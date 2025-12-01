Рекламодателям

Центр для адаптации мигрантов планируют создать в Новосибирской области

  • 01/12/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области рассматривают создание центра адаптации для мигрантов
Регион намерен участвовать в федеральном конкурсе по формированию такой площадки

Власти Новосибирской области планируют создать центр для адаптации трудовых мигрантов. По примеру Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое уже запустило такие центры в нескольких регионах России.

— Есть пилотные проекты ФАДН в нескольких регионах. Созданы центры по социально-культурной адаптации мигрантов. Мы тоже обсуждали перспективу создания такого центра у нас. У нас уже очень много наработок есть в различных структурах. Высшие учебные заведения как минимум обучают русскому языку, принимают тесты на знания русского языка, — сказал Роман Бурдин, министр региональной политики, на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, регион уже подтвердил свое участие в федеральном конкурсе на открытие центра. Министр отметил, что ведомство активно взаимодействует с предприятиями, где работают много мигрантов, через работодателей и миграционную службу. По словам Бурдина, лекции показывают, что такие знания нужны не только приезжим, но и местным жителям, которые хотят, чтобы мигранты соблюдали общественные нормы.

Для повышения эффективности работы региональные власти сотрудничают с представителями духовенства. Они налаживают связи с мигрантскими сообществами через религиозные общины и конфессии.

Напомним, в пилотном проекте участвуют Якутия, Татарстан, Хабаровский край, Кузбасс и Челябинская область. Он стартовал в 2025 году.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин согласовал стратегию национальной политики России на десять лет. Среди поставленных задач — борьба с неонацизмом, русофобией, расизмом, ксенофобией, а также попытками фальсифицировать историю.

Ранее редакция сообщала о том, что Афганистан предлагает ввести в Россию мигрантов для работ в сельском хозяйстве.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

1 421

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Мигрнаты власть


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Объявлен победитель премии в области развития корпоративного спорта
1/12/25 15:10
Финансы
На городской электричке в Новосибирске введут единый тариф
1/12/25 15:00
Город Общество Транспорт
Мэрия позаботилась о новосибирцах, обеспечив их биотуалетами на время праздников
1/12/25 14:30
Бизнес Общество
Масочный режим введут в новосибирских поликлиниках
1/12/25 14:00
Власть Медицина Общество
Мошенники под видом старших по дому запрашивают паспортные данные новосибирцев
1/12/25 14:00
Общество Право&Порядок
Три причины купить готовую квартиру от застройщика
1/12/25 13:10
Недвижимость
Центр для адаптации мигрантов планируют создать в Новосибирской области
1/12/25 13:00
Власть Общество
В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья
1/12/25 12:00
Недвижимость Общество
Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в Сбере с начала 2025 года
1/12/25 11:50
Бизнес
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС
1/12/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году
1/12/25 10:50
Бизнес Недвижимость
Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске
1/12/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
1/12/25 9:00
Недвижимость Общество
До +1°C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады
30/11/25 18:00
Общество
Афганистан предлагает России мигрантов для работ в сельском хозяйстве
30/11/25 15:55
Агропром Бизнес Общество Экономика
«Где компенсации?»: новосибирцы массово пожаловались на сбой работы интернета
30/11/25 14:00
Общество
Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме
30/11/25 12:00
Общество Экономика
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
30/11/25 10:00
Общество Право&Порядок
Роскачество: В России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом
29/11/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
29/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять