Подрядчика для строительства дорог в промышленном парке ищут в Новосибирске

Управляющая компания Промышленно-логистического парка Новосибирска объявила два тендера по поиску подрядчиков для строительства межплощадочных дорог. На сайте госзакупок размещены объявления о двух торгах начальной ценой 116 и 110 млн рублей. Срок окончания выполнения работ — 30 сентября и 30 октября 2026 года.

В пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области» в ответ на запрос Infopro54 уточнили, что это работы по развития инфраструктуры парка.

— Строительство внутриплощадочных дорог необходимо для обеспечения резидентов парка. Общая протяжённость дорог по данным конкурсам, составит порядка 1,5 км, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, в январе правительство РФ включило ПЛП в схему территориального планирования России в области энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечалось, что это позволит приступить к строительству новых объектов на площадке.

С момента запуска ПЛП на площадку зашли 45 резидентов, которые вложили в свои проекты 91 млрд рублей. Налоги составили 12 млрд рублей, создано 8200 рабочих мест. В инфраструктуру вложено более 6 млрд рублей. Свободные площади в ПЛП на данный момент составляют 130 га.

В 2026 году управляющая компания ПЛП также планирует провести большую работу по строительству инфраструктурных объектов для обеспечения первых резидентов ОЭЗ «Новосибирск».

— В прошлом году мы завершили строительство технологической дороги, которая обеспечит доступ на территорию ОЭЗ. В том числе для строительной техники. Задача на этот год — выполнить работы по устройству линейных объектов: хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, газопровода, линий электропередач, а также постоянной дороги с твёрдым покрытием, которая в будущем обеспечит комфортный заезд для резидентов ОЭЗ, — об этом сообщал Павел Буковинин, который на тот момент был генеральным директором УК «Промышленно-логистический парк».

В развитие инфраструктуры ОЭЗ планируется вложить около 800 млн рублей. Как уточнили в «Корпорации развития», пока конкурсы по особой экономической зоне не объявлены.

Кроме того, в регионе идет подготовка к приему резидентов второй очереди «Южного ПЛП».

Ранее редакция сообщала о том, что ОЭЗ «Новосибирск» в марте 2026 года получила официальные границы. Этот статус позволит площадке привлекать инвесторов и запускать новые производства.