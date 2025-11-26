Дворники стали дефицитными работниками в Новосибирской области

В Новосибирской области не хватает дворников. На каждую вакансию в третьем квартале 2025 года приходилось всего 1,4 резюме (при норме от 4-х резюме на вакансию). К таким выводам пришли аналитики hh.ru. Спрос на них вырос на 3% по сравнению с началом года.

Стоит отметить, что медианная зарплата для дворников в регионе самая большая в Сибири и составляет 45,5 тысяч рублей. Это на 14% или 5,5 тысяч рублей больше, чем в начале года. Более того, аналитики установили, что сами соискатели на позиции дворника претендуют на зарплату в 40 тысяч рублей.

В остальных сибирских регионах предложения по зарплате ещё скромнее: в Иркутской области — 37,5 тысяч рублей, Красноярском крае — 36 тысяч рублей, Республике Хакасия — 35,9 тысяч рублей, Кемеровской и Омской областях — по 30 тысяч рублей, Томской области — 29,2 тыс. рублей, Алтайском крае — 28,5 тыс. рублей.

Напомним, проблема нехватки кадров в ЖКХ регулярно обсуждается на разных уровнях власти. Особенно обостряется ситуация с приходом зимнего сезона. Среди главных причин — отсутствие престижа в отрасли и низкие зарплаты. Как результат, молодежь не видит карьерных перспектив, поэтому в этой сфере работают, как правило, возрастные сотрудники.

Сами дворники считают, что в Новосибирске зарплаты в этой сфере ЖКХ низкие, а нагрузка запредельная.

— Работы очень много. Управляющие компании на один дом не принимают, а дают 2-3 минимум, так как дворников не хватает. Если в межсезонье и летом эту площадь еще как-то можно обслуживать, то во время сильных снегопадов, как этой зимой в Новосибирске, не реально. Дворник убирает не только двор, но и козырьки подъездов, крыши. Между тем, если жильцы начинают жаловаться, то УК сразу штрафует. В итоге получается, что за 3 дома зарплату начисляют максимум 65-70 тысяч, а на руки после штрафов можно получить от силы 40 тысяч, — рассказал Infopro54 один из дворников.

По его словам, в Москве средняя зарплата дворника, работающего на одном доме, около 80 тысяч.

При этом собеседник редакции отметил, что в сфере ЖКХ сейчас в основном работают пожилые люди, пенсионеры, так как молодежь, даже трудовые мигранты, предпочитают более легкие варианты заработка, например, курьерами. Для возрастных работников такая физическая нагрузка непосильна и в штатах УК большая текучка.

Между тем, по данным сайта pogodaiklimat.ru, в ноябре 2025 года в Новосибирске выпало 56 мм осадков, что составляет 143% от нормы (39 мм). Жители столицы Сибири жалуются на качество уборки дворов и улиц.

В мэрии Новосибирска сообщили, что только за прошедшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 21 471 кубометр снег. На уборку города выходили 689 единиц техники, в ручной уборке были задействованы 286 человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области изменятся тарифы на капремонт.