строительных принтерах.

— Речь идет о принтере, которые не печатает детали, а строит дома. То есть специалист будет работать не с мелкими деталями, а с оборудованием, которое позволяет печатать целые здания или крупные строительные элементы. Новый федеральный государственный стандарт уже на выходе. Ожидается, что он будет принят в 2027 году, а в 2028 мы приступим к обучению, — заявил директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса, представитель кластера «Строитель будущего» Сергей Аверьяскин.

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В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Первый корпус жилого комплекса «Счастье в Кольцово» в наукограде Кольцово введён в эксплуатацию 29 июня. Официальная церемония передачи ключей прошла при участии главы наукограда Николая Красникова, представителей Группы «Эталон» и была приурочена ко Дню строителя.

Стоит отметить, что развитие жилищного строительства в наукоградах остаётся одним из чувствительных индикаторов социально-экономической динамики малых городов: для жителей это вопрос качества среды и инфраструктуры, для властей — баланс между ростом населения и сохранением научного профиля территории. В этом контексте ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» — заметный этап в эволюции посёлка: впервые в Новосибирской области федеральный застройщик реализует масштабный проект, согласованный с градостроительной стратегией наукограда.

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Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

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