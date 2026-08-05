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Власть

Губернатор поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

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Торжественное мероприятие прошло в Академгородке, на территории строящейся музыкальной школы – крупнейшей в истории Новосибирской области

Высокопоставленные лица, включая первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова, губернатора Андрея Травникова и депутата Государственной Думы Александра Аксёненко, отметили значимость труда строителей для укрепления экономики и прогресса региона, а также поздравили их с Днём строителя.

Мероприятие прошло в Академгородке, на территории строящейся музыкальной школы – крупнейшей в истории Новосибирской области. Ожидается, что школа распахнет свои двери для учеников уже через месяц.

Андрей Травников подчеркнул, что в последние годы зародилась хорошая традиция: День строителя начинать праздновать на новом, преимущественно социальном объекте, объекте интересном и даже уникальном, которым сегодня является музыкальная школа в Академгородке. Это первая за последние 30 лет музыкальная школа, да ещё и самая крупная – как с точки зрения строительных объёмов, так и по количеству учеников, по числу направлений преподавания.

Александр Жуков в видеообращении отметил, что во все времена труд строителя пользовался заслуженным уважением в обществе. От его эффективности во многом зависит перспектива экономического роста и, конечно, качество жизни людей. Работники строительного комплекса России – настоящие профессионалы, специалисты высочайшей квалификации, созидатели. Добросовестная, качественная работа строителей имеет огромное значение для укрепления отечественной экономики, развития социальной инфраструктуры, решения важнейших государственных задач.

Новая музыкальная школа представляет собой четырёхэтажное здание площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. Здесь будут обучаться около 800 детей по 22 музыкальным специализациям. В школе предусмотрен большой концертный зал на 350 мест, оборудованный гримёрными, а также малый зал на 60 мест, две студии звукозаписи, помещение для хранения инструментов, большой хоровой класс и библиотека. Здание построено с соблюдением современных стандартов, включая требования к акустике. Открытие школы станет значимым событием, создав новый культурный центр для жителей Академгородка.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Автор: Юлия Данилова

Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев еще в феврале 2025 года сообщил о принципиальном решении полностью перекрыть участок самой популярной улицы города на отрезке от площади Ленина до улицы Урицкого. Он подчеркивал, что план реализации проекта уже готов, в 2025 году планируется завершить разработку дизайн-проекта комплексного благоустройства и проектно-сметной документации.

— Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025-го. Но реально к работам мы приступим не ранее 2026 года. Очень большая работа предстоит, но такая знаковая улица нашему городу нужна, — говорил Максим Кудрявцев.

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Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Автор: Артем Рязанов

Ситуация на топливном рынке Новосибирской области остается напряженной, сообщил Infopro54 руководитель регионального отделения Российского топливного союза (РТС) Сергей Лацких.

— «Газпромнефть» по существующим договорам и контрактам с независимыми АЗС сегодня поставляет в регион всего от 10% до 20% необходимых объёмов топлива, — отмечает эксперт.

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Криптовалюта в России официально стала имуществом

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает регулирование оборота криптовалют в стране. Документ был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года.

Закон создаёт правовую базу для легального функционирования крипторынка. Цифровые валюты официально признаются имуществом, что позволяет владельцам защищать свои права в суде, включать активы в завещания и использовать их как залог. При этом внутри страны по-прежнему запрещено использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг — расчёты цифровыми активами допускаются только в исключительных случаях, например по внешнеторговым контрактам.

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Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

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Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Автор: Юлия Данилова

Для Российской Федерации в целом, и Новосибирской области в частности, проблема выплаты «теневой» заработной платы остается острой. С использованием отраслевого подхода по отношению к работодателям, имеющим риски по «зарплатным» налогам, налоговики оценивают зарплаты в компаниях региона.

Как пояснили в пресс-службе УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54, в зону особого внимания попадают компании, которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ и (или) ниже среднеотраслевого уровня, а также имеющие риски неформальной занятости. В отраслевом разрезе речь идет о частных охранных предприятиях, компаниях, работающих в сферах  торговли, строительства, автошколах, общественном питании, грузоперевозках, маркетплейсах, медицине и клининге.

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Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

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