Реестр участников креативных индустрий готовят в Новосибирской области

В Новосибирской области завершается формирование подзаконных актов, которые необходимы для ведения реестра креативных субъектов. После этого регион начнет принимать заявки от бизнеса на включение в реестр. Об этом на встрече с предпринимателями сообщила министр экономического развития области Светлана Шарпф.

— Мы специально не стали делать никаких ограничений кто может войти в реестр, а кто нет. Мы хотим, чтобы те меры поддержки креативных индустрий, которые сейчас формируются на федеральном уровне, наши бизнесмены могли максимально получить, — подчеркнула чиновница.

Она напомнила, что Новосибирская область находится на третьем месте по стране по показателям креативной индустрии. Наиболее значимые результаты демонстрирует IT- отрасль, но поддержку будут получать и другие отрасли.

— Например, медицина напрямую не входит в креативную индустрию, а медицинский туризм — входит. На него у нас есть очень высокий спрос со стороны иностранных гостей. Сейчас мы с медиками прорабатываем пакет, в который будет входить встреча пациента и его семьи в аэропорту, сопровождение по больнице, развлекательная программа, и сопровождение обратно в аэропорт, — рассказала Шарпф.

Кроме того, область и Новосибирск прорабатывают совместные программы по событийному туризму, а также готовят предложения по агрессивному маркетингу для продвижения Новосибирска в других регионах России.

— В рамках Питерского экономического форума в июне мы планируем подписать соглашение с авиакомпанией S7 («Сибирь») для популяризации Новосибирска через возможности нашего перевозчика, — сообщила министр.

Напомним, еще в 2024 году правительство региона отмечало, что креативная индустрия по влиянию на ВРП Новосибирской области сравнялась с наукой (6,64%). Среди крупнейших перспективных проектов назывались «Фабрика научного кино» и парк «Усть-Тула».

По итогам 2025 года налоговые поступления в консолидированный бюджет от организаций этой сферы достигли 2,2 млрд рублей, показав увеличение на 69,4% по сравнению с предыдущим годом. 64,2% всех налоговых сборов дала ИТ-отрасль. В число приоритетных также войдут архитектура и урбанистика, исполнительские искусства, реклама и мода.

В феврале 2026 в Новосибирской области был разработан региональный закон, регулирующий развитие креативных индустрий. Документ определил полномочия органов власти и установил меры поддержки для представителей творческого бизнеса. Он закрепил несколько видов государственной поддержки для субъектов креативных индустрий, включенных в специальный реестр: финансовую (субсидии и гранты), образовательную, консультационную и информационную.

Закон был принят в марте. В мае правительство региона сообщило, что в ближайшее время на уровне региона будут установлены критерии, по которым деятельность предпринимателей и частных лиц будут причислять к креативным индустриям.

