Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

В 2025 году в Промышленно-логистический парк Новосибирска зашел крупный дилерский и сервисный центр грузовой техники — ООО «НАМАП-Сибирь». Об этом сообщил генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

— Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Площадь объекта — 28 тысяч кв метров. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год. В ходе реализации проекта планируется создать 150 рабочих мест, — добавил он.

На площадке инвестор планирует организовать региональный склад грузовой техники и запасных частей, включающий производственный корпус, мойку автомобилей, цех по обслуживанию и ремонту прицепной техники и рефрижераторных установок.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителем и директором компании ООО «НАМАП-Сибирь» является Александр Львов. Компания создана в 2013 году. В 2024 году получила выручку 13,9 млн руб. (+57%), чистый убыток — 14,1 млн руб. (-2628%).

Ему также принадлежат новосибирские ООО «МАН Центр Сибирь», ООО «СолексТрак-Восток», ООО «СолесТрак-Сибирь», «СолексАвто-Сибирь» а также ООО «НКБ-Девелопмент» и ООО «СолексАвто» (Санкт-Петербург).

На сайте компании ООО «СолексАвто-Сибирь» отмечается, что она уже более 10 лет занимается поставками грузовой техники. Является официальным дилером TATRA (c 2016 года), официальным дилером брендов Sitrak и HOWO (с 2022 года).

За 2025 год в Промышленно-логистический парк Новосибирской области пришли пять новых резидентов с объемом вложений порядка 10 млрд рублей. Среди них также ООО «Завод металлоконструкций «Аполло» с инвестициями в 500 млн рублей запуск которого запланирован на 2027 год.

С момента запуска ПЛП на площадку зашли 45 резидентов, которые вложили в свои проекты 91 млрд рублей. Налоги составили 12 млрд рублей, создано 8200 рабочих мест. В инфраструктуру вложено более 6 млрд рублей. Свободные площади на данный момент составляют 130 га.

Ранее редакция сообщала о том, что китайская логистическая компания хочет зайти в ОЭЗ Новосибирска. Она специализируется на поставках запчастей к автотехнике. а с другой стороны города планируют создать производство грузовиков.