«За душу взяло»: новосибирские дети покорили импровизированным концертом пассажиров столичной подземки

В поезде московского метро произошло удивительное событие. Ансамбль русской народной песни «Бережки» из Новосибирска устроил спонтанное выступление прямо во время поездки. За день до этого коллектив уже радовал зрителей в Музее Победы, но теперь они смогли покорить сердца пассажиров подземки.

Среди зрителей был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Именно он поделился в интернете видео импровизированного концерта патриотических песен и частушек. Молодые артисты мечтают выступить на сцене на Поклонной горе в День Победы. Единственная проблема — нехватка финансирования.

— Очень надеюсь, что у них это получится. Обязательно обращусь к губернатору Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову по этому поводу. Вот на такое творчество и продвижение традиционной русской культуры нужно не жадничая выделять бюджетные деньги, — рассказал Кабанов.

Глава комитета признался, что до сих пор потрясён.

— Буквально за душу взяло. Давно не видел столько улыбающихся лиц в метро. Богата на таланты наша страна. Желаю дальнейших успехов этому талантливому творческому коллективу и его наставникам. Вы делаете действительно большое дело, — подчеркивает он.

