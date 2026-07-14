Около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов

Работа налоговых органов Новосибирской области ориентирована на выявление налогоплательщиков, которые используют различные схемы с целью ухода от налогообложения. Высокие риски сокрытия доходов в регионе выявлены в отношении 2900 человек. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Установлено, что данные налогоплательщики при отсутствии доходов за последние три года имеют в собственности пять и более объектов недвижимости: квартир, комнат, жилых домов и (или) нежилых помещений (общее количество составляет 18 000), что, вероятнее всего, свидетельствует о неуплате ими еще и налогов с доходов от сдачи имущества в аренду, — пояснили в УФНС.

В адрес этих налогоплательщиков налоговыми органами были направлены уведомления о наличии у них рисков неуплаты НДФЛ с доходов от сдачи имущества в аренду.

В результате 105 человек самостоятельно задекларировали указанные доходы и заявили налог к уплате в размере 4,9 млн рублей,

36 человек зарегистрировались в качестве самозанятых и отразили в чеках более 2 млн рублей дохода от сдачи недвижимости в аренду.

— В настоящий момент основная задача налоговых органов — проведение детальной проверки 300 физических лиц, обладающих наибольшим количеством объектов в собственности, — заявили налоговики.

Стоит отметить, что проверке подлежат не только сами граждане (их счета, имущество), но и их взаимосвязанные лица (супруги, дети, родители). В качестве источников информации УФНС будет использовать данные из ресурсоснабжающих организаций об объемах трех фактически потребляемых ресурсов (воды и электроэнергии). По итогам возможны назначения выездных налоговых проверок.

Напомним, ранее в УФНС сообщила, что в регионе есть 38 владельцев недвижимости, которым принадлежат по 15 и более квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что в схемах «бумажного» НДС в Новосибирске отличились компании трех отраслей.