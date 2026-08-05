Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

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*Апарт-комплекс «Тайм Парк»: застройщик ООО «СЗ «Янтарь». Объект сдан.

«Расцветай на Красном»: застройщик ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

«Расцветай на Учительской»: застройщик ООО «СЗ «Аккорд»

«Сакура Парк»: застройщик ООО «СЗ «Астра»

Экоквартал «На Кедровой»: застройщик ООО «СЗ «Антей»

Квартал «Цветной бульвар»: застройщик ООО «СЗ «Вербена»

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«Квартал на Игарской»: застройщик ООО «СЗ «Аквамарин»

«Расцветай на Авиастроителей»: застройщик ООО «СЗ «Лаванда»

«Расцветай на Дуси Ковальчук»: застройщик ООО «СЗ «Премьера»

«Расцветай на Кропоткина»: застройщик ООО «СЗ «Гвоздика»

Квартал «Сосновый бор»: застройщик ООО «СЗ «Магнолия»

«Расцветай в Солнечном»: застройщик ООО «СЗ «Поэзия».

«Расцветай у Академгородка»: застройщик ООО «СЗ «Камертон».

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