Семейная ипотека на вторичное жилье теперь доступна в малых городах Сибири

С 1 апреля 2025 года Сбер открыл выдачу жилищных кредитов в рамках новой программы «Семейная ипотека на вторичное жильё» в малых городах страны. Теперь оформить ипотеку по льготной ставке 6% годовых можно не только на новостройки, но и на квартиры в домах, построенных ранее. Главное условие — наличие ребёнка до 6 лет и приобретение жилья в городах с ограниченным объёмом нового строительства.

По данным Домклик, в Сибирском федеральном округе программа охватывает более 70 населённых пунктов, в том числе: Барабинск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.

Условия программы:

Процентная ставка: 6% годовых.

Срок кредита: до 30 лет.

Сумма кредита: от 300 тыс. до 6 млн рублей.

Требования к заемщикам: гражданство РФ, наличие ребенка в возрасте до 6 лет включительно.

Требования к жилью: квартира в многоквартирном доме не старше 20 лет, не признанном аварийным; продавец не должен быть взаимозависимым лицом (не может быть куплено у родственников).

Программа ориентирована на поддержку молодых семей и развитие жилищной инфраструктуры в малых и средних городах.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Собственное жилье – одна из базовых потребностей, особенно ценная для молодых семей. При этом важно, чтобы сибиряки имели возможность выбора – оставаться в родном городе, или уезжать в мегаполис. Здорово, что доступ к программе «Семейной ипотеки» получили жители небольших городов, где не ведётся масштабное строительство. И мы можем помочь людям улучшить жилищные условия, имея возможность выбора в пользу родного города».