Убежать от зимы: где в Крыму россияне покупают квартиры для отдыха

  • 19/11/2025, 12:10
Убежать от зимы: где в Крыму россияне покупают квартиры для отдыха
Покупка квартиры в Крыму становится не только заботой о качестве отдыха и оздоровлении близких, но и долгосрочной стратегией вложения денег

В России появился устойчивый тренд   — приобретение квартир на Южном берегу Крыма (ЮБК) не только для летнего отдыха, но и в качестве зимней резиденции, отмечают в ГК «Расцветай». Одним из ключевых мотивов приобретения жилья в Крыму становится признанный оздоровительный потенциал локации. Многие рассматривают приобретение недвижимости здесь не только как вложение в комфортный отдых, но и как инвестицию в здоровье членов семьи, особенно старшего поколения и детей.

— Владельцы квартир в Крыму называют в числе ключевых преимуществ гибкость в планировании отпуска и возможность спонтанных поездок без необходимости бронирования гостиниц, — рассказывают в ГК «Расцветай».  — Приобретение квартиры на ЮБК — это много сценариев использования: здесь и семейные праздники, каникулы и Новый год, оздоровление родителей и комфортная удаленная работа, также возможна сдача в высокий сезон.

«Вилла Маяк»

«Вилла Маяк» расположена между двух захватывающих видов на бескрайнее Черное море и горный ландшафт вершины Ай-Петри.  Фото предоставлено: ГК «Расцветай».

Стоимость квартир в современных комплексах в Крыму и особенно на ЮБК постоянно растет. Так, по данным bnMAP.pro, средняя цена 1 кв. м в новостройках в Крыму в январе–июле 2025 года выросла на 36% относительно аналогичного периода прошлого года. Очевидна инвестиционная привлекательность такой покупки, которой способствует рост турпотока в Крым, серьезные вложения в инфраструктуру полуострова и перспективы открытия аэропорта Симферополь.

— Среди покупателей квартир в малоэтажном клубном комплексе «Вилла Маяк» — новоселы, которые ценят спокойный уединенный отдых в курортной локации, — рассказывают в ГК «Расцветай». —  Клубные комплексы с закрытой территорией создают ту самую камерную атмосферу премиальной виллы, которая высоко ценится за комфорт и приватность, особенно ценную в период высокого сезона.

Закрытая придомовая территория создает в жилом комплексе

Закрытая придомовая территория создает в жилом комплексе приватную клубную атмосферу. Фото предоставлено: ГК «Расцветай».

«Вилла Маяк» находится у подножия горы Ай-Петри, отсюда открываются прекрасные виды на море, Воронцовский парк и горные вершины. Закрытая территория, близость крупных транспортных артерий полуострова и перспективы развития локации делают это место удачным для жизни.

В Алупке, в границах которой расположена «Вилла Маяк», прошла масштабная реконструкция. Было произведено благоустройство исторической части города, в центре создали пешеходную зону, уложили гранитную брусчатку с имитацией старинной мостовой, создали зоны отдыха, детские, спортивные площадки, уличные фонтаны, фотозоны и уличный амфитеатр. Улучшения коснулись и «морской» инфраструктуры. Капитально отремонтированы пляжи «Лягушка», «Воронцовские купальни» с обустройством набережной и променадной зоны, в этом году ведется капремонт пляжа «Детский», лодочной станции «Порт Жорж».

— «Виллу Маяк» мы выбрали из десятков вариантов, — рассказывает Мария, предприниматель из Новосибирска.  —  В Крыму живут родственники, мы понимали все преимущества района. Оценили хорошее качество отделки, которое сэкономило нам много хлопот на ремонте, и выбор планировок. Родителям нравится Воронцовский парк и источник Хаста-Баш неподалеку, а самые маленькие члены нашей семьи в восторге   от реконструированного детского пляжа.

villamayak.ru

Застройщик ООО СЗ «Вилла Маяк». Все дома сданы.

Erid:F7NfYUJCUneTTUC5fhyM

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

Фотографии предоставлены рекламодателем

