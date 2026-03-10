Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу ГОСТ на маникюр. Участники рынка рассказали, как он повлияет на индустрию. Основное новшество в том, что ГОСТ приравнивает мастера на дому к полноценному предприятию бытового обслуживания.

Мастер по маникюру должен будет подтверждать квалификацию, то есть обязательно получить документ о профессиональной подготовке или переподготовке. При этом сертификаты частных онлайн-школ без лицензии во внимание приниматься не будут.

В список документов, которые попросят проверяющие, также входит личная медицинская книжка (ЛМК) с отметками об осмотре терапевта, дерматовенеролога и др., результатами анализов и гигиеническом обучении (санминимум).

Предприниматель должен будет вести журнал учета стерилизации (форма 257/у), сохранять инструкции к используемым препаратам, а также заключить договор на вывоз и утилизацию отходов.

Ногтевой мастер должен иметь на руках справку о постановке на налоговых учет, как самозанятый или ИП, прейскурант, и технологические карты с описанием процедур. Помимо этого, он должен оформить «уголок потребителя»: книгу отзывов и предложений, правила оказания услуг, разместить на двери квартиры или снимаемого офиса график и дни работы и т.д.

Обязательными для проверки будет сертификаты на используемые мастером гель-лаки, базы и жидкости, подтверждающие их безопасность.

Как выяснил Atas.info, при выполнении всех этих требований средний ценник на маникюр в Новосибирске поднимется. Сейчас минимальные расценки составляют 800-900 рублей, хотя есть и те мастера, кто не экономит на безопасности. Они просят за свои услуги 1500-2000 рублей. При соблюдении всех требований ГОСТа минимальная цена составит 2500, констатируют участники рынка.

Ранее участники рынка, опрошенные Infopro54, заявляли, что не ждут от вступления ГОСТа ни революции, ни подорожания услуг.