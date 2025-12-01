Рекламодателям

Три причины купить готовую квартиру от застройщика

  • 01/12/2025, 13:10
Три причины купить готовую квартиру от застройщика
Почему сейчас особенно выгодно приобретать квартиры в готовой новостройке и какие преимущества у таких вариантов, рассказали в ГК «Расцветай»

Россияне все чаще покупают у застройщиков готовые квартиры. По данным исследования «Дом.РФ» и сервиса «Домклик», в первом квартале 2025 года их было продано 20%. За год доля готовых квартир в общем числе проданных новостроек выросла на треть.

В ГК «Расцветай» перечислили три основных выгоды покупки квартиры от застройщика в сданном доме.

  1. Покупатели могут сразу оценить планировку квартиры, качество строительства, отделку мест общего пользования, благоустройство придомовой территории.
  2. Меньше рисков, чем при покупке квартиры на вторичном рынке, и меньше переживаний, чем в случае приобретения новостройки на старте продаж.
  3. Быстрый переезд: покупка жилья в готовой новостройке позволяет снизить финансовую нагрузку. К примеру, избежать трат на аренду квартиры и одновременно выплаты по процентам банку в случае ипотеки.

— Жилье в сданных домах от застройщика — востребованная и привлекательная категория квартир, объединяющая плюсы первичного и вторичного жилья. Не надо долго ждать переезда, плюс на квартиру в готовой новостройке просто и выгодно оформить ипотеку, действуют льготные госпрограммы, — отмечает Павел Браун, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд». — К тому же, при покупке таких квартир девелоперы предлагают привычные инструменты финансирования, включая рассрочки и бонусы.

Приобретение квартиры у крупного девелопера — возможность не ограничивать выбор одним комплексом. Например, в ассортименте ГК «Расцветай» есть как демократичные варианты студий, которые подходят для начала «квартирной карьеры», так и более просторные варианты для семей с детьми.

ГК «Расцветай»

Квартал «Расцветай на Зорге» популярен у молодых семей из-за продуманной инфраструктуры и активного развития Кировского района.

— Сейчас у нас можно приобрести готовые квартиры в кварталах «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», которые популярны у молодых семей из-за продуманной инфраструктуры и активного развития Кировского района, — рассказывают в пресс-службе компании. — Есть вариант прямо на берегу Оби — в квартале «Сосновый бор» и в центре Новосибирска — в «Сакура Парке».

ГК «Расцветай» — девелопер, работающий в нескольких регионах России. Новосибирцы могут приобрести квартиру в Ленинградской области или в Крыму.

— Новосибирцы часто приобретают квартиры в Янино для детей или с целью вложения денег, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Квартиры в «Вилле Маяк» выбирают люди для отдыха, оздоровления в Крыму, роста семейного капитала.

Расцветай НовосибирскОфисы продаж ГК «Расцветай»:
тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
VK
Телеграм-канал

Застройщики: ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ « Астра», ООО «СЗ « Вербена», ООО «СЗ «Ирис». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф
Застройщик ООО СЗ «Вилла Маяк». Все дома сданы.

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; Банк ДОМ.РФ; Банк ВТБ (ПАО); АО «Альфа-Банк» и др.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Erid:F7NfYUJCUneTTxQ9TpgL

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

фото предоставлены ГК «Расцветай»

1 288

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик квартиры от застройщика


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Объявлен победитель премии в области развития корпоративного спорта
1/12/25 15:10
Финансы
На городской электричке в Новосибирске введут единый тариф
1/12/25 15:00
Город Общество Транспорт
Мэрия позаботилась о новосибирцах, обеспечив их биотуалетами на время праздников
1/12/25 14:30
Бизнес Общество
Масочный режим введут в новосибирских поликлиниках
1/12/25 14:00
Власть Медицина Общество
Мошенники под видом старших по дому запрашивают паспортные данные новосибирцев
1/12/25 14:00
Общество Право&Порядок
Три причины купить готовую квартиру от застройщика
1/12/25 13:10
Недвижимость
Центр для адаптации мигрантов планируют создать в Новосибирской области
1/12/25 13:00
Власть Общество
В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья
1/12/25 12:00
Недвижимость Общество
Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в Сбере с начала 2025 года
1/12/25 11:50
Бизнес
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС
1/12/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году
1/12/25 10:50
Бизнес Недвижимость
Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске
1/12/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
1/12/25 9:00
Недвижимость Общество
До +1°C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады
30/11/25 18:00
Общество
Афганистан предлагает России мигрантов для работ в сельском хозяйстве
30/11/25 15:55
Агропром Бизнес Общество Экономика
«Где компенсации?»: новосибирцы массово пожаловались на сбой работы интернета
30/11/25 14:00
Общество
Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме
30/11/25 12:00
Общество Экономика
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
30/11/25 10:00
Общество Право&Порядок
Роскачество: В России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом
29/11/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
29/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять