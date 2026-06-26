Законопроект о смертной казни для коррупционеров внесли в Госдуму России

Депутаты Госдумы предложили ввести высшую меру наказания для должностных лиц, чья коррупционная деятельность наносит ущерб безопасности граждан и обороноспособности России. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение.

Как пояснил один из инициаторов проекта Сергей Миронов, в действующем законодательстве есть пробел: сейчас разграничиваются «бытовая» коррупция и государственная измена, но нет правовой оценки для случаев, когда корыстные действия чиновника фактически подрывают национальные интересы.

— Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов, — заявил Миронов в беседе с корреспондентом RTVI в Екатеринбурге.

Согласно проекту поправок в Уголовный кодекс, внесенного в Госдумы, предлагается утвердить новый состав преступления — «Коррупционная деятельность, повлёкшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан». За такие деяния предлагается устанавливать наказание вплоть до смертной казни.

Миронов подчеркнул, что речь идёт о ситуациях, когда хищения происходят при строительстве оборонительных сооружений, производстве оружия, поставках для армии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива соответствует международной практике: высшая мера за масштабную коррупцию применяется в КНР, Вьетнаме и Таиланде. В частности, опыт Китая демонстрирует, что публичное исполнение таких приговоров служит сильным сдерживающим фактором, считают авторы документа.

По данным прокуратуры Новосибирской области, за первый квартал 2026 года было выявлено 120 случаев коррупции. Это на десять больше, чем за тот же период 2025 года. Почти половина из зафиксированных эпизодов связана со взятками.

Напомним, в России мораторий на смертную казнь ввели в 1997 году, после присоединения к Совету Европы, но документ не ратифицировали. В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение высшей меры наказания, так как сформированы «устойчивые гарантии прав человека» после длительного моратория.

Ранее редакция сообщала о том, что антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза.