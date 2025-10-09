Новосибирцы разместили более 30 тысяч резюме по рабочим специальностям

Спрос на рабочих «прохладный»

По итогам сентября 2025 года число вакансий по рабочим специальностям в Новосибирске достигло на hh.ru около 5,1 тысячи, что на 38% меньше, чем в сентябре 2024 года, но на 4% больше, чем в конце этого лета. То есть спрос на рабочих в городе сохраняется на достаточно хорошем уровне, но более «прохладный», чем годом ранее, пояснила в ответ на запрос Infopro54 руководитель внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова.

Наиболее востребованы среди рабочих в городе на данный момент разнорабочие (более 2,7 тысячи новых рабочих мест), водители (более 1,5 тысячи вакансий), упаковщики (более 1,1 тысячи вакансий), машинисты (более 600 новых рабочих мест), сварщики (более 700 новых вакансий), слесари (более 500 новых вакансий).

Медианная предлагаемая зарплата по рабочим профессиям в городе достигла 100 тысяч рублей, что на 13,4 тысячи больше, чем в 2024 году, а также на 8,8 тысячи больше, чем в начале этого года.

В сентябре президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин говорил Infopro54, что многие промышленные предприятия региона сигнализируют о сокращении объема гражданского заказа.

— Мы два года говорили, что промышленности не хватает кадров и людей. Сейчас начала поступать информация о том, что кадры снова выстраиваются в очередь для трудоустройства на предприятия. То есть ситуация снова переворачивается, — констатировал Карпекин.

Интерес к работе на заводах бьет рекорды

С точки зрения соискательской активности новосибирцы, желающие работать в сфере рабочих профессий, разместили и обновили за месяц на hh.ru более 30 тысяч резюме, что на 57% больше, чем годом ранее, а также на 8% больше, чем месяцем ранее.

— Уровень конкуренции среди рабочих в целом в этой сфере в городе достиг шести резюме на вакансию, что все еще говорит о более-менее сбалансированном состоянии рынка среди рабочих кадров, но это достаточно хрупкий баланс, который может нарушиться, если местные работодатели усилят спрос или вновь начнут привлекать кадры на «зарплатный» крючок, — комментирует Мария Бузунова.

Исследования, проведенные hh.ru за последний год, показывают, что у работников, в том числе офисных, в лучшую сторону меняется отношение к рабочим профессиям и труду на производстве и заводах.

— Подобная активность уникальна и держится пока лишь в этом году, еще несколько лет назад местные соискатели не проявляли столько интереса к работе по рабочим профессиям, — констатирует Бузунова.

Ряд участников рынка связывают рост интереса к рабочим профессиям падением престижности офисов, усталостью от корпоративной жизни, страхом остаться без работы из-за ИИ, а также очень высокими доходами мастеров, которые умеют работать руками

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова полагает, что интерес к ремесленным вакансиям со стороны соискателей в регионе вырос благодаря большой работе, которая проводится по популяризации рабочих специальностей органами власти, общественными организациями и предпринимателями.

— Тренд наблюдается. На мой взгляд, в основном он обусловлен более высокими зарплатами, которые предлагаются сегодня на производстве, чем страхом перед ИИ и усталостью от работы в офисе. Например, менеджер по закупкам сегодня в среднем зарабатывает 60-90 тысяч рублей. Токарь ― от 120 тысяч и больше. Вопрос денег для большинства соискателей сегодня в приоритете. У многих кредиты, ипотека, гораздо проще их закрыть, если зарплата составляет 120-160 тысяч рублей, — поясняет собеседница редакции.

Эту информацию подтверждают и другие участники рынка.

— Дочь окончила вуз, училась на инженера ОТК. Пока училась, помогала мне в отделке квартир, набила руку. В итоге сейчас решила по специальности не работать, а сама занимается отделочными работами ― как самозанятая. Получает в месяц в среднем около 200 тысяч, и это при том, что она не сильно задирает цены. Сейчас на рынке отделки много работы, — рассказал Infopro54 Александр, занимающийся ремонтом квартир.

Директор ООО «ПК Палома» Наталья Житина ранее также сообщала редакции, что с предприятий легпрома уходят сотрудники. Часть из них возвращаются на заводы, которые входят в сферу ОПК, считая, что там больше стабильности, выше зарплата и лучше условия.

— В «швейку» ранее многие приходили из предприятий «оборонки», а сейчас люди возвращаются обратно, чтобы работать по специальности. Менеджеры по продажам из легкой промышленности тоже активно переходят в отделы делопроизводства на заводы ОПК, где сейчас много работы с документами, но нет зависимости от результатов продаж, и работа более спокойная, — рассказывала собеседница редакции.

Обучение и современный вайб

Алла Литвинова полагает, что рост интереса к рабочим специальностям — долгосрочный тренд: на пять и более лет, так как сейчас государство и бизнес переформатируют производства, заточены на увеличение объема выпуска продукции, в том числе для экспорта.

При этом эксперт отметила, что сегодня уже сформировалась серьезная проблема, связанная с переподготовкой кадров.

— Площадки для переподготовки есть. Есть много желающих, которые готовы организовать это обучение, а также учиться. Но нет современных станков, где потенциальные рабочие могут проходить переподготовку. Предприятия их передавать образовательным площадкам опасаются, так как станки дорогие, есть высокий риск, что стажеры их повредят, то есть придется тратить большие деньги на ремонт или покупать новые. В итоге получается замкнутый круг: люди на предприятиях нужны, но учить их не на чем, — констатировала Литвинова.

Мария Бузунова добавляет, что важным фактором при решении идти работать на завод или любое другое производство для всех поколений, включая представителей поколения Z (18-24 года), являются комфортные условия труда.

— Когда речь заходит о самом понятии комфорта на рабочем месте, зумеры однозначно ставят во главу угла базовые гигиенические и функциональные аспекты. При этом зумеры демонстрируют наименьшую лояльность к работодателям, не обеспечивающим комфорт. Так, каждый пятый опрошенный нами зумер (19%) готов сменить работодателя несмотря ни на что, если условия некомфортны — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп, — пояснила она.

Аналитики hh.ru отмечают, что молодежь под «современными» условиями на заводе подразумевает в первую очередь комфортные предприятия. Старые советские заводские цеха не нравятся из-за грязи, серости и несовременного «вайба». Но появление новых и удобных производственных площадок со временем вполне способно поменять устоявшиеся негативные представления.

Напомним, в августе работодатели Новосибирской области заявили 27,3 тысячи новых вакансий. Из них 6,1 тысячи — рабочие специальности. Это каждая пятая вакансия в регионе или 23%.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит рабочих кадров корректирует зарплатное неравенство в Новосибирске.