В Новосибирске на неделю перекроют улицу Ленина из‑за форума «Дикоросы»

В Новосибирске временно ограничат движение транспорта на улице Ленина — перекрытие связано с проведением форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» (18+).

По данным мэрии города, мероприятие организует фонд содействия развитию научно‑технологической сферы Новосибирской области. Мероприятия форума будут проводиться на проезжей части улицы Ленина — на участке от улицы Советской до улицы Урицкого.

Движение транспорта на этом отрезке будет закрыто с 06:00 7 июля до 24:00 13 июля — ограничения распространяются на весь период подготовки и проведения форума.

Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрутов, быть внимательными на дорогах, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.

Стоит отметить, что улица Ленина периодические объявляется пешеходной зоной. Власти города уже неоднократно планировали инициировать проект о ее полном переводе в пешеходную зону. Однако дизайн-проект по ее трансформации до сих пор не подготовлен.

Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина почти на неделю перекрывали из-за Дня города.