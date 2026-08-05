Губернатор поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Высокопоставленные лица, включая первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова, губернатора Андрея Травникова и депутата Государственной Думы Александра Аксёненко, отметили значимость труда строителей для укрепления экономики и прогресса региона, а также поздравили их с Днём строителя.

Мероприятие прошло в Академгородке, на территории строящейся музыкальной школы – крупнейшей в истории Новосибирской области. Ожидается, что школа распахнет свои двери для учеников уже через месяц.

Андрей Травников подчеркнул, что в последние годы зародилась хорошая традиция: День строителя начинать праздновать на новом, преимущественно социальном объекте, объекте интересном и даже уникальном, которым сегодня является музыкальная школа в Академгородке. Это первая за последние 30 лет музыкальная школа, да ещё и самая крупная – как с точки зрения строительных объёмов, так и по количеству учеников, по числу направлений преподавания.

Александр Жуков в видеообращении отметил, что во все времена труд строителя пользовался заслуженным уважением в обществе. От его эффективности во многом зависит перспектива экономического роста и, конечно, качество жизни людей. Работники строительного комплекса России – настоящие профессионалы, специалисты высочайшей квалификации, созидатели. Добросовестная, качественная работа строителей имеет огромное значение для укрепления отечественной экономики, развития социальной инфраструктуры, решения важнейших государственных задач.

Новая музыкальная школа представляет собой четырёхэтажное здание площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. Здесь будут обучаться около 800 детей по 22 музыкальным специализациям. В школе предусмотрен большой концертный зал на 350 мест, оборудованный гримёрными, а также малый зал на 60 мест, две студии звукозаписи, помещение для хранения инструментов, большой хоровой класс и библиотека. Здание построено с соблюдением современных стандартов, включая требования к акустике. Открытие школы станет значимым событием, создав новый культурный центр для жителей Академгородка.