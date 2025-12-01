Мошенники под видом старших по дому запрашивают паспортные данные новосибирцев

Злоумышленники звонят и пишут жителям Сибири, выдавая себя за старших по дому или представителей управляющих компаний. Они используют различные предлоги, такие как уборка снега, проведение собраний или голосование, чтобы получить личные данные. Жертв просят отправить фото паспорта, коды из SMS, логины, пароли и другую конфиденциальную информацию, а также перейти по подозрительным ссылкам, предупредила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

— Их цель остается прежней: украсть деньги с банковских счетов или оформить кредит на имя жертвы. Однако, если вы передадите свои данные, то рискуете стать не только жертвой, но и соучастником преступления. Мошенники могут использовать вашу информацию для создания электронного кошелька и вывода через него денег, похищенных у других людей. В этом случае вас могут привлечь к ответственности как соучастника, — уточнили эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

Аферисты находят своих жертв в общих чатах домов, используя мессенджеры. Они проникают туда, взламывая аккаунты жильцов или обманывая их. Из чатов мошенники узнают номера телефонов, адреса квартир и имена.

Как распознать мошенника:

Требует срочности. Он создает ощущение, что нужно действовать немедленно, иначе вы что-то упустите.

Играет на эмоциях. Пытается вызвать у вас сильный страх или, наоборот, радость.

Просит личные данные. Запрашивает паспортные данные, коды из смс, пароли. Особенно по телефону или в мессенджере. Этого нельзя делать никогда.

Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана. Если у вас возникли сомнения во время разговора или переписки, завершите общение.

Прокуратура Новосибирской области предупреждает: если вы стали жертвой мошенников и перевели деньги, немедленно обратитесь в полицию с заявлением. К заявлению приложите банковские выписки, детализацию звонков и скриншоты переписки с мошенниками, выдающими себя за сотрудников управляющей компании.

Ранее редакция сообщала о том, что криптовалютные мошенники обманули жителей Новосибирска на 80 млн рублей.