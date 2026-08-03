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Общество Экономика

В Новосибирской области сливочное масло с начала года подешевело на 12,2%

Автор: Мария Гарифуллина

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Цены на другую молочную продукцию тоже снизились

В Новосибирской области фиксируют снижение цен на молочную продукцию. Согласно данным Новосибирскстата, стоимость большинства товаров этой категории уменьшается практически еженедельно. Редакция Infopro54 сравнила цены на начало января и на 27 июля 2026 года и выяснила, на сколько подешевела молочка, и с чем это связано.

Больше всего за полгода подешевели молоко и сметана. Пастеризованное молоко в начале января стоило 107 рублей 86 копеек, а в июле — 100 рублей 23 копейки. Снижение составило 7 рублей 63 копейки, или 7%. Сметана подешевела с 322 рублей 45 копеек до 301 рубля — минус 21 рубль 45 копеек, или 6,6%. Кефир потерял в цене около 4%: в январе он стоил 98 рублей 53 копейки, в июле — 98 рублей 53 копейки. Творог подешевел с 497 рублей 85 копеек до 485 рублей 44 копеек — снижение на 12 рублей 41 копейку, или 2,5%.

Самое значительное снижение зафиксировано в цене сливочного масла. В январе оно стоило 1 211 рублей 80 копеек, а к 27 июля цена составила 1 063 рубля 57 копеек. Снижение — 148 рублей 23 копейки, или 12,2%.

 

Единственная категория, которая продолжает дорожать, — это сыры. Твёрдые, полутвердые и мягкие сыры в январе стоили в среднем 921 рубль 77 копеек за килограмм, а к июлю — 937 рублей 27 копеек. Рост составил 15 рублей 50 копеек, или 1,7%.

Тренд на удешевление молочной продукции наметился ещё в мае. Тогда потребители впервые заметили, что цены пошли вниз. Но тогда снижение было не слишком выраженным. Сейчас участники рынка тоже называют снижение цен на молочную продукцию «почти незаметным». Но эксперты подтверждают данные статистики.

«Причина в том, что всё равно был рост производства молока — конечно, не у нас в Новосибирской области, а в целом по стране. При укреплении рубля, при таком курсе, стало абсолютно невыгодно возить продукцию на экспорт, он стал убыточным. И вот эти запасы сухого молока, масла, сыра, которые мы экспортировали, они фактически остались на внутреннем рынке. Сначала снизилась цена сырого молока, затем снизили цены переработчики, после этого цены стал пересматривать ретейл», — рассказывал Infopro54 председатель правления «Союзмолоко Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Участники молочного рынка, анализируя ситуацию, также отмечают, что определённое влияние оказало потребительское поведение. Сейчас для большинства покупателей актуальна сберегательная модель поведения, что сказывается на выборе продуктов. Молочные товары, несмотря на снижение цен по сравнению с 2025 годом или периодами, когда масло фактически становилось «золотым», всё равно остаются достаточно дорогими. В больших количествах люди не покупают масло, сыры, творог.

Эксперты считают, что длительное падение цен, хотя и воспринимается потребителями позитивно, в перспективе может оказать негативное влияние на отрасль. Себестоимость производства растёт, и дальнейшее снижение цен ставит рентабельность производства под вопрос.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы отказались от годовых абонементов в фитнес-залы.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество Экономика

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на сливочное масло снижение цен

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Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области сложилась парадоксальная ситуация: при общем количестве соискателей рынок труда испытывает острейший кадровый голод сразу в нескольких профсферах.

Абсолютными антилидерами по нехватке персонала стали врачи, где конкуренция среди работодателей достигла критической отметки — показатель активных резюме на одну вакансию составляет всего 1,3 (при нормативе рыночного баланса от 4,0).

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Новосибирский DoubleTree by Hilton отключили от международной сети отелей

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирский отель DoubleTree by Hilton отключили от глобальной системы управления, которая действует в сети гостиниц Hilton. Он по-прежнему входит в мировую сеть, но на главном сайте с доменом «.com» сейчас недоступны к бронированию номера в Новосибирске.

В 2022 году, когда западные страны ввели санкции в отношении России, гостиничная сеть Hilton остановила новые проекты на территории РФ и закрыла корпоративный офис. Однако действующие отели продолжили работу под привычными названиями, сохранили доступ к международной программе Hilton Honors, и на Hilton.com можно было бронировать номера в российских городах, в том числе в Новосибирске. О невозможности забронировать через этот сайт новосибирский отель редакции Infopro54 сообщил представитель компании из Казахстана, который планируют приехать в Новосибирск в конце августа для участия в форуме «Технопром».

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Новосибирские школы введут лимит на внеурочную деятельность в новом учебном году

Автор: Мария Гарифуллина

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Согласно документу, школьникам будут доступны до девяти рекомендованных направлений внеурочной деятельности. Часть программ закреплена за конкретными возрастными группами. Так, цикл «Разговоры о важном» охватит всех учеников с 1 по 11 класс. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» предназначен для подростков 6–11 классов, а проект «Орлята России» сохранится в начальной школе. Для восьмиклассников и десятиклассников предусмотрены военные учебные сборы либо занятия по начальной военной подготовке.

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Глава СКР взял на контроль расселение столетнего аварийного дома в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о проверке по факту многолетнего нерасселения аварийного дома на улице Обской в Новосибирске. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стали публикации в СМИ. Деревянный многоквартирный дом барачного типа построен в 1927 году. Централизованное отопление и санузлы в жилых помещениях отсутствуют, инженерные системы предельно изношены. Здание признано аварийным ещё в 2018 году, однако за прошедшие восемь лет жильцам так и не предоставили благоустроенное жильё.

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В Новосибирской области юрлицо заставляют убрать сорняки на 855 га сельхозземель

Автор: Мария Гарифуллина

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Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование участков. Осмотр осуществлялся с помощью мобильного приложения «Инспектор» — сервиса, позволяющего сотрудникам надзорных органов в онлайн-режиме фиксировать нарушения, оформлять акты и оперативно передавать данные в ведомство.

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Самозанятые в Новосибирской области начали получать оплачиваемые больничные

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 августа 2026 года у самозанятых граждан, присоединившихся к эксперименту по добровольному социальному страхованию, появилась возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Первые выплаты стали доступны участникам, подавшим заявления в январе и приступившим к уплате взносов в феврале.

Эксперимент, запущенный 1 января 2026 года, позволяет самозанятым получать пособие по временной нетрудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России и начать перечислять страховые взносы.

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