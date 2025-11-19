Гёдза вместо пельменей: в магазинах Новосибирска зарегистрирован резкий рост спроса на продукты из Азии

В новосибирских магазинах зафиксирован резкий рост спроса на азиатские продукты. По данным исследования, представленного на форуме «Дни ритейла в Сибири», потребители активно скупают кимчи, гёдза, пулькоги, такояки, нори и другие товары с экзотическими вкусами.

Исполнительный директор «Нильсен» в своем выступлении отметил, что тренд на азиатскую кухню стал одним из самых заметных явлений 2025 года.

— Есть выраженный тренд на все азиатское: растет спрос на необычные вкусы, необычные продукты. Например, активными темпами растет сегмент «гёдза» (разновидность китайских, японских или корейских пельменей – прим. ред.). Наши старые добрые пельмени — рост на 2,5%, а гёдза выросли на 15%. Как Сибирь могла такое допустить? Тем не менее тренд есть. А кимчи (корейское блюдо из ферментированных овощей — прим. ред.) как класс продуктов «выстрелил» на 690%. Просто взрывной рост, — сообщил исполнительный директор «Нильсен» Константин Локтев.

Высокий спрос на азиатскую кухню в России ранее был особенно выражен в общепите. Сейчас речь идет именно о ритейле. Насколько долгоиграющим будет этот тренд, эксперты пока не берутся прогнозировать.

— Сейчас сложно судить. Этот тренд резко ворвался в нашу жизнь. Время покажет, краткосрочный он или долгосрочный. Но действительно сейчас очень много трендов, которые появляются на ограниченное время. Поэтому, возможно, мы видим один из них. Но я еще раз подчеркну, что это станет ясно позже. Азия периодически врывается в нашу жизнь. В этом году очень много было новинок, новых запусков товаров, которые содержат в себе вот эту азиатскую составляющую. И они показали ощутимый рост, — сказал Константин Локтев, отвечая на вопрос Infopo54.

Параллельно с азиатским трендом наблюдается бум на функциональное питание. Продукты с повышенным содержанием протеина показывают стабильный рост даже в традиционных категориях, таких как молочная продукция. По словам экспертов, протеин стал яркой иллюстрацией смещения спроса в сторону продуктов с добавленной ценностью.

Еще одной ярко выраженной тенденцией 2025 года стал рост спроса на продукты категории с условным названием «без чего-нибудь»: без сахара, без холестерина, без лактозы и т.д. Сюда же включают и безалкогольные напитки. Безалкогольное пиво и безалкогольное вино демонстрируют темпы роста выше среднерыночных.

