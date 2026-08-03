В Новосибирской области сливочное масло с начала года подешевело на 12,2%

В Новосибирской области фиксируют снижение цен на молочную продукцию. Согласно данным Новосибирскстата, стоимость большинства товаров этой категории уменьшается практически еженедельно. Редакция Infopro54 сравнила цены на начало января и на 27 июля 2026 года и выяснила, на сколько подешевела молочка, и с чем это связано.

Больше всего за полгода подешевели молоко и сметана. Пастеризованное молоко в начале января стоило 107 рублей 86 копеек, а в июле — 100 рублей 23 копейки. Снижение составило 7 рублей 63 копейки, или 7%. Сметана подешевела с 322 рублей 45 копеек до 301 рубля — минус 21 рубль 45 копеек, или 6,6%. Кефир потерял в цене около 4%: в январе он стоил 98 рублей 53 копейки, в июле — 98 рублей 53 копейки. Творог подешевел с 497 рублей 85 копеек до 485 рублей 44 копеек — снижение на 12 рублей 41 копейку, или 2,5%.

Самое значительное снижение зафиксировано в цене сливочного масла. В январе оно стоило 1 211 рублей 80 копеек, а к 27 июля цена составила 1 063 рубля 57 копеек. Снижение — 148 рублей 23 копейки, или 12,2%.

Единственная категория, которая продолжает дорожать, — это сыры. Твёрдые, полутвердые и мягкие сыры в январе стоили в среднем 921 рубль 77 копеек за килограмм, а к июлю — 937 рублей 27 копеек. Рост составил 15 рублей 50 копеек, или 1,7%.

Тренд на удешевление молочной продукции наметился ещё в мае. Тогда потребители впервые заметили, что цены пошли вниз. Но тогда снижение было не слишком выраженным. Сейчас участники рынка тоже называют снижение цен на молочную продукцию «почти незаметным». Но эксперты подтверждают данные статистики.

«Причина в том, что всё равно был рост производства молока — конечно, не у нас в Новосибирской области, а в целом по стране. При укреплении рубля, при таком курсе, стало абсолютно невыгодно возить продукцию на экспорт, он стал убыточным. И вот эти запасы сухого молока, масла, сыра, которые мы экспортировали, они фактически остались на внутреннем рынке. Сначала снизилась цена сырого молока, затем снизили цены переработчики, после этого цены стал пересматривать ретейл», — рассказывал Infopro54 председатель правления «Союзмолоко Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Участники молочного рынка, анализируя ситуацию, также отмечают, что определённое влияние оказало потребительское поведение. Сейчас для большинства покупателей актуальна сберегательная модель поведения, что сказывается на выборе продуктов. Молочные товары, несмотря на снижение цен по сравнению с 2025 годом или периодами, когда масло фактически становилось «золотым», всё равно остаются достаточно дорогими. В больших количествах люди не покупают масло, сыры, творог.

Эксперты считают, что длительное падение цен, хотя и воспринимается потребителями позитивно, в перспективе может оказать негативное влияние на отрасль. Себестоимость производства растёт, и дальнейшее снижение цен ставит рентабельность производства под вопрос.

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