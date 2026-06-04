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Власть

Увлеклись оптимизацией: в Новосибирске перегибают палку с сокращением штатов чиновников

Автор: Юлия Данилова

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Под удар прежде всего попадают те, кто работает «в полях» и реально контролирует резонансные для города и горожан вопросы

Согласно федеральному законодательству, контроль за муниципальным жилищным фондом переходит в полномочия региона в лице Государственной жилищной инспекции. Муниципальный жилищный контроль упраздняется, а муниципальная жилищная инспекция ликвидируется. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета сообщил начальник департамента ЖКХ мэрии Дмитрий Зайков.

Чиновник отметил, что в МЖИ работали 10 человек, которые могли проконтролировать муниципальные квартиры в городе. В ГЖИ — 30 человек, которые работают на всю область.

— Муниципального жилого фонда становится из года в год всё меньше и меньше, так как идет приватизация. На обычный жилой фонд, где нет муниципального жилья, МЖИ не имел права выходить, — добавил Зайков.

Депутаты заявили, что с такой оптимизацией инспекция вряд ли справится с поставленными задачами и обеспечит необходимый контроль. Только одна выездная проверка дома в Северный район занимает минимум неделю.

Ситуация с МЖИ стала зачином в разговоре в целом об оптимизации штатов, которая наблюдается и в других госструктурах. Например, депутаты отметили, что в Минприроды работает три инспектора на всю Новосибирскую область. Количество «полевых» сотрудников в ведомстве резко сократилось буквально за год.

Зампредседателя горсовета Николай Тямин обратил внимание на то, что в РАТИ (районных административно-технических инспекциях), в отделах по благоустройству и озеленению районов города работают по 2-3 человека.

— При этом у нас в отделах торговли по 5 человек, а у главы администрации по пять замов. Обратите внимание на этот перекос. То есть у нас нет людей, которые должны «в поле» контролировать вопрос слива канализационных стоков, разрытий, на которые поступает столько жалоб, и т.д. В Ленинском районе один агроном на 72 тысячи квадратных метров, а потом мы говорим, что не можем месяцами снести аварийные деревья. Публично призываю обратить на это внимание. Мне кажется, совету депутатов нужно более громко озвучивать этот вопрос и двигать его. Иначе мы никогда не наведем в городе порядок, — заявил Тямин.

Он предложил коллегам встретиться с первым заместителем мэра Иосифом Кодалаевым, так как из ситуации уже нужно делать серьезные выводы. Комиссия протокольно поддержала это предложение.

Напомним, ранее застройщики жаловались на долгую проработку и согласование документов для КРТ. Отмечалось, что при этом в мэрии идет сокращение штатных единиц департамента строительства мэрии (включая подразделение по развитию КРТ в рамках общей оптимизации структур).

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска планирует сократить штат сотрудников на 5%. При этом, чиновникам, работающим на низкооплачиваемых должностях, обещают увеличить зарплату. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : Сокращение сотрудников оптимизация депутаты Горсовет

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