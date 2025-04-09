Семейная ипотека на вторичное жилье теперь доступна в малых городах Сибири

С 1 апреля 2025 года Сбер открыл выдачу жилищных кредитов в рамках новой программы «Семейная ипотека на вторичное жильё» в малых городах страны. Теперь оформить ипотеку по льготной ставке 6% годовых можно не только на новостройки, но и на квартиры в домах, построенных ранее. Главное условие — наличие ребёнка до 6 лет и приобретение жилья в городах с ограниченным объёмом нового строительства.
По данным Домклик, в Сибирском федеральном округе программа охватывает более 70 населённых пунктов, в том числе: Барабинск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.
Условия программы:
Программа ориентирована на поддержку молодых семей и развитие жилищной инфраструктуры в малых и средних городах.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Собственное жилье – одна из базовых потребностей, особенно ценная для молодых семей. При этом важно, чтобы сибиряки имели возможность выбора – оставаться в родном городе, или уезжать в мегаполис. Здорово, что доступ к программе «Семейной ипотеки» получили жители небольших городов, где не ведётся масштабное строительство. И мы можем помочь людям улучшить жилищные условия, имея возможность выбора в пользу родного города».
Подать заявку на Семейную ипотеку можно как в отделениях Сбера, так и с помощью сервиса Домклик, где оформление заявки на ипотеку в режиме онлайн займет не более 5 минут. Также здесь можно быстро и комфортно выбрать квартиру — для вашего удобства на Домклик добавлен баннер по Семейной ипотеке, кликнув на который, вы перейдете к списку объявлений, соответствующих условиям этой программы для вторичного жилья.
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Фото: ru.freepik.com/Автор: prostooleh
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