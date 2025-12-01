Центр для адаптации мигрантов планируют создать в Новосибирской области

Власти Новосибирской области планируют создать центр для адаптации трудовых мигрантов. По примеру Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое уже запустило такие центры в нескольких регионах России.

— Есть пилотные проекты ФАДН в нескольких регионах. Созданы центры по социально-культурной адаптации мигрантов. Мы тоже обсуждали перспективу создания такого центра у нас. У нас уже очень много наработок есть в различных структурах. Высшие учебные заведения как минимум обучают русскому языку, принимают тесты на знания русского языка, — сказал Роман Бурдин, министр региональной политики, на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, регион уже подтвердил свое участие в федеральном конкурсе на открытие центра. Министр отметил, что ведомство активно взаимодействует с предприятиями, где работают много мигрантов, через работодателей и миграционную службу. По словам Бурдина, лекции показывают, что такие знания нужны не только приезжим, но и местным жителям, которые хотят, чтобы мигранты соблюдали общественные нормы.

Для повышения эффективности работы региональные власти сотрудничают с представителями духовенства. Они налаживают связи с мигрантскими сообществами через религиозные общины и конфессии.

Напомним, в пилотном проекте участвуют Якутия, Татарстан, Хабаровский край, Кузбасс и Челябинская область. Он стартовал в 2025 году.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин согласовал стратегию национальной политики России на десять лет. Среди поставленных задач — борьба с неонацизмом, русофобией, расизмом, ксенофобией, а также попытками фальсифицировать историю.

Ранее редакция сообщала о том, что Афганистан предлагает ввести в Россию мигрантов для работ в сельском хозяйстве.