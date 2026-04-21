Подрядчика для строительства дорог в промышленном парке ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На эти цели запланировано более 200 млн рублей

Управляющая компания Промышленно-логистического парка Новосибирска объявила два тендера по поиску подрядчиков для строительства межплощадочных дорог. На сайте госзакупок размещены объявления о двух торгах начальной ценой 116 и 110 млн рублей. Срок окончания выполнения работ — 30 сентября и 30 октября 2026 года.

В пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области» в ответ на запрос Infopro54 уточнили, что это работы по развития инфраструктуры парка.

— Строительство внутриплощадочных дорог необходимо для обеспечения резидентов парка. Общая протяжённость дорог по данным конкурсам, составит порядка 1,5 км, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, в январе правительство РФ включило ПЛП в схему территориального планирования России в области энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечалось, что это позволит приступить к строительству новых объектов на площадке.

С момента запуска ПЛП на площадку зашли 45 резидентов, которые вложили в свои проекты 91 млрд рублей. Налоги составили 12 млрд рублей, создано 8200 рабочих мест. В инфраструктуру вложено более 6 млрд рублей. Свободные площади в ПЛП на данный момент составляют 130 га.

В 2026 году управляющая компания ПЛП также планирует провести большую работу по строительству инфраструктурных объектов для обеспечения первых резидентов ОЭЗ «Новосибирск».

— В прошлом году мы завершили строительство технологической дороги, которая обеспечит доступ на территорию ОЭЗ. В том числе для строительной техники. Задача на этот год — выполнить работы по устройству линейных объектов: хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, газопровода, линий электропередач, а также постоянной дороги с твёрдым покрытием, которая в будущем обеспечит комфортный заезд для резидентов ОЭЗ, — об этом сообщал Павел Буковинин, который на тот момент был генеральным директором УК «Промышленно-логистический парк».

В развитие инфраструктуры ОЭЗ планируется вложить около 800 млн рублей. Как уточнили в «Корпорации развития», пока конкурсы по особой экономической зоне не объявлены.

Кроме того, в регионе идет подготовка к приему резидентов второй очереди «Южного ПЛП».

Ранее редакция сообщала о том, что ОЭЗ «Новосибирск» в марте 2026 года получила официальные границы. Этот статус позволит площадке привлекать инвесторов и запускать новые производства. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : Строительство дорог ПЛП инфраструктура

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов.

— Новосибирск выбирают в качестве направления для медицинского, событийного и бизнес-туризма, сюда также приезжают получать высшее образование. В целях развития туристических связей акимат Астаны выступил с предложением провести в Новосибирске презентацию столицы Казахстана. В рамках этой миссии планируется провести роуд-шоу с посещением таких российских городов, как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва. Это мероприятие поможет жителям Новосибирска больше узнать об Астане, а гостям из Казахстана — увидеть сибирские достопримечательности своими глазами, — сообщил Калыкулов.

В зоне турбулентности: новосибирские предприниматели назвали актуальные тренды маркетингового рынка

Предвосхищать ожидания, заботиться, учиться мыслить для работы с ИИ, считать цифры — представляем актуальные тренды в маркетинге в 2026 от комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

В 2026 году среда для ведения бизнеса в России и, в частности, в Новосибирске, снова изменилась. Центр экономической активности смещён в Москву и Московскую область, в Сибирском федеральном округе снижается производство в ряде ключевых отраслей, регион зависит от федеральной поддержки. Это создаёт сложный фон для местного бизнеса, влияет на потребительский спрос и инвестиционный климат.

Russ наращивает присутствие на рекламном рынке Сибири

Автор: Юлия Данилова

Компания Russ сообщила о заключении сделки по покупке рекламных активов оператора «Купол» в Горно-Алтайске. Речь идет о билбордах, а также динамических призматронах, расположенных в локациях столицы Горного Алтая с высоким трафиком. Локальный инвентарь будет интегрирован в единую экосистему RWB Медиа.

— Наша основная цель — удвоить цифровое присутствие в Горно-Алтайске, расширяя уже имеющуюся в городе собственную рекламную сеть Russ. Цифровая среда позволяет запускать кампании с настройкой по времени, локациям и поведению аудитории. Это особенно актуально для активно растущего туристического сегмента, — отметил городской представитель Russ в Барнауле и Горно-Алтайске Дмитрий Бычков.

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

В последнее время предпринимателям приходится быстро адаптироваться под меняющиеся условия ведения бизнеса, связанные с изменениями в налоговой системе, правовом регулировании, кто-то интересуется мерами государственной и банковской поддержки, а кому-то актуальны вопросы досудебного урегулирования споров хозяйствующих субъектов, отметила руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина.

— Вместе с экспертами Бюро мы подготовили инструмент, который позволил бы предпринимателю оперативно, за несколько минут получить интересующую его информацию и рекомендации, как действовать в его ситуации. Мы организовали «горячую линию», куда может обратиться любой предпринимателей Новосибирской области, — пояснила Пинигина.

«Сибантрацит» масштабирует проект «От первого лица»

К школьникам из Линева присоединились учащиеся из п. Листвянский и с. Гусельниково. Профуроки также пройдут в школах ст. Евсино, д. Ургун и с. Тальменка. Всего проект  охватит более 250 школьников Искитимского района.

На занятиях старшеклассники «От первого лица» узнают о профессии от тех, кто трудится на угольных предприятиях. Живой диалог, искренние ответы, реальные истории: ребята задают вопросы о работе в отрасли и получают правдивую картину – без прикрас, но с вдохновляющими примерами карьерных успехов. Горняки превращают рассказ в настоящее путешествие в профессию: показывают захватывающие видео с производства, демонстрируют коллекции горных пород и профессиональное оборудование – все, как в реальной работе!

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Подрядчика для строительства дорог в промышленном парке ищут в Новосибирске

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

В зоне турбулентности: новосибирские предприниматели назвали актуальные тренды маркетингового рынка

Russ наращивает присутствие на рекламном рынке Сибири

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

