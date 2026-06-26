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Власть Мировые и федеральные новости Общество Право&Порядок

Законопроект о смертной казни для коррупционеров внесли в Госдуму России

Автор: Артем Рязанов

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Высшую меру наказания предложили ввести для должностных лиц за коррупцию, угрожающую безопасности граждан и обороноспособности России

Депутаты Госдумы предложили ввести высшую меру наказания для должностных лиц, чья коррупционная деятельность наносит ущерб безопасности граждан и обороноспособности России. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение.

Как пояснил один из инициаторов проекта Сергей Миронов, в действующем законодательстве есть пробел: сейчас разграничиваются «бытовая» коррупция и государственная измена, но нет правовой оценки для случаев, когда корыстные действия чиновника фактически подрывают национальные интересы.

— Мы считаем, что подобные преступления нужно приравнять к шпионажу и государственной измене, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов, — заявил Миронов в беседе с корреспондентом RTVI в Екатеринбурге.

Согласно проекту поправок в Уголовный кодекс, внесенного в Госдумы, предлагается утвердить новый состав преступления — «Коррупционная деятельность, повлёкшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан». За такие деяния предлагается устанавливать наказание вплоть до смертной казни.

Миронов подчеркнул, что речь идёт о ситуациях, когда хищения происходят при строительстве оборонительных сооружений, производстве оружия, поставках для армии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива соответствует международной практике: высшая мера за масштабную коррупцию применяется в КНР, Вьетнаме и Таиланде. В частности, опыт Китая демонстрирует, что публичное исполнение таких приговоров служит сильным сдерживающим фактором, считают авторы документа.

По данным прокуратуры Новосибирской области, за первый квартал 2026 года было выявлено 120 случаев коррупции. Это на десять больше, чем за тот же период 2025 года. Почти половина из зафиксированных эпизодов связана со взятками.

Напомним, в России мораторий на смертную казнь ввели в 1997 году, после присоединения к Совету Европы, но документ не ратифицировали. В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение высшей меры наказания, так как сформированы «устойчивые гарантии прав человека» после длительного моратория.

Ранее редакция сообщала о том, что антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза.

Источник фото:Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть Мировые и федеральные новости Общество Право&Порядок

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : смертная казнь коррупция законопроект

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Автор: Артем Рязанов

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Вручение аттестатов и школьные выпускные вечера состоятся в конце июня. Торжественные мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в период с 23 июня по 3 июля. Конкретную дату и формат праздника каждая образовательная организация определит самостоятельно.

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«70 лет триумфа»: Новосибирский симфонический оркестр отметит юбилей на большой сцене НОВАТа

Приближается знаменательная дата – 70-летие первого и единственного в регионе академического симфонического оркестра, коллектива, занимающего лидирующие позиции в стране и являющегося гордостью филармонии. По этому случаю запланировано грандиозное юбилейное выступление на сцене НОВАТа.

История коллектива берет начало в 1956 году, когда под руководством выдающегося Арнольда Каца был основан Новосибирский академический симфонический оркестр. До 1989 года его домом был театр оперы и балета, что делает выбор концертной площадки для торжеств символичным.

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Автор: Артем Рязанов

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По данным Яндекс Погода, 27 июня в городе ожидается тёплая погода. Утром температура составит +23 °C, будет малооблачно. Днём воздух прогреется до +27 °C, возможен небольшой дождь. Вечером небо будет облачным с прояснениями. Ночью похолодает до +19 °C, сохранится малооблачная погода.

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Автор: Юлия Данилова

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