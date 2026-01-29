Новосибирский ПЛП включен в энергетическую схему терпланирования России

Правительство РФ включило ПЛП в схему территориального планирования России в области энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Включение парка в схему позволит запустить новую высоковольтную линию в 220 кВ от Новосибирской ТЭЦ-3 и подстанцию ПЛП, — пояснили в Корпорации развития Новосибирской области.

Инвестпроект по развитию электросетевой инфраструктуры ПЛП был отобран Минэнерго по итогам конкурса 2025 года. Включение в схему этих объектов позволит начать их строительство. Новые линии электропередач и подстанции необходимы для обеспечения растущих потребностей существующих и новых резидентов индустриальной площадки.

Напомним, с момента запуска ПЛП на площадку зашли 45 резидентов, которые вложили в свои проекты 91 млрд рублей. Налоги составили 12 млрд рублей, создано 8200 рабочих мест. В инфраструктуру вложено более 6 млрд рублей. Свободные площади в ПЛП на данный момент составляют 130 га.

В 2026 году управляющая компания ПЛП планирует провести большую работу по строительству инфраструктурных объектов для обеспечения первых резидентов ОЭЗ «Новосибирск».

— В прошлом году мы завершили строительство технологической дороги, которая обеспечит доступ на территорию ОЭЗ. В том числе для строительной техники. Задача на этот год — выполнить работы по устройству линейных объектов: хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, газопровода, линий электропередач, а также постоянной дороги с твёрдым покрытием, которая в будущем обеспечит комфортный заезд для резидентов ОЭЗ, — отмечал Павел Буковинин, генеральный директор УК «Промышленно-логистический парк».

В 2026 году в развитие инфраструктуры ОЭЗ планируется вложить около 800 млн рублей.

Напомним, в середине января сразу две компании — Транспортно-логистический центр «Сибирский» и ООО «РемТерминал» — получили статус резидентов Особой экономической зоны «Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что Южный ПЛП под Новосибирском готовит вторую очередь для приема резидентов.