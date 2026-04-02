Школьники Новосибирска используют ИИ для уточнения непонятных тем

В НГПУ выяснили, какие трудности испытывают учителя при работе с цифровыми технологиями и как школьники используют нейросети. Более 32 % родителей и 29 % педагогов Новосибирской области считают главной трудностью в использовании цифровых инструментов воспитания нехватку времени на поиск и освоение новых инструментов, школьники же преимущественно (26 %) жалуются на слабые технические условия работы с цифровыми инструментами. При этом родители сильнее, чем учителя и школьники, обеспокоены вопросами безопасности и конфиденциальности при обращении к цифровым инструментам. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ИИГСО НГПУ Екатерина Скрыпникова.

В ходе исследования запросов и дефицитов учителей, обучающихся и их родителей при использовании цифровых инструментов в воспитательных практиках наставничества в школе также было выявлено, что самыми популярными цифровыми инструментами для всех категорий опрошенных (прежде всего для родителей) являются социальные сети и мессенджеры, педагоги активнее, чем другие категории, используют платформы для видеосвязи и вебинаров и облачные хранилища, а школьники — платформы для геймификации, сервисы опросов и форм и VR/AR-технологии.

— Также школьники, в отличие от родителей и учителей, чаще упоминают использование искусственного интеллекта. Самая популярная цель использования ИИ — помощь в учебе, в том числе для прояснения непонятных тем, далее по убывающей идут генерация картинок, поиск различной информации, проверка орфографии, пунктуации, редактирование текста и самый редкий ответ — ИИ используется для общения, —рассказала Екатерина Скрыпникова.

В опросе приняли участие 137 педагогов, 340 родителей или законных представителей и 298 школьников из городов Новосибирск, Искитим и Каргат и 6 сел и рабочих поселков Новосибирской области.

Исследование проводилось в рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации «Цифровые инструменты наставничества в воспитательной работе школы».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы все чаще используют ИИ для изучения иностранных языков. Нейросеть легко включается в любую ролевую игру, погружается в языковую среду и отлично справляется с ролью экзаменатора.

